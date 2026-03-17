Nieuwe Philips OLED TV's hebben primeur te pakken

Dolby Vision 2 Max is daar

(Beeld: TP Vision)

Philips heeft hun nieuwe tv's voor 2026 onthuld, waaronder enkele opvallende OLED TV's die als eerste ter wereld Dolby Vision 2 Max ondersteunen. Er zijn vier nieuwe modellen: de OLED+951 (het topmodel), OLED+911 (het model daaronder), OLED811 (middenklasser) en OLED761 (instapmodel).

Deze eerste drie ondersteunen Dolby Vision 2 Max (de OLED761 niet) met functies als verbeterde tone mapping, Precision Black voor betere zwartweergave en Light Sense dat het beeld aanpast op basis van het omgevingslicht. Ook is er Authentic Motion, waarmee filmmakers kunnen aangeven wat de juiste bewegingsinstellingen zijn.

Het topmodel: Philips OLED+951

  • Beschikbaar vanaf september
  • Formaten: 65 en 77 inch

De Philips OLED+951 heeft het nieuwe META 4.0 Primary Tandem RGB 2.0 OLED-paneel, dat naar verluidt een piekhelderheid van 4500 nits en een volledige schermhelderheid van 400 nits kan bereiken. Dit zou het een van de helderste OLED-tv's op de markt maken.

De tv ondersteunt Dolby Vision 2 Max, met Authentic Motion waarmee filmmakers zelf de bewegingsverwerking kunnen regelen, zodat je zelf de instellingen op de tv niet moet aanpassen. De tv heeft een dual-chip-structuur en biedt daarom de beste upscaling en beeldkwaliteit in het algemeen.

Er zijn vier HDMI 2.1-poorten, die allemaal 4K/165Hz ondersteunen, plus een variabele verversingssnelheid. Tot slot is er een 2.2-kanaals geluidssysteem met een vermogen van 70W.

Opvolger van een topfavoriet: Philips OLED+911

  • Beschikbaar vanaf juni
  • Formaten: 48 (nieuw), 55, 65 en 77 inch

De Philips OLED+911 heeft eveneens het nieuwe META 4.0 Primary Tandem RGB 2.0 OLED-paneel, dat een piekhelderheid van 4500 nits en een volledige schermhelderheid van 400 nits kan bereiken. Ook hier krijg je Dolby Vision 2 Max met dezelfde voordelen als op de OLED+951.

De OLED+911 beschikt verder over een 3.1-kanaals speakersysteem, afgestemd door Bowers & Wilkins, dat vergelijkbaar is met dat in de OLED910. Dit ziet er opnieuw uit als een mini soundbar (die nu nog wat kleiner is) onder de tv, waardoor het geluid recht naar voren wordt gestuurd.

Voor gamers is er een welkome upgrade ten opzichte van de OLED+910. De OLED+911 ondersteunt 4K/165Hz en doet dat nu op alle vier de HDMI-poorten in plaats op twee van de vier. Hij beschikt ook over Ambilight aan vier zijden en werkt met Ambiscape.

Ten slotte is het aantal formaten uitgebreid. De OLED+911 is opnieuw beschikbaar in 55, 65 en 77 inch, en vult dat aan met een kleinere versie van 48 inch.

Philips OLED+910

De Philips OLED+910 is mijn favoriete tv uit 2025 (Image credit: Future)

Ik heb onlangs de Philips OLED910 kunnen testen en dit is veruit mijn favoriete tv uit 2025. De tv had niet alleen een uitstekende beeldkwaliteit met prachtige kleuren en een krachtig contrast, maar combineerde dat met goed geluid en meeslepende Ambilight.

Zijn prijs zat eerder in de buurt van middenklasse OLED TV's, zoals de LG C5, terwijl de prestaties op gelijke hoogte zaten met topmodellen als de Samsung S95F. De prijs-kwaliteitverhouding was daarom erg sterk en de Philips OLED910 kreeg een perfect score van 5/5.

De toevoeging van vier HDMI 2.1-poorten in de OLED+911 is goed nieuws voor gamers met meerdere consoles en het kleinere formaat zorgt ervoor dat de OLED+911 in meer huiskamers past. Het Ambilight blijft natuurlijk een troef voor Philips-tv's en is voor mij persoonlijk de reden waarom ik nooit een tv van een ander merk zou kopen. Hoewel er momenteel nog geen Dolby Vision 2 Max-content is op streamingdiensten, komt daar de komende jaren ongetwijfeld verandering in en dat maakt van de OLED+911 een enorm toekomstbestendige tv.

Bram Lodewijks
Editor-in-chief TechRadar Benelux

Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.