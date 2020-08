Sony WH-1000XM4 draadloze koptelefoon

De Sony WH-1000XM4 verpakt uitstekende noise-cancelling en een verrassend goede audiokwaliteit in een lichtgewicht en comfortabel design. Hoewel hij niet veel verschilt van zijn voorganger, zijn er enkele nieuwe functies aanwezig, waaronder het multilinksysteem, DSEE Extreme, gespreksbewustzijn en automatisch afspelen/pauzeren met behulp van een ingebouwde sensor. Dit alles zorgt ervoor dat de WH-1000XM4 de titel van beste koptelefoon in 2020 ruimschoots verdient.

Review in een notendop

Hoe je er ook naar kijkt, de Sony WH-1000XM4 is een prachtige noise-cancelling koptelefoon. Hij levert precies wat er wordt beloofd en meer, en dat dankzij de verbazingwekkende noise-cancelling en hoogwaardige codec-ondersteuning.

Hoewel er geen grote aanpassingen zijn gedaan ten opzichte van zijn voorganger, de Sony WH-1000XM3 uit 2018, zijn er wel enkele kleine doch interessante verbeteringen zichtbaar. Denk hierbij aan DSEE Extreme voor het opschalen van audio en multipoint pairing.

Daarbovenop ondersteunt de Sony WH-1000XM4 ook Sony's 360 Reality Audio formaat, wat ruimtelijk geluid op stereo koptelefoons activeert. Daarnaast zorgt LDAC-ondersteuning voor een bit-rate van maximaal 990kbps. Helaas is er geen ondersteuning meer voor aptX of aptX HD, waardoor je Hi-Res Audio-ondersteuning iets minder multifunctioneel is dan voorheen.

We zien de headset als een ideale partner in regulier gebruik, maar raden hem ook aan voor avonturiers. Voor zware trainingen zijn ze wat minder geschikt, en dat heeft te maken met de niet superstrakke fitting en het gebrek aan waterbestendigheid. Ook is de microfoonkwaliteit redelijk goed, maar niet meer dan dat. Op vrijwel alle andere vlakken is dit echter veruit de beste koptelefoon die je (tot dusver) in 2020 kunt kopen.

Prijs en releasedatum

Aangekondigd op 6 augustus 2020

Prijs: 380 euro

Vanaf volgende week verkrijgbaar in de Benelux

De Sony WH-1000XM4 is aangekondigd op 6 augustus 2020. Het is het nieuwste vlaggenschip van Sony. Qua prijs krijgt de nieuwe headset hetzelfde prijskaartje mee als zijn voorganger, de WH-1000XM3, namelijk 380 euro. Vanaf volgende week ligt de koptelefoon hier in de winkelrekken.

Met die prijs richt Sony zich wederom op het hogere segment als we kijken naar de lijst met beste draadloze koptelefoons.

Design

Minieme designveranderingen

Stevig gebouwd en comfortabele kussentjes

Nieuwe chipset voor verbeterde noise-cancelling

Geen waterbestendigheid

Hoewel Sony tal van nieuwe componenten in de WH-1000XM4 heeft geplaatst, zijn er aan de buitenzijde weinig grote verschillen zichtbaar met zijn voorganger. Zet je ze naast elkaar, dan vinden we het knap als je met zekerheid kunt zeggen welke de nieuwe versie is.

Heel erg is dat natuurlijk niet, aangezien het design van de WH-1000XM3 al erg verfijnd is. De headset valt zeker niet (negatief) op wanneer je onderweg bent met hem op je hoofd.

Qua materiaal is het grootste deel gemaakt van hoogwaardig plastic en kussentjes die gemaakt zijn van kunstleer. Het eindproduct voelt zeer duurzaam aan en tijdens een luistersessie blijft het toestel ook na verloop van tijd nog zeer comfortabel in gebruik.

Rondom de buitenzijde van de oorkussens vind je twee fysieke controleknoppen terug voor het aanzetten/linken en een knop waarmee je de verschillende fases van noise-cancelling mee doorloopt, evenals een 3,5mm-ingang en USB-C poort om het apparaat op te laden. In het midden van de oorkussens aan de buitenkant zitten aanraakgevoelige knoppen verwerkt waarmee je kunt afspelen, pauzeren of muziek overslaan/terugspoelen en volume aanpassen.

Aan de binnenzijde begint het echte werk. Sony heeft haar oude SoC vervangen voor een nieuwe die betere noise-cancelling moet bewerkstelligen. Het belangrijkste aspect ervan is de Sony QNe1 processor die constant omgevingsaudio opneemt om zo de optimale mate van noise-cancelling in te stellen. Het is een ingenieuze opzet waarmee Sony zich onderscheidt van zijn concurrenten, die doorgaans een one size fits all-vorm van noise-cancelling aanbieden.

Het slechte nieuws is dat de Sony WH-1000XM4 niet bestand is tegen water. Gewoon helemaal niet, dus ook geen spatwater of iets dergelijks. Sony raadt dan ook met klem aan om hem niet te gebruiken tijdens de regen, in het zwembad of een andere plek waar hij makkelijk ten prooi kan vallen aan water. Klinkt als een makkelijke opgave, maar onthoud dat deze headset dus ook niet echt geschikt is om je intensieve trainingen mee te doen.

Functies

Superieure noise-cancelling

Situationeel- en gespreksbewustzijn

Multi-point pairing voor koppelen met twee toestellen

Kan muziek pauzeren als er gezang klinkt

De Sony WH-1000XM3 onderscheidde zich meteen al bij de release dankzij een rijke set aan features, interessante controls en intelligente applicaties om de noise-cancelling technologie te optimaliseren. Alles wat we waardeerden aan de WH-1000XM3 vinden we nu ook terug in zijn opvolger, inclusief enkele nieuwe trucjes.

Misschien wel de belangrijkste wijziging is de aanpassing van de noise-cancelling technologie. Het is vrij subtiel, waardoor je de verbeteringen wellicht niet meteen opmerkt, maar na verloop van tijd valt op dat je in de middentonen veel betere noise-cancelling hebt. Dit zijn de gebieden waar je onder andere het zoemende geluid van ventilatoren kunt scharen, brommende motoren en airconditioners. Het is nooit volledig stil, maar wel opmerkelijk rustig. Zodra je muziek afspeelt op de headset hoor je eigenlijk niets meer van de buitenwereld. Wel kan een flinke wind voor wat ongewenste bijgeluiden zorgen, maar buiten dat is het een van de beste (misschien wel de beste) noise-cancelling systemen die je op de markt kunt vinden wat betreft draadloze koptelefoons.

De noise-cancelling technologie is bovendien zeer intelligent. Met jouw toestemming is de headset in staat om te leren waar jij je ongeveer bevindt, waarna het de gewenste mate van noise-cancelling of ambient geluid instelt. Herkent de Sony WH-1000XM4 een van de locaties, dan hoor je een klein belletje, waarna het de noise-cancelling automatisch aanpast. Hoewel GPS-vereisten betekenen dat het niet kan werken tijdens ondergronds woon-werkverkeer, kun je jouw station of reisknooppunt instellen in de bijbehorende Headphones Connect-app, om daar je gewenste noise-cancelling instellingen te activeren van zodra je onder de grond gaat.

De beste nieuwe functies van de WH-1000XM4 hebben te maken met gemak, en dat zijn er wel een paar. Een sensor in de oorschelpen herkent wanneer jij de headset afzet, waarna de muziek gepauzeerd wordt. Zet je de koptelefoon weer op? Dan speelt de muziek verder af. Is de muziek voor een paar minuten gepauzeerd (de exacte duur mag je zelf instellen), dan schakelt de Sony-koptelefoon zich automatisch uit om batterij te besparen. Een nieuwe multipointverbinding laat de koptelefoon verbinden met twee toestellen tegelijkertijd. Zo kun je op intelligente wijze wisselen tussen twee apparaten die je wellicht voor verschillende doeleinden gebruikt. Denk aan het afleveren van een notificatie of het beantwoorden van een oproep.

Het meest indrukwekkend vinden we nog de nieuwe Speak-to-Chat functie. Schakel je deze optie in, dan herkent de microfoon van de headset op intelligente wijze wanneer je begint met praten. Vervolgens pauzeert de headset je muziek, waarna het omgevingsgeluid sterker wordt doorgegeven. Het laat jou een gewoon praatje kunnen houden zonder dat je de headset af hoeft te zetten. Na een korte pauze als je klaar bent met praten, speelt het de muziek weer verder af. Het werkt af en toe misschien wel te goed; wil je meezingen met een nummer, dan pauzeert het af en toe ook wel het nummer, waardoor je karaokesessie abrupt eindigt. Gelukkig is de functie ook uit te zetten, mocht je niet zo'n fan zijn van je eigen stem.

Audiokwaliteit

Gebruikt 40mm drivers

Warm en gebalanceerd, heldere en diepe bas

Ondersteunt 360 Reality Audio voor ruimtelijke audio

LDAC en AAC maar geen aptX of aptX HD

Sony gebruikt dezelfde 40mm drivers in de WH-1000XM4 als die in de WH-1000XM3 zitten. Tonaal gezien is er dan ook niet veel om de twee headsets van elkaar te onderscheiden. Het is een warm en gebalanceerd geluid dat een breed geluidsbeeld biedt wanneer nodig en detail dat recht door de krachtige bas heen kan snijden.

Qua noise-cancelling gebruikt Sony haar Dual Noise Sensor-technologie. De twee microfoons in elke oorschelp zuigen het geluid op en analyseren deze met de QN1 noise-cancelling processor. Dit stelt de koptelefoon in staat om razendsnel de juiste mate van noise-cancelling toe te passen, en wel meer dan 700 keer per seconde. het is bijzonder krachtig, en het zit ons nooit in de weg tijdens het luisteren.

Hoewel aptX HD-ondersteuning zeer welkom was geweest, is Sony's LDAC hier aanwezig en werkt het goed met apparaten die deze codec ondersteunen. Er wordt ontzettend veel detail doorgestuurd met deze codec. De introductie van DSEE Extreme, een proces gebaseerd op kunstmatige intelligentie dat detail wil herstellen van gecomprimeerde bestandsformaten, doet uitstekend werk in het brengen van meer heldere klanken van deze formaten. Sony heeft ook nog altijd 360 Reality Audio in de aanbieding, wat het zelfgemaakte format is voor intens surroundgeluid. Het is nog altijd zeer indrukwekkend, alhoewel niet alle streamingdiensten (onder andere Spotify niet, Tidal wel) deze functie ondersteunen en de groei in het aantal apps vrij beperkt is.

Zoals altijd hebben we de hoofdtelefoon aan de tand gevoeld met een mix van streamingdiensten, bestandsformaten en gesproken woordclips, en de Sony WH-1000XM4 maakt over de gehele lijn een zeer goede indruk.

Jeff Buckley's elegische Last Goodbye klinkt door de oorschelpen, zijn slidegitaar maakt plaats voor een warme basgroef en diverse lagen akoestische gitaren, jengelende elektrische en orkestrale snaren. Het is een gecompliceerde mix, maar de WH-1000XM4 hoofdtelefoon verwerkt alles goed, met Buckley's kopstem comfortabel op de voorgrond.

Als je de bas op de proef stelt door bijvoorbeeld naar Bjork's Army of Me te springen, hoor je de meesterlijke controle van de basfrequenties van de headset, waarbij de arpeggio baslijn door het nummer loopt terwijl de machine-achtige trom erdoorheen knalt.

Zetten we iets zachter materiaal op, zoals Bright Eyes' First Day of My Life, dan voelen we een fijne warmte, goed en helder geluid wat gepaard gaat met stekelig gitaarspel en een dubbele bas die nooit slap aanvoelt.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Janelle Monaeo's Make Me Feel. Dit nummer klinkt extreem krachtig op de headset van Sony. Van de hoge tot de lage tonen, alle cilinders worden aan het werk gezet van de WH-1000XM4, en het eindresultaat is precies wat het prachtnummer verdient. Het bombastische geluid hindert de headset niet; je kunt nog altijd de verschillende instrumenten apart herkennen. Sony haalt het beste uit nummers als deze.

Iedereen die een tijdje om ons heen stond of zat, merkte op dat er af en toe wel redelijk wat geluid 'lekt' uit de Sony WH-1000XM4. Genoeg om voor wat afleiding te zorgen, zelfs wanneer het volume op de helft staat. Let er dus op dat de buitenwereld wellicht mee kan krijgen welke muziek je aan het afspelen bent.

Batterijduur

Geen verbetering qua batterijduur

30 uur met noise-cancelling / 38 uur zonder

Snel opladen (vijf uur binnen slechts 10 minuten)

Loopt gelijk met de concurrentie

Hoewel de Sony WH-1000XM4 geen boost in batterijduur heeft gekregen ten opzichte van zijn voorganger, heb je nog altijd de beschikking over maar liefst 30 uur luisterplezier met noise-cancelling aan, en 38 uur zonder noise-cancelling.

In eerste instantie vonden we het nogal jammer om te horen dat er geen verbetering op dit gebied plaats heeft gevonden, maar daar doen we de headset tekort mee. Als je immers kijkt naar de vele functies die nu aanwezig zijn (spraakdetectie, nieuwe chip en algoritmes, nieuwe sensoren en meer), dan is het zeker niet slecht dat de batterijduur gelijk is gebleven.

Hoewel er geen betere batterijduur aanwezig is, kun je het wellicht toch iets langer volhouden op één cyclus dankzij de automatische aan / uit- en speel af / pauze-sensoren die in de gaten houden of je de koptelefoon wel op hebt. Het is een handig extraatje voor mensen die vaak vergeten om hun headset uit te zetten na een luistersessie.

Het is verder goed om te weten dat de Sony WH-1000XM4 snelladen ondersteunt. Binnen 10 minuten heb je weer voor 5 uur luisterplezier, en het volledig opladen van de headset neemt ongeveer drie uur in beslag.

Hoe de WH-1000XM4 zich verhoudt ten opzichte van de concurrentie? Best goed. De Bose Noise-Cancelling 700 klokte slechts 20 uur aan luisterplezier op één cyclus met noise-cancelling, terwijl de Bowers and Wilkins PX7 hetzelfde cijfer aantikt als de koptelefoon van Sony (30 uur).

Moet ik de Sony WH-1000XM4 draadloze koptelefoon kopen?

Koop hem als...

Je de beste noise-cancelling koptelefoon wil hebben

De WH-1000XM4 is zonder twijfel de beste noise-cancelling koptelefoon op de markt. Dankzij de lange batterijduur en goede geluidsisolatie zijn ze een goede compagnon bij lange vliegreizen en voor de avonturiers onder ons.

Je van functierijke headsets houdt met goede audiokwaliteit

Meestal word je gedwongen om te kiezen tussen een ruiswerende koptelefoon die het geluid van buitenaf goed blokkeert, of een koptelefoon die uitblinkt in het afspelen van geluid. De Sony WH-1000XM4 is geweldig in beide, wat betekent dat je niet hoeft te kiezen.

Je vanuit huis werkt en toe bent aan rust

Met het volume omhoog en de ruisonderdrukking in werking, is er weinig twijfel bij ons dat deze koptelefoon jou je broodnodige rust kan brengen thuis. Als je door Covid-19 aan huis gekluisterd zit en wat rust nodig hebt, kan de Sony WH-1000XM4 zorgen voor de oase van rust waar je al die tijd naar op zoek bent geweest.

Koop hem niet als...

Je een headset zoekt voor in de sportschool

Toegegeven, je hoeft met deze headset waarschijnlijk niet meer het gekreun van je buur aanhoren in de gym, maar de lossere fitting en het gemis van waterbestendigheid maken de WH-1000XM4 niet heel erg geschikt als sportmaatje.

Je tal van audiogesprekken houdt

De Sony WH-1000XM4 is niet de beste optie wanneer je constant audiovergaderingen houdt. Hij is zeker niet slecht, maar voor echt superieure belkwaliteit raden we Jabra aan.