Pixel Buds Pro 2-leak hint naar hardware-upgrades en vernieuwd design

De Pixel Buds Pro 2 zijn nog niet officieel onthuld, maar recentelijk verschenen er schijnbaar wel ineens gelekte promotiebeelden op Reddit waarin deze zogenaamde oortjes te zien waren. De gebruiker Living_Series8400 claimt op zoek te zijn geweest naar een beschermend hoesje voor de Pixel Buds Pro op Amazon toen deze beelden ineens verschenen. Sindsdien zijn de beelden helaas wel verwijderd van die pagina.

Deze leak onthult niet echt veel informatie over de interne onderdelen van de oortjes, maar voor zover we kunnen zien, lijken de oortjes wel een vernieuwd design te krijgen. Als je de beelden goed bekijkt, zie je dat de capacitieve touch-oppervlakken meer ruimte in beslag nemen op de Pixel Buds Pro 2 dan op het huidige model. Deze oppervlakken lijken ook iets meer uit te steken. Android Central suggereert dat deze verandering ook te maken kan hebben met een hardware-upgrade. Zo zou het design bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van een grotere batterij waarvoor meer ruimte nodig was.

Google is misschien ook van plan om de audio-output te verbeteren, want op de beelden zien we dat de speakergrills groter zijn dan bij de huidige generatie en qua kleur zijn ze niet meer gewoon zwart, maar matchen ze nu ook met de kleur van het touchoppervlak. Nou is de vraag: is een grotere batterij op de Pixel Buds Pro 2 eigenlijk wel nodig? Misschien wel.

De batterij in de Buds Pro levert al een redelijk goede batterijduur, maar als Google inderdaad van plan is om nieuwe hardware-verbeteringen te introduceren, dan is een extra grote batterij misschien wel nodig.

Om nog even terug te komen op de kleur, de oortjes in de foto zijn voorzien van een roze kleur. 9To5Google denkt dat deze kleur 'Raspberry' of 'Peony' zal worden genoemd. Wij denken dat die eerste optie waarschijnlijker is. Een andere leak van 9 juli claimde namelijk dat de Pixel Buds Pro 2 in vier kleuren zal verschijnen: Raspberry, 'Mojito'-groen, 'Porcelain'-wit en 'Haze', wat een donkergrijze tint zou zijn.

Designverandering

We moeten het hier ook even over de oplaadcase hebben. Google lijkt weer gebruikt te gaan maken van hetzelfde eivormige design en vergelijkbare afmetingen als bij het oudere model. De beelden tonen de oplaadcase in een extra beschermende case van het merk Spigen. Deze lijkt erg op de beschermende case voor de huidige Buds Pro die het bedrijf verkoopt, inclusief een ring aan de zijkant.

Wat erg interessant is aan deze beschermende case, is dat er een tweede uitsparing is naast de USB-C-poort. 9To5Google stelt dat deze extra opening misschien wijst op een externe speaker "voor het 'Vind mijn apparaat'-netwerk". Nadat je Vind mijn apparaat activeert, zou de speaker een alarm kunnen afspelen om je te kunnen helpen bij het vinden van de precieze locatie van je oortjes (of in ieder geval de oplaadcase).

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Dit is een designelement dat we ook al hebben gezien bij andere merken. Zo bevat de oplaadcase van de AirPods Pro 2 hetzelfde aan de onderkant.

Natuurlijk gaat het hier om een leak en is het, zoals altijd, aan te raden om nog wel sceptisch te blijven over deze informatie. Als de informatie al accuraat is, kunnen er nog steeds allerlei dingen veranderen tussen nu en de officiële lancering.