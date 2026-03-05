LG OLED TV's zijn de "contrastkoningen", maar er schuilt een addertje onder het gras

De OLED-panelen van LG Display hebben een primeur in handen: ze zijn door een onafhankelijke partij, UL Solutions, gecertificeerd voor "100% dimconsistentie". Ter vergelijking: lcd-panelen behaalden maximaal 83%, en sommige zelfs amper 43%.

Volgens LG Display is OLED zelfs beter dan de RGB mini-LED-technologie. Een ietwat gewaagde uitspraak is dat OLED blijkbaar "de optimale keuze in het AI-tijdperk" is.

Wie waren de concurrenten?

De eerste en meest voor de hand liggende vraag is: wat wordt hier precies gemeten? Gelukkig heeft LG dat uitgelegd: dimconsistentie is een meting die gebaseerd is op het instellen van een referentiegebied in het midden van het scherm, het meten van de maximale en minimale helderheid, en vervolgens het verkleinen van het gemeten gebied tot 1/10e van het paneel, dan 11/1000e, daarna 5/1000e, en uiteindelijk 2/1000e.

Als de minimale en maximale helderheidsniveaus bij alle metingen gelijk blijven, is er sprake van een hoge dimconsistentie. Als ze variëren, betekent dit dat de dimming meer afhankelijk is van de grootte van het venster.

Aangezien OLED TV's geen achtergrondverlichting gebruiken en zeer kleine zelfoplichtende pixels hebben, is het natuurlijk te verwachten dat ze het erg goed doen. De OLED's van LG behaalden hier de maximale score.

De tweede vraag is: welke panelen zijn getest en hoe groot waren ze? Die informatie hebben we niet. Hoewel een consistentiescore van 43% voor lcd slecht klinkt, weten we niet of we appels met peren vergelijken, of we panelen van dezelfde grootte vergelijken, of we premium OLED vergelijken met goedkope lcd (wat waarschijnlijk het geval is).

Zelfs als we ervan uitgaan dat de test RGB mini-LED als een duur lcd-paneel beschouwt, zijn er verschillende soorten RGB-panelen. Bedrijven zoals Hisense en TCL maken bijvoorbeeld zowel budgetvriendelijke als premium opties.

En waar is QD-OLED in deze test? De OLED TV's van LG Display scoren als eerste 100% in deze test, maar komt dat deels doordat de andere technologie die waarschijnlijk ook 100% scoort niet is meegenomen? We hebben dezelfde gedachte over micro-LED. Je zou verwachten dat dit 100% zou scoren, aangezien deze panelen ook zelfoplichtende pixels hebben. Deze schermtechnologie lijkt daarom eveneens te ontbreken.

De uitspraak dat dit benadrukt dat OLED het optimale scherm is voor de verbinding tussen mens en AI, blijft ten slotte bizar. LG zei zelfs het volgende: "Door 100% consistentie in de dimming te bereiken, kan OLED de rijke visuele informatie die door AI wordt gegenereerd op een natuurlijke en precieze manier weergeven." OLED TV's horen inderdaad bij de beste tv's, maar dit klinkt allemaal heel overdreven en als inhoudsloze marketingpraat.