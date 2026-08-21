Summer giveaway #4: win een Philips Hue-pakket inclusief starterkit

Traditiegetrouw vieren TechPulse en TechRadar de zomer met een reeks winacties. Vier weken lang maken onze lezers kans op prijzen. Elke vrijdag om 12.00 uur verschijnt een nieuwe winactie. Deze week, ook de laatste week dus, maken we één lezer blij met een Philips Hue-pakket bestaande uit de Hue Go draagbare tafellamp, Hue Essential starter kit (met 4x E27-lampen) en een Hue Flux-lightstrip (3 m).

Philips Hue-pakket

De Philips Hue Go is, zoals gezegd, een draagbare tafellamp waarmee je overal in huis de juiste sfeer creëert. Dankzij de ingebouwde accu kan je de lamp ook meenemen naar de tuin, het terras of een andere plek in huis. Je kiest bovendien uit verschillende lichtkleuren en -scènes, waardoor de Hue Go zowel geschikt is voor een gezellige avond als voor wat extra licht wanneer dat nodig is.

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Philips Hue Essential starter kit

Met de Philips Hue Essential starter kit haal je meteen vier slimme E27-lampen in huis. Je kan de lampen afzonderlijk bedienen, dimmen en instellen op verschillende kleuren en wittinten. Dankzij de meegeleverde Hue Bridge haal je bovendien alles uit het Hue-systeem en kan je de verlichting eenvoudig automatiseren of vanop afstand bedienen.

Philips Hue Flux lightstrip 3 meter

Met de Philips Hue Flux lightstrip geef je ook moeilijkere plekken in huis wat extra kleur. De drie meter lange lichtstrip is flexibel en daardoor geschikt om bijvoorbeeld achter een tv, onder een kast of langs een bureau te plaatsen. Je kan de verlichting aanpassen aan je interieur, favoriete kleuren kiezen of gebruikmaken van verschillende lichtscènes. Zo voeg je zonder grote ingrepen wat extra sfeer toe aan je woning.

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Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met deze slimme lampen. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan vanaf 21 augustus om 12u 's middags tot 28 augustus, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.