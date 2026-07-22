Wordt Philips Hue's 'Sync Screen'-camera binnenkort een nieuwe manier om je verlichting met je tv te synchroniseren?

Philips Hue werkt mogelijk aan een nieuw apparaat waarmee je de verlichting in je ruimte (specifiek achter je tv) kan synchroniseren met het kleurenpalet dat op je tv in beeld is. Dit moet dus weer een extra optie worden om je thuisbioscoopsetup wat meeslepender te maken.

Fabian van Hue Blog woonde schijnbaar een online presentatie van Philips bij en spotte daar een nieuw 'Hue Sync'-apparaat met een geïntegreerde camera. Het apparaat lijkt heel erg op vergelijkbare accessoires van concurrenten, zoals de Nanoleaf 4D.

Het nieuwe apparaat zou mogelijk de naam 'Sync Screen' krijgen en in september tijdens IFA 2026 officieel onthuld kunnen worden. We weten nog niet hoe duur dit apparaat zal zijn, maar Philips Hue is een redelijk premium merk, dus we verwachten dat de Sync Screen wel eens duurder kan worden dan vergelijkbare apparaten van concurrenten.

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Net als vergelijkbare apparaten, plaats je deze Sync Screen van Philips bovenop je tv of monitor. Hij meet dan de kleuren van de film, serie of game op het scherm en synchroniseert je verlichting daar vervolgens mee.

De beelden die Hue Blog gedeeld heeft, lijken maar één cameralens te tonen voor de Sync Screen. Aangezien deze camera wel je hele beeld moet kunnen analyseren, zal het naar verwachting een 'fisheye'-lens zijn (opnieuw net als bij apparaten van concurrenten).

Naar verwachting zal je nog steeds een Philips Hue Bridge nodig hebben om de verlichting en camera met elkaar te verbinden, maar deze camera zou mogelijk wel een Philips Hue Play HDMI Sync Box of abonnement voor de Hue Sync TV-app overbodig maken. Dat maakt deze optie dus mogelijk toch vrij aantrekkelijk.

De Nanoleaf 4D TV is een van de rivalen voor de Sync Screen die een camera gebruikt om tv-content met slimme verlichting te synchroniseren. (Image credit: Nanoleaf)

Philips is dus niet de enige smarthome-gigant die dit soort gadgets maakt om je film- en game-ervaringen nog meeslepender te maken door kleuren buiten het scherm door te laten lopen.

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Los van de Nanoleaf 4D-lichtstrips werken de Govee StarPal Pro en de recentere Govee TV Backlight 3 Pro-modellen ook met camera's. Die 3 Pro-modellen gebruiken zelfs meerdere camera's om een groter gedeelte van je tv- of monitorscherm te kunnen analyseren.

Philips heeft tot nu toe al een druk 2026 gehad. In maart onthulde het bedrijf zijn nieuwe OLED TV's, waaronder sommige van de eerste modellen met Dolby Vision 2 Max-ondersteuning, plus zijn prachtige en enorm dure plafondverlichting die natuurlijk daglicht moet nabootsen. Het duurt nog maar zo'n twee maanden voordat IFA 2026 van start gaat, dus we zijn benieuwd wat het bedrijf daar nog meer te vertonen heeft.