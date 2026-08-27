LG OLED vs Samsung RGB: wij zetten de nieuwste premium tv's tegenover elkaar en dit is de winnaar

RGB TV's zijn een erg interessant, relatief nieuw onderdeel van de tv-markt en meerdere bekende merken hebben de nieuwe technologie inmiddels ook al omarmd. De technologie heeft van verschillende merken verschillende namen gekregen, zoals Micro RGB (Samsung en LG), True RGB (Sony) en RGB mini-LED (Hisense en TCL). RGB TV's gebruiken een laag van rode, groene en blauwe mini-ledlampjes in hun achterverlichting, terwijl standaard mini-LED TV's alleen witte ledlampjes gebruiken. Dit moet zorgen voor levendigere, rijkere kleuren en een betere controle over de achterverlichting dan bij traditionele mini-LED-technologie.

We hebben inmiddels al een aantal RGB TV's kunnen testen en de technologie ziet er zeker veelbelovend uit. Een van die tv's, die momenteel nog in ons testlab staat, is de Samsung R95H. Dit is Samsungs flagship Micro RGB TV. We hebben de R95H ook al vergeleken met een True RGB TV van Sony, de Bravia 7 II, en beide tv's wisten heel goed te tonen wat RGB nou precies te bieden heeft.

Aangezien het erop lijkt dat RGB de strijd aan wil gaan met OLED, wilden wij de R95H dus ook wel eens direct vergelijken met een OLED-rivaal. Voor deze vergelijking hebben we scènes van 4K Blu-rays gebruikt die we vaker gebruiken om AV-apparatuur te testen. De OLED-rivaal die we uiteindelijk hebben gekozen, is de LG G6. Dit is een van de beste OLED TV's die we tot nu toe hebben getest in 2026.

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Dus, tijd om erachter te komen wat een betere keuze is in 2026: een flagship OLED TV of een flagship RGB TV.

We moeten wel nog even iets duidelijk maken over de foto's hieronder: de R95H heeft een beetje een rode tint in deze beelden, maar dat komt door de manier waarop de camera omgaat met het matte 'Glare Free'-scherm. Die rode tint is met het blote oog niet zichtbaar.

Helderheid

Beide tv's bieden een hoge helderheid, maar verrassend genoeg is het de LG G6 OLED (links) die levendigere highlights en een hogere waargenomen helderheid vertoont bij dit shot uit Speed Racer. (Image credit: Warner Bros / Future)

Een aantal jaar geleden zou een mini-LED-technologie het met gemak winnen op het gebied van helderheid. Dit soort tv's wisten de afgelopen jaren dan ook met gemak meer dan 3.000 nits aan piekhelderheid te bieden en dat geldt zelfs voor sommige budgetmodellen. OLED had daarentegen moeite om boven de 2.000 nits uit te komen. De laatste paar jaren is daar echter verandering in gekomen en nu weten ook verschillende OLED TV's verrassend felle beelden weer te geven.

We hebben dan ook de helderheid van beide tv's gemeten. De LG G6 wist in de eerste instantie (tijdens onze metingen in maart 2026) een HDR-piekhelderheid van 2.471 nits te bereiken. Sindsdien heeft de G6 een aantal firmware-updates gekregen en bij onze meest recente metingen (uit juli 2026) wist hij ineens 3.004 nits te bereiken (beide metingen werden gedaan in de Filmmaker-modus). Dat zijn indrukwekkende resultaten voor een OLED TV. Bij de Samsung R95H maten we een HDR-piekhelderheid van 1.977 nits in de Filmmaker-modus en 1.960 nits in wat de "fellere" Film-modus zou moeten zijn. De G6 wint het hier dus duidelijk als het om de HDR-piekhelderheid gaat.

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Dan is er nog de fullscreen-helderheid. Hierbij is mini-LED vaak succesvoller. De G6 wist 451 nits te bereiken op het volledige scherm in HDR (in de Filmmaker-modus), terwijl de R95H 612 nits haalde. Op dit vlak wint de RGB TV het dus, maar het verschil is niet meer zo groot als dat het ooit was tussen OLED en mini-LED. Flagship OLED TV's hadden bijvoorbeeld twee jaar geleden nog moeite om meer dan 300 nits te vertonen op het volledige scherm, maar daar is gelukkig dus verandering in gekomen.

Wat betekent dit echter bij het bekijken van content? Over het algemeen zijn de verschillen ook wel te merken bij het bekijken van films en andere testbeelden. Bij het bekijken van Speed Racer, toonde de G6 veel levendigere HDR-highlights, zoals bij de koplampen van de Mach 5 of de felle, blauwe lucht boven de stad wanneer de Racer-familie naar Royalton Industries vliegt. Bij het bekijken van beelden van sneeuw via de Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray hebben de witte tinten van de sneeuw wat meer impact op de G6, maar de R95H biedt hier nog steeds een erg mooie helderheid.

We waren onder de indruk van de prestaties van de G6 (links) in een felverlichte ruimte, maar het matte scherm van de R95H (rechts) rekent toch wel het beste af met spiegelachtige reflecties. (Image credit: Future)

OLED TV's hebben vaak moeite met felverlichte ruimtes en spiegelachtige reflecties. Deze tv's hebben erg glanzende displays en de helderheid is dus niet altijd even hoog. Toen we de G6 echter vergeleken met de Samsung S99H, waarbij de Samsung een mat Glare Free-scherm gebruikt, merkten we dat de antireflectiecoating van de G6 ook verrassend goed reflecties wist te verminderen en tegelijkertijd sterke zwarte tinten wist te behouden. Dat merkten we ook weer bij de vergelijking tussen de G6 en de R95H. Wel weet de R95H, ook weer met zijn matte Glare Free-scherm, spiegelachtige reflecties beter te elimineren. De G6 levert echter indrukwekkende prestaties voor een OLED TV op dit vlak.

Kleurweergave

Beide tv's hebben een uitstekende kleurweergave, maar hoewel de R95H (rechts) de beste kleurhelderheid heeft, heeft de G6 (links) het beste kleurvolume en de beste kleurdiepte. (Image credit: Warner Bros / Future)

RGB TV's zijn vooral sterk op het gebied van kleurreproductie. Aan de hand van de tv's die wij tot nu toe getest hebben, kunnen ze inderdaad voor erg indrukwekkende resultaten zorgen. OLED staat echter ook bekend om hoe goed het met kleuren omgaat.

Bij het bekijken van Speed Racer wisten allebei de tv's levendige kleuren weer te geven die echt van het scherm spatten. De verzadigde, felle kleuren van het Racer-huishouden, met zijn oranje muren, roze details en hier en daar limoengroene kunst, werden op beide modellen uitstekend gereproduceerd. De kleding van de personages, zoals Trixie's felroze shirt en Spritle's gele shirt, worden ook door beide tv's geweldig weergegeven. Het echte verschil zit hem meer in de kleurprofielen van elke tv. De G6 geeft deze kleuren wat meer diepte en een rijker effect, terwijl kleuren er op de R95H wat subtieler, maar ook natuurlijker uitzien.

Image 1 of 2 De G6 (links) levert levendigere kleuren dan de R95H (rechts) bij het weergeven van de Luma's uit The Super Mario Galaxy Movie. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future) Opnieuw zijn de kleuren wat krachtiger op de G6 (links). (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Toen we wisselden naar een animatiefilm, in dit geval The Super Mario Galaxy Movie, vertoonden beide tv's opnieuw een uitstekende kleurreproductie. Het was erg vergelijkbaar met de situatie bij Speed Racer. In de scène waarin de Luma's zich verzamelen voor een verhaaltje, spatten de verschillende kleuren van de Luma's op beide tv's echt van het scherm. Ook hier zagen we weer dat de G6 mooi diepe en levendige kleuren bood en de R95H wat neutralere, realistischere kleuren.

We merkten wel dat de G6 soms rood iets te sterk weergaf. Sommige tinten, zoals die van Mario's pet en overall, zagen er een beetje oververzadigd uit vergeleken met de rest van het beeld. De R95H had een veel meer uniform kleurprofiel, waarbij geen enkele kleur echt duidelijk de overhand had. Toch vallen de levendige kleuren van de G6 wel erg op en passen ze ook wel bij een kleurrijke animatiefilm zoals The Super Mario Galaxy Movie.

Contrast en donkere kijkruimte

De G6 (links) en de R95H (rechts) leveren een sterk contrast, waardoor lichte en donkere tinten in deze scène uit The Batman erg goed gebalanceerd worden. (Image credit: Warner Bros / Future)

Om donkerdere content te bekijken, hebben we de tv's in hun Filmmaker-modi gezet. We begonnen deze vergelijking met onze standaard keuze voor een film met een sterk contrast: The Batman. Hoewel OLED TV's meestal de beste optie zijn voor scènes met een sterk contrast, dankzij hun zelfverlichtende pixels die voor diepere donkere tinten zorgen, waren we aangenaam verrast door hoe spannend deze strijd uiteindelijk bleek te zijn.

Bij scènes met een hoog contrast, zoals de plaats delict bij het huis van burgemeester Mitchell of wanneer Bruce met Alfred praat in de Batcave, demonstreerde de tv's een uitstekende balans tussen de donkere tinten van de omgeving en de verlichting in de omgeving. Hoewel de G6 over het algemeen iets rijkere donkere tinten vertoonde, waren de highlights bij de R95H wat impactvoller, zoals te zien was bij het licht op de zijkant van Commissioner Savage's gezicht bij de plaats delict. Dat is toch wel opmerkelijk gezien zijn lagere HDR-piekhelderheid.

Beide tv's toonden ook geweldige schaduwdetails. Wanneer Batman op het donkere metroplatform staat, is zijn pantser volledig zichtbaar, ondanks de donkere omgeving en matige verlichting van de scène. Dit is een scène waar veel tv's die we testen moeite mee hebben. Deze tv's wisten de donkere tinten echter uitstekend te behouden en tegelijkertijd dit soort details ook nog weer te geven.

Beide tv's leverden diepe zwartwaardes, waardoor dit ruimteshot uit Alien: Romulus accuraat wordt weergegeven. (Image credit: 20th Century Studios / Future)

Een ander ding dat ons opviel bij het bekijken van The Batman was dat we de huidtinten op de R95H uiteindelijk beter vonden. Op de G6 konden huidtinten er in donkere scènes een beetje uitgewassen uitzien. Op de R95H zien ze er wat kleurrijker uit, maar ook gewoon natuurlijker.

Toen we tussen de twee tv's zaten, merkten we dat de R95H wel een beetje last kan hebben van 'backlight blooming' (waarbij een fel object tegen een donkere achtergrond een soort gloed om zich heen krijgt) vanuit een bredere kijkhoek. Dat was geen probleem op de G6 dankzij zijn zelfverlichtende pixels en gebrek aan achterverlichting.

Voor onze laatste test hebben we nog een scène uit Alien: Romulus gebruikt, waarin het team voor het eerst bij het Romulus-station aankomt. Allebei de tv's wisten de diepe, donkere tinten van de ruimte prachtig weer te geven. Hoewel we dit bij de G6 OLED wel verwacht hadden, waren we aangenaam verrast door hoe rijk de zwarte tinten eruitzagen op R95H. Het was echt indrukwekkend voor een tv met achterverlichting.

OLED vs RGB: wie is de winnaar?

Voor ons is de G6 OLED uiteindelijk toch wel de betere tv, maar de R95H bewijst wel hoe effectief Micro RGB kan zijn en dat OLED-fabrikanten de nieuwe technologie dus zeker serieus moeten nemen. (Image credit: Future)

Qua prijs zitten liggen deze twee tv's ook niet echt ver uit elkaar. Een 65-inch G6 heeft een adviesprijs van 2.999 euro en een 65-inch R95H kost 3.199 euro. Het zijn in ieder geval allebei dus premium tv's. Als je bereid bent om zoveel neer te leggen voor een tv, dan maakt dit verschil ook niet echt meer uit.

Uiteindelijk gaat het dus vooral om de prestaties. We hebben eerder al eens gezegd dat we vinden dat RGB TV's (in ieder geval de modellen die wij hebben getest) nog niet echt de "OLED-killers" zijn die ze zouden kunnen worden en dat geldt dus nog steeds. Ze komen wel erg dichtbij. Over het algemeen vonden we het contrast, de texturen en de kleuren er op de G6 iets beter uitzien, maar dat betekent niet dat we niet onder de indruk waren van de R95H, zeker zijn prestaties in donkere ruimtes. Als zijn prijs ineens wat verder omlaag zou gaan, zouden we misschien eerder voor dat model kiezen. OLED is momenteel nog steeds de "koning", maar RGB loopt niet ver achter. Het wordt dus interessant om deze strijd de komende jaren te volgen.