Summer giveaway #3: win een Pokémon TCG: Pitch Black Elite Trainer Box en 5 booster packs

Traditiegetrouw vieren TechPulse en TechRadar de zomer met een reeks winacties. Vier weken lang maken onze lezers kans op prijzen. Elke vrijdag om 12.00 uur verschijnt een nieuwe winactie. Deze week maken we één lezer blij met een Pokémon TCG: Pitch Black Elite Trainer Box en 5 booster packs.

Pokemon TCG: Mega Evolution – Pitch Black is de nieuwste uitbreiding van het Pokémon-kaartspel. Centraal staat Mega Darkrai EX. De Elite Trainer Box die wij hier weggeven bevat 9 booster packs met elk 10 kaarten, een dobbelsteen, munt, damage counters, card sleeves, dividers (allemaal in Pitch Black-thema), de Zarude promokaart en Basic Energy-kaarten van alle types. We doen hier nog 5 booster packs bovenop, die ook elk weer 10 kaarten hebben.

Naast Mega Darkrai EX bevat deze uitbreiding nog andere Mega Evolutions die je misschien kent van Pokémon Legends: Z-A, dat aan het einde van vorig jaar uitkwam op Nintendo Switch (2). Denk aan Mega Excadrill EX, Mega Chandelure EX en Mega Zeraora EX.

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Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met deze Pokémon-kaarten. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan vanaf 14 augustus om 12u 's middags tot 21 augustus, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.