12 dagen kerst: win de Huawei FreeBuds 5i

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Huawei onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de Huawei FreeBuds 5i ter waarde van 99 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar, dus houd onze homepagina goed in de gaten de komende dagen.

Win de Huawei FreeBuds 5i

Verras jezelf of een ander deze kerst met de Huawei FreeBuds 5i, de perfecte draadloze oordopjes voor muziekliefhebbers en iedereen die even wil ontsnappen aan de drukte. Deze oordopjes combineren een comfortabele pasvorm met krachtige actieve ruisonderdrukking (ANC), waardoor je volledig kunt opgaan in je favoriete muziek, podcasts of telefoongesprekken, waar je ook bent. Of je nu in de trein zit, aan het sporten bent of gewoon thuis ontspant, de FreeBuds 5i leveren een helder en gebalanceerd geluid met diepe bassen en heldere hoge tonen.

Naast de uitstekende geluidskwaliteit bieden de FreeBuds 5i ook handige functies zoals multipoint-connectiviteit, waarmee je tegelijkertijd verbinding kunt maken met twee apparaten, en een lage latentie gamemodus voor een meeslepende game-ervaring. De lange batterijduur van 28 uur (oplaadcase meegerekend) zorgt ervoor dat je de hele dag door van je muziek kunt genieten, en met de snellaadfunctie ben je in een mum van tijd weer klaar om te gaan.

De Huawei FreeBuds 5i zijn bovendien IP54-gecertificeerd, wat betekent dat ze bestand zijn tegen spatwater en stof, ideaal voor actieve gebruikers.

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met de Huawei FreeBuds 5i. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan vanaf 24 december om 12u 's middags tot 25 december, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.