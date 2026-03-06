Kleuren zien er minder levendig uit op de LG G6 OLED TV dan op de G5, maar dat is geen ongelukje

We moesten even wachten, maar na zijn onthulling tijdens CES 2026 kregen we eindelijk de kans om de nieuwe LG G6 OLED TV in actie te zien. Onze verwachtingen waren hoog, want de LG G5 was een van de beste tv's van vorig jaar en we gebruiken hem dan ook vaak voor vergelijkingen met andere tv's. We waren dus sinds CES al erg benieuwd naar hoe de LG G6 eruit zou zien in vergelijking met de G5.

Gelukkig kregen we recent dus eindelijk de kans om het nieuwe 'Primary Tandem RGB OLED 2.0'-paneel van de G6 te bekijken tijdens een LG-evenement (de G5 bevatte het originele Primary Tandem RGB OLED-paneel).

Specs vergelijking

De LG G6 (afbeelding van tijdens CES 2026) heeft nog veel van dezelfde specs als de Lg G5, maar heeft wel een nieuwe processor. (Image credit: Future)

Laten we maar even beginnen met een vergelijking van sommige van de belangrijkste specs van de G6 en zijn voorganger. LG zegt bijvoorbeeld dat de G6 20% feller is dan de G5 en we hoorden eerder al dat de G5 een fullscreen helderheid van ongeveer 350 nits zou moeten kunnen bereiken (bij onze eigen meting kwamen we uit op een fullscreen helderheid van 331 nits, dus dat is redelijk accuraat). De G6 zou volgens LG 400 nits aan fullscreen helderheid moeten kunnen bereiken. 50 nits extra lijkt misschien niet veel, maar bij fullscreen helderheid kan dit toch voor een merkbaar verschil zorgen.

Verder is de G6 ook voorzien van de nieuwe 'Alpha 11 Gen 3 AI Processor'. Deze chip introduceert onder andere 'Dual Super Resolution Upscaling'. Hierbij focust één engine zich op verbeteringen aan de randen en eentje op het boosten van texturen. Ook 'Dynamic Tone Mapping Ultra' is aanwezig en dat is dus een verfijndere versie van de 'Dynamic Tone Mapping Pro' van vorig jaar.

Andere grote veranderingen zijn de introductie van 'Hyper Radiant Color Technology' om kleuraccuraatheid te verbeteren en 12-bit kleuren (in plaats van 8-bit kleuren) voor een verfijndere beeldkwaliteit en betere kleurovergangen. LG zei eigenlijk zelfs dat het hier om 13-bit kleuren ging, waarbij de processor nog een extra bit aan diepte toevoegt om meer te focussen op felle witte tinten.

We hebben echter nog steeds met een 10-bit paneel te maken, dus deze upgrades zijn voornamelijk bedoeld om het beeld er zo goed mogelijk uit te laten zien in het beeldverwerkingsstadium. Het paneel krijgt dan dus kleurdata die niet optimaal kan worden weergegeven, maar er zou volgens LG wel een soort 'super-sampling' aanwezig zijn om kleuren er toch beter uit te laten zien over het algemeen. Dat zou dus ook moeten zorgen voor betere overgangen tussen kleuren.

Verder was de G5 vorig jaar een van de beste gaming-tv's, dankzij ondersteuning voor 4K/165Hz, FreeSync, G-Sync, HGiG, Dolby Vision en ALLM via alle vier zijn HDMI 2.1-poorten. Op de G6 is dit allemaal nog hetzelfde. Er zijn voor zover we weten geen belangrijke nieuwe features, maar er was op dit vlak dan ook eigenlijk niet echt iets wat nog miste.

De LG G6 ziet er minder levendig uit

Kleuren zie er op de LG G5 (rechts) levendiger uit in de Filmmaker Mode dan op de nieuwe LG G6 (links), maar daar heeft LG wel een reden voor. (Image credit: LG)

We kregen tijdens het evenement meerdere tests te zien waarbij de LG G6 en LG G5 naast elkaar te zien waren en het viel dan ook snel op dat felle, kleurrijke beelden er toch wel iets anders uitzagen op beide tv's in de Filmmaker Mode.

Bij het weergeven van enorm levendige groene en gele kleuren, merkten we dat deze beelden er bij de G6 toch wel wat minder levendig uitzagen dan bij de G5. Dat vonden we in de eerste instantie wel vreemd, want de G6 moet tot 20% feller kunnen worden dan de G5 en LG was daarnaast ook zo trots op de Hyper Radiant Color-technologie van de Alpha 11-processor. We vroegen dus ook aan LG hoe dit zat en kregen te horen dat hier expres voor gekozen is.

LG had blijkbaar de nodige feedback gekregen van creators dat de kleuren van de G5 in de Filmmaker Mode "te levendig" waren. Bij de G6 gaat het bedrijf daarom dus voor een iets subtielere look. De kleuren op de G6 zagen er overigens niet ineens slecht uit, maar het was gewoon opvallend om minder verzadigde beelden te zien op het nieuwe model, want meestal gebeurt er eerder het tegenovergestelde.

Hoe langer we keken, hoe meer we toch ook wel het idee kregen dat kleuren er op de G6 wat natuurlijker uitzagen, terwijl ze nog steeds meer dan genoeg diepte wisten te bieden. Hoewel de G6 dus zeker nog steeds enorm rijke beelden levert, werden we toch vaak afgeleid door de levendigere kleuren op de G5. Vooral bij gele tinten was het verschil heel goed te zien.

Interessant genoeg leek de G6 ook wat minder fel over het algemeen dankzij deze veranderingen voor het kleurprofiel. Bij een shot met eten op een tafel leek de witte tint van bloem op een brood feller te zijn op de G5 dan op de G6. Het hele beeld leek eigenlijk gewoon feller te zijn. Dat is dus wel een vreemde ervaring gezien die belofte van 20% fellere beelden op het nieuwe model. We zullen dus zeker onze eigen metingen doen wanneer we de tv uitgebreid kunnen testen. Daarnaast is dit misschien ook alleen te merken bij de Filmmaker Mode.

Andere demo's

Hoewel de G5 (rechts) er misschien meer levendig uitziet in de Filmmaker Mode, toonde de G6 (links) wel verbeteringen in andere tests. (Image credit: LG)

Waar de G6 wel veel beter in leek te zijn dan zijn voorganger, was het omgaan met weerspiegelingen. Bij de verschillende beelden die we te zien kregen, liet de G6 duidelijk veel minder reflecties zien, zeker bij het bekijken van erg donkere beelden. We weten ook al dat LG dit jaar een nieuwe antireflectielaag heeft toegevoegd en samen met de hogere helderheid maakt dit dus echt een verschil.

De G6 ging verder ook geweldig om met felle beelden. Bij een scène uit The Meg, waarin een zonsondergang te zien is, zagen de highlights er op de G6 meer gecontroleerd en gedetailleerd uit. Bij de G5 gingen er in diezelfde highlight wat details verloren, zoals bijvoorbeeld de vorm van de zon. Ook deze verbetering is waarschijnlijk het gevolg van het nieuwe paneel, in combinatie met de verbeterde tone mapping van de nieuwe processor.

Wij maten bij de G5 dus in de Filmmaker Mode (met HDR) een fullscreen helderheid van 331 nits, maar ook een piekhelderheid van 2.268 nits. Bij extra kleurrijke beelden lijkt de G6 dus misschien niet feller te zijn, maar de verbeteringen zijn wel te merken bij de highlights en de manier waarop de nieuwe tv omgaat met reflecties.

We kijken er nu dus erg naar uit om zelf metingen uit te voeren op de G6 en erachter te komen of hij echt feller is én natuurlijkere kleuren biedt. Het kan namelijk toch wel lastig zijn om de juiste balans te vinden tussen die twee aspecten.

Wanneer je een tv naast een andere tv ziet, kan dat je indrukken natuurlijk beïnvloeden en dat was ongetwijfeld ook het geval bij deze vergelijkingen tussen de G6 en G5. Door de levendigere kleuren van de G5 zag dat model er in vergelijking wat aantrekkelijker uit, maar uiteindelijk is het misschien toch wel beter om natuurlijkere kleuren te krijgen en die zien er misschien ook uitstekend uit als je ze niet direct vergelijkt met de levendigere kleuren op de G5. We zullen ons eindoordeel bewaren voor wanneer we de G6 uitgebreid getest hebben in ons lab en met onze favoriete films. Dan kunnen we wat meer delen over of we blij zijn met deze grote verandering.