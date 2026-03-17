Nieuwe Philips OLED TV's hebben primeur te pakken

Philips heeft hun nieuwe tv's voor 2026 onthuld, waaronder enkele opvallende OLED TV's die als eerste ter wereld Dolby Vision 2 Max ondersteunen. Er zijn vier nieuwe modellen: de OLED+951 (het topmodel), OLED+911 (het model daaronder), OLED811 (middenklasser) en OLED761 (instapmodel).

Deze eerste drie ondersteunen Dolby Vision 2 Max (de OLED761 niet) met functies als verbeterde tone mapping, Precision Black voor betere zwartweergave en Light Sense dat het beeld aanpast op basis van het omgevingslicht. Ook is er Authentic Motion, waarmee filmmakers kunnen aangeven wat de juiste bewegingsinstellingen zijn.

TP Vision, de producent van Philips-tv's, had de namen van deze tv's en de belofte van Dolby Vision 2 al eerder aangekondigd op CES 2026 en nu horen we daar meer over. Zowel de OLED+951 als de OLED+911 zullen beschikken over een nieuw Primary Tandem RGB 2.0-paneel, dat ook in de LG G6 zit. De OLED811 en OLED761 zullen OLED EX-panelen hebben met een wat lagere helderheid.

Het artikel gaat hieronder verder.

Voor gamers zijn deze tv's ook interessant. De drie duurdere modellen ondersteunen 4K/165Hz, terwijl het instapmodel 4K/120Hz ondersteunt. Opvallend is dat alle vier de OLED TV's TitanOS gebruiken. Voorheen vond je deze software alleen terug op goedkopere Philips-tv's. De duurdere tv's, zoals de OLED810 en OLED910, die ik vorig jaar getest heb, draaien namelijk Google TV.

Alle vier de OLED TV's hebben natuurlijk Ambilight. Bij de OLED+951 en OLED+911 zitten er ledstrips aan de vier randen, terwijl de OLED811 en OLED761 aan drie randen Ambilight hebben (niet aan de onderkant). De tv's ondersteunen ook het nieuwe Ambiscape, waarmee je maximaal vier slimme lampen kan verbinden met de tv die hun verlichting dan ook aanpassen aan het beeld. Momenteel werkt Ambiscape met vier merken slimme verlichting: Philips Hue, Wiz, Nanoleaf en IKEA.

Prijzen zijn momenteel nog niet beschikbaar. TP Vision geeft aan dat deze dichterbij de verkoopdata bekendgemaakt worden.

Het topmodel: Philips OLED+951

Beschikbaar vanaf september

Formaten: 65 en 77 inch

De Philips OLED+951 heeft het nieuwe META 4.0 Primary Tandem RGB 2.0 OLED-paneel, dat naar verluidt een piekhelderheid van 4500 nits en een volledige schermhelderheid van 400 nits kan bereiken. Dit zou het een van de helderste OLED-tv's op de markt maken.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De tv ondersteunt Dolby Vision 2 Max, met Authentic Motion waarmee filmmakers zelf de bewegingsverwerking kunnen regelen, zodat je zelf de instellingen op de tv niet moet aanpassen. De tv heeft een dual-chip-structuur en biedt daarom de beste upscaling en beeldkwaliteit in het algemeen.

Er zijn vier HDMI 2.1-poorten, die allemaal 4K/165Hz ondersteunen, plus een variabele verversingssnelheid. Tot slot is er een 2.2-kanaals geluidssysteem met een vermogen van 70W.

Opvolger van een topfavoriet: Philips OLED+911

Beschikbaar vanaf juni

Formaten: 48 (nieuw), 55, 65 en 77 inch

De Philips OLED+911 heeft eveneens het nieuwe META 4.0 Primary Tandem RGB 2.0 OLED-paneel, dat een piekhelderheid van 4500 nits en een volledige schermhelderheid van 400 nits kan bereiken. Ook hier krijg je Dolby Vision 2 Max met dezelfde voordelen als op de OLED+951.

De OLED+911 beschikt verder over een 3.1-kanaals speakersysteem, afgestemd door Bowers & Wilkins, dat vergelijkbaar is met dat in de OLED910. Dit ziet er opnieuw uit als een mini soundbar (die nu nog wat kleiner is) onder de tv, waardoor het geluid recht naar voren wordt gestuurd.

Voor gamers is er een welkome upgrade ten opzichte van de OLED+910. De OLED+911 ondersteunt 4K/165Hz en doet dat nu op alle vier de HDMI-poorten in plaats op twee van de vier. Hij beschikt ook over Ambilight aan vier zijden en werkt met Ambiscape.

Ten slotte is het aantal formaten uitgebreid. De OLED+911 is opnieuw beschikbaar in 55, 65 en 77 inch, en vult dat aan met een kleinere versie van 48 inch.

Houd de OLED+911 in de gaten

De Philips OLED+910 is mijn favoriete tv uit 2025

Ik heb onlangs de Philips OLED910 kunnen testen en dit is veruit mijn favoriete tv uit 2025. De tv had niet alleen een uitstekende beeldkwaliteit met prachtige kleuren en een krachtig contrast, maar combineerde dat met goed geluid en meeslepende Ambilight.

Zijn prijs zat eerder in de buurt van middenklasse OLED TV's, zoals de LG C5, terwijl de prestaties op gelijke hoogte zaten met topmodellen als de Samsung S95F. De prijs-kwaliteitverhouding was daarom erg sterk en de Philips OLED910 kreeg een perfect score van 5/5.

De toevoeging van vier HDMI 2.1-poorten in de OLED+911 is goed nieuws voor gamers met meerdere consoles en het kleinere formaat zorgt ervoor dat de OLED+911 in meer huiskamers past. Het Ambilight blijft natuurlijk een troef voor Philips-tv's en is voor mij persoonlijk de reden waarom ik nooit een tv van een ander merk zou kopen. Hoewel er momenteel nog geen Dolby Vision 2 Max-content is op streamingdiensten, komt daar de komende jaren ongetwijfeld verandering in en dat maakt van de OLED+911 een enorm toekomstbestendige tv.