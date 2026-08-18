Dit goedkope IKEA-gadget combineert een klok, thermometer en luchtvochtigheidsmeter

Als je op zoek bent naar eenvoudige, handige en betaalbare tech voor in huis, dan is IKEA verrassend veelzijdig. De Zweedse meubelgigant heeft zojuist een nieuw 3-in-1 gadget gelanceerd.

De ÖRNVRÅK lijkt gewoon een klokje, maar is meer dan dat. Hij kan ook de temperatuur en luchtvochtigheid in huis weergeven. De ÖRNVRÅK is momenteel online en in de winkel te koop in Nederland en België voor amper vijf euro. Hij werkt daarnaast op een AAA-batterij.

Wat de specificaties betreft, is de ÖRNVRÅK een klein apparaatje van slechts 8 x 3 cm en weegt hij iets meer dan 100 gram. Dankzij de IP44-classificatie is hij bestand tegen kleine waterspatten, waardoor hij vrijwel overal in huis geplaatst kan worden, van de keuken tot de badkamer.

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(Image credit: IKEA)

Het is ook veelzijdig qua bevestigingsmogelijkheden. Dankzij de magnetische achterkant kun je hem aan oppervlakken zoals je koelkastdeur bevestigen. Of je kunt de ingebouwde haak gebruiken om hem aan de muur te hangen of als standaard op een vlak oppervlak te plaatsen.

De afgelopen jaren heeft IKEA optimaal gebruikgemaakt van de vraag naar goedkope gadgets in huis die gewoon doen wat ze moeten doen. Eerder dit jaar lanceerde het de TIMMERFLOTTE-temperatuursensor (6 euro in België en 10 euro in Nederland), die compatibel is met Matter en perfect in een smart home-ecosysteem past. Het heeft ook een voordelig assortiment audioapparaten, met onder andere de kleurrijke KALLSUP Bluetooth speaker (5 euro).

Hoewel de TIMMERFLOTTE-sensor alle toeters en bellen van een smart home heeft, is dit niet het geval voor de ÖRNVRÅK. Die kan je niet verbinden met je smart home (of überhaupt met het internet). Je moet daarom fysiek voor het klokje staan om data over de temperatuur en luchtvochtigheid af te lezen.

Als je vooral geïnteresseerd bent in smart home met IKEA, is dit misschien niet het product voor jou. Maar wat de ÖRNVRÅK wel doet en de TIMMERFLOTTE niet, is de tijd, temperatuur en luchtvochtigheid tegelijkertijd weergeven. De ÖRNVRÅK maakt het overbodig om door elke meting afzonderlijk te swipen, wat het aantrekkelijk maakt voor gebruikers die eenvoud belangrijker vinden dan slimme snufjes.