De Fairbuds XL is de eerste koptelefoon van het bedrijf die vasthoudt aan hun filosofie van duurzame, eenvoudig te repareren producten. Hoewel elk onderdeel te vervangen is, mis je geen enkele feature tegenover andere koptelefoons. De audio is ongelooflijk goed gebalanceerd en geschikt voor casual gebruikers die geen ingewikkelde equalizer nodig hebben. De noise-cancelling laat helaas te wensen over en slaagt er niet in om het lawaai om je heen buiten te sluiten.

Het Nederlandse Fairphone staat al jaren bekend om hun duurzame, eenvoudig te repareren smartphones. Je kan zowat elk onderdeel van de Fairphone zelf vervangen met niet meer dan een schroevendraaier zodat je jaren kan genieten van de telefoon. Dat concept breidt het bedrijf nu verder uit naar een noise-cancelling koptelefoon, de Fairbuds XL. Ook bij deze koptelefoon heb je niet meer dan een schroevendraaier nodig om een onderdeel te vervangen. De hamvraag is nu of dit ten koste gaat van andere aspecten, zoals de audiokwaliteit en noise-cancelling.

Fairbuds XL review: Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 249 euro

Beschikbaar vanaf medio mei 2023

De Fairbuds XL is aangekondigd op 11 mei en krijgt een adviesprijs van 249 euro. Daarmee zit de headset ergens middenin het aanbod aan noise-cancelling koptelefoons. Hij is per direct beschikbaar op de website van Fairphone en binnenkort ook bij retailers in heel Nederland en Vlaanderen. Er zijn twee kleuren beschikbaar: Speckled Green en Speckled Black.

De concurrentie is niet mild tegenwoordig. Met wat geluk kan je de Sony WH-1000XM4 aan deze prijs vinden en die blijft toonaangevend in deze productcategorie. Het grote verschil is natuurlijk dat elke andere koptelefoon een stuk moeilijker te repareren is in het geval van schade of slijtage. Aan de noise-cancelling en audiokwaliteit van Sony kan de Fairbuds XL weliswaar niet tippen, maar dat had niemand verwacht. Aangezien het de bedoeling is dat je de Fairbuds XL aanzienlijk langer gebruikt dan andere koptelefoons, is dit al bij een redelijke prijs.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Fairbuds XL review: Design

Ziet eruit zoals een normale koptelefoon

Geen aanraakbediening, maar handige joystick

Elk onderdeel is vervangbaar

Hoewel je bijna elk onderdeel van de Fairbuds XL kan vervangen, zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen. Dit ziet eruit als een gewone noise-cancelling koptelefoon en Fairphone heeft misschien wel de slimste ontwerpkeuzes gemaakt die ik ooit heb gezien. Beginnen doe ik met een lijst van alle onderdelen die je kan vervangen: klepjes van de oorschelpen, batterij, beide speakers, oorkussens, vegan leather om de hoofdband, binnenkant (het verschuifbare deel) van de hoofdband, oranje USB-C-kabel die in de hoofdband zit en de speakers verbindt, plastic cover van de basis van de hoofdband. Ik heb de Fairbuds XL zelf uit elkaar gehaald en weer in elkaar gestoken met de schroevendraaier die Fairphone meegaf en je hebt letterlijk niet meer nodig dan dat, de tutorialvideo’s en wat gezond verstand. Het is makkelijker dan je zou denken.

De Fairbuds XL bestaat vervolgens uit vegan leather (rond de hoofdband en oorkussens) en gerecycleerd plastic. Zowel de oorkussens als hoofdband voelen comfortabel en hoewel het geen 30 graden was toen ik hem testte, kon ik hem makkelijk een paar uur dragen voor mijn hoofd te warm werd. De hoofdband zelf is daarnaast verstelbaar, maar hier is nog wat ruimte voor verbetering. De meeste hoofdbanden hebben verschillende posities waarin je ze kan vastklikken, terwijl de hoofdband van de Fairbuds XL schuift zonder vast te klikken. Er is bijgevolg niet veel kracht nodig om de hoofdband uit zijn huidige positie te laten schuiven.

Het onderdeel dat je het makkelijkst kan vervangen, is de batterij in de rechteroorschelp. Afhankelijk van de staat van je vingernagels kan je de klep hiermee los prutsen en daarna kan je de batterij meteen vervangen met de hand. Ook de linkeroorschelp kan je losmaken, maar daaronder zit nog een extra plastic kapje om de processor te beschermen.

Wie logisch nadenkt, beseft nu dat er daardoor geen aanraakbediening mogelijk is. De Fairbuds XL heeft daarom een joystick aan de linkeroorschelp die je naar links, rechts, boven en onder kan bewegen om de muziek en het volume te bedienen. Daarboven zit nog een knop om tussen noise-cancelling en omgevingsgeluid te wisselen. Dit zorgt ervoor dat de Fairbuds XL erg handig is tijdens lichte regen. Door het gebrek aan touch controls kunnen de regendruppels die namelijk niet per ongeluk activeren en je hele muziek ontregelen. De bediening zelf werkt vlot en nauwkeurig, hoewel andere koptelefoons net een milliseconde sneller zijn wanneer je een actie uitvoert.

Design score: 5/5

Fairbuds XL review: Audiokwaliteit

40mm drivers

Degelijk, gebalanceerd geluid

Vier audioprofielen in de app, geen equalizer

De grote vraag is nu hoe de audio en noise-cancelling presteren. Ten eerste raad ik aan om de FairSound-app te downloaden. Het standaard audioprofiel van de Fairbuds XL had voor mij namelijk niet genoeg bas. Een volledige equalizer en audio-instellingen krijg je niet. Wat je wel krijgt zijn vier presets genoemd naar een wereldstad. Tokyo gaf me de extra bas die het basisprofiel (Amsterdam) miste, dus ik was daarmee tevreden.

Wie zelf tot in de puntjes wil instellen hoe hun audio klinkt, moet nog steeds bij de bekende audiomerken zijn, want een equalizer heeft de app niet. De audio zelf is rijk en gebalanceerd, maar je merkt dat je hier geen Sony draagt. Sommige concurrenten geven je meer bas, terwijl andere net uitblinken bij middentonen.

De Fairbuds XL presteerde op hetzelfde niveau bij allerlei muziekgenres waardoor hij een groot doelpubliek aanspreekt. Of ik nu de soundtrack van Suzume beluisterde, een van de mijn vele popdiva's zoals Britney Spears of het verslavende Cha Cha Cha, de metal/techno inzending van Finland voor Eurovision 2023, de Fairbuds XL deed het prima.

Een onderdeel dat trouwens sterk onderpresteerde was de microfoon. Zowel de ingebouwde speakers van mijn laptop, telefoon als webcam deden het beter en collega’s moesten vaak hun volume hoger zetten wanneer ik de microfoon van de Fairbuds XL gebruikte in videomeetings.

Audio score: 4/5

Fairbuds XL review: Noise-cancelling en features

Noise-cancelling is niet top

Ambient Mode werkt wel prima

30 uur batterij, geen oplaadkabel in de doos

Op vlak van noise-cancelling is er nog werk aan de winkel. Het niveau van de noise-cancelling is niet instelbaar en haalt misschien een vierde van wat je krijgt bij onder andere de Sony WH-1000XM5. Aanvankelijk twijfelde ik of de noise-cancelling aanstond, omdat ik iets te veel omgevingsgeluid kon horen. Medepassagiers op de trein, de wasmachine in de kast achter mijn bureau en het getokkel van collega’s op kantoor bleven hoorbaar, hoewel dat net geluiden zijn die ik helemaal wil buitensluiten met een noise-cancelling koptelefoon. Laat het duidelijk zijn dat je de Fairbuds XL niet koopt voor topklasse noise-cancelling. De Ambient Mode die omgevingsgeluid doorlaat werkt dan weer wel prima. Alles om me heen was luid en duidelijk te horen, van voorbijrijdende auto’s tot stemmen.

De batterij van de Fairbuds XL gaat tot slot ongeveer 30 uur mee (zonder noise-cancelling) en een ruime 20 uur met noise-cancelling, wat zeker niet slecht is. Opladen gaat gewoon met de USB-C-poort. Verder is er geen 3,5mm-audiopoort, maar Fairphone geeft aan dat je met een USB-C-kabel de Fairbuds XL kan aansluiten op je telefoon, laptop… Zo gezegd, zo gedaan, al moest ik wel eerst op zoek naar een USB-C naar USB-C-kabel, aangezien er geen enkele kabel in de doos zit. Op deze manier kan je naar muziek blijven luisteren wanneer de Fairbuds XL uit staan, maar ik had toch graag een kabel in de doos gehad hiervoor. Hou er wel rekening mee dat je op deze manier de equalizer niet kan gebruiken en dat je verre van de beste audiokwaliteit krijgt.

Noise-cancelling en features score: 3/5

Moet je de FairBuds XL kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Concurrenten op dit prijspunt geven je betere audio en noise-cancelling, maar geen enkele koptelefoon is zo duurzaam als de Fairbuds XL. 4/5 Design Je kan elk onderdeel repareren zonder dat het geheel er lomp uitziet en zonder features in te leveren. 5/5 Audiokwaliteit Erg gebalanceerde audio, maar geen equalizer in de app. De ingebouwde mic is ook niet top. 4/5 Noise-cancelling en features De noise-cancelling is zeker niet top, maar de batterijduur van 30 uur maakt dat deels goed. 3/5

Koop hem als...

Je jaren je koptelefoon wil gebruiken

Er is geen discussie mogelijk. Omdat je elk onderdeel zelf kan vervangen, gaat de Fairbuds XL langer mee dan eender welke concurrent.

Je veel verschillende muziekgenres luistert

Er is geen specifiek muziekgenre waarin de Fairbuds XL uitblinkt. Wat je bijgevolg krijgt, is een erg consistente, gebalanceerde luisterervaring.

Je aanraakbediening verafschuwt

De aanraakbediening op koptelefoons laat vaak te wensen over en kan erg wispelturig zijn. De unieke joystick op de Fairbuds XL is een van handigste bedieningselementen ooit.

Koop hem niet als...

Je de beste noise-cancelling wil

De Fairbuds XL is een noise-cancelling koptelefoon, maar deze kwaliteit noise-cancelling hoort eerder bij koptelefoons die 100 euro goedkoper zijn.

Je vaak (video)belt met je koptelefoon

De ingebouwde microfoon is een echte zwakke plek van de Fairbuds XL. Als je een koptelefoon zoekt die je wil gebruiken voor videogesprekken, is dit geen slimme keuze.

Je de audio tot in de puntjes wil instellen

De vier audioprofielen in de FairSound-app zijn prima voor casual gebruikers. Audiofanaten blijven helaas op hun honger zitten door het gebrek aan een echte equalizer.

FairBuds XL: Alternatieven

(opens in new tab) Jabra Elite 85H

Met een geweldige batterijduur, prachtig design en voldoende geluidsprofielen is de Jabra Elite 85h een aanrader. Ook voor Jabra was dit hun eerste koptelefoon met noise-cancelling, maar hun eerste poging ging net iets beter dan bij Fairphone.