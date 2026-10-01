AirPods 5 blijken eindelijk op één belangrijk punt beter repareerbaar

Apple-producten staan nu niet bepaald bekend om hun repareerbaarheid. Veel apparaten zijn zelfs voor ervaren reparateurs behoorlijk lastig uit elkaar te halen. Het zal dan ook niet als een grote verrassing komen dat iFixit de nieuwe AirPods 5 in zijn nieuwste teardown een lage score geeft. Toch zijn er ook een paar lichtpuntjes.

iFixit nam de AirPods 5 stap voor stap onder handen in een uitgebreid artikel en een bijbehorende video. Die video kreeg de opvallende titel “We’ve Given AirPods 0/10 for 10 Years. Until Now”, terwijl iFixit de oordopjes in het artikel zelfs omschrijft als de “meest repareerbare AirPods ooit”. Wie daardoor op een bijzonder hoge score hoopt, komt echter bedrogen uit. De AirPods 5 krijgen uiteindelijk slechts een 2 op 10 voor repareerbaarheid.

Dat lage cijfer is vooral te wijten aan de oplaadcase, die iFixit ronduit een “ramp” noemt. De behuizing zit zo stevig dicht dat de case tijdens het openen moest worden vernietigd om überhaupt bij de interne batterij te komen. Tel daar het ontbreken van losse vervangingsonderdelen en officiële reparatiehandleidingen van Apple bij op en het wordt duidelijk waarom de score zo laag uitvalt.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Toch is er wel degelijk vooruitgang geboekt. Een van de belangrijkste verbeteringen zit in de batterijen van de oordopjes zelf. Die zijn niet langer vastgesoldeerd, maar maken gebruik van kleine contactpinnen. Daardoor zijn ze in theorie een stuk eenvoudiger te vervangen.

Ook het openen van de AirPods zelf blijkt minder ingewikkeld dan voorheen. Volgens iFixit zijn een föhn en een klem al voldoende om de behuizing los te krijgen. Gespecialiseerd reparatiegereedschap is daardoor niet per se nodig, wat de drempel voor reparaties in ieder geval iets verlaagt.

Een stap in de goede richting

We’ve Given AirPods 0/10 for 10 Years. Until Now. - YouTube Watch On

Zoals iFixit zelf aangeeft, hoeven AirPods helemaal niet zo moeilijk te repareren te zijn. Bedrijven als Fairphone laten met producten zoals de Fairbuds zien dat het ook anders kan. De batterij van de oplaadcase is daar veel eenvoudiger bereikbaar, waardoor gebruikers die zelf kunnen vervangen en de levensduur van hun oordopjes kunnen verlengen. Ook de uitstekende Sennheiser Momentum True Wireless 5 beschikken over vervangbare batterijen. Sennheiser levert er zelfs een geschikte schroevendraaier bij.

John Ternus, de nieuwe CEO van Apple, heeft eerder gezegd dat het bedrijf probeert een balans te vinden tussen duurzaamheid en repareerbaarheid. Volgens hem kan een ontwerp dat volledig in het teken staat van reparaties ten koste gaan van bijvoorbeeld de waterbestendigheid en stevigheid van een apparaat. Bovendien zal het merendeel van de gebruikers waarschijnlijk niet staan te springen om zelf de AirPods open te breken.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Voor wie dat wel wil doen, of bereid is iemand anders voor een reparatie te betalen, heeft een beter repareerbaar product natuurlijk wel een belangrijk voordeel. Je kunt het langer blijven gebruiken en hoeft niet meteen een compleet nieuw apparaat te kopen zodra bijvoorbeeld de batterij versleten is.

iFixit ziet de AirPods 5 daarom als een duidelijke verbetering. Volgens de reparatiespecialist is dit “voor het eerst” een generatie waarbij ervaren reparateurs en zelfs handige doe-het-zelvers waarschijnlijk de batterijen van de AirPods kunnen vervangen zonder dat de reparatie vrijwel gegarandeerd mislukt.

Dat betekent niet dat je oma binnenkort met een föhn en klem haar AirPods 5 uit elkaar zal halen. Voor mensen die wel de ervaring, het gereedschap en het geduld hebben om hun eigen elektronica te repareren, zet Apple met deze generatie in ieder geval een stap in de goede richting.