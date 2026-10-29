De Garmin Fenix 9 Pro is ons fitnessapparaat van het jaar en dit is waarom

De Garmin Fenix 9 Pro is Garmins nieuwste en beste sporthorloge. De Fenix-serie is de flagship-serie binnen Garmins line-up. Het bedrijf brengt overigens wel nóg duurdere modellen uit, maar die zijn gericht op specifiekere doelgroepen, zoals de Tactix voor soldaten, de Descent voor professionele duikers en de Marq-serie als extra premium optie voor Garmin-fans die gewoon bereid zijn om heel veel geld neer te leggen voor een stijlvolle smartwatch.

De Garmin Fenix-modellen zijn in principe de beste allrounders die Garmin aanbiedt. Er komt maar elke paar jaar een nieuwe serie uit en daar kijken dan ook altijd weer veel mensen naar uit. De Fenix 9 Pro maakt gelukkig de hoge verwachtingen waar en is nu onze keuze voor fitnessapparaat van het jaar bij de TechRadar Product of the Year Awards 2026.

Het is een enorm krachtig sporthorloge. Je geniet hier van een enorm stevige behuizing en topprestaties. Hij wist geweldig om te gaan met elke test waar we hem aan blootstelden, van hikes in mooie omgevingen tot directe vergelijkingen met apparaten zoals de Apple Watch Ultra 4 en de Frontier X2 (een speciale hartslagmonitor).

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Laten we eerst maar wat dieper ingaan op de behuizing. De hele case van de Fenix 9 Pro is gemaakt van titanium en dus niet meer alleen de bezel, terwijl de rest dan gewoon van een soort plastic is gemaakt.

Daarnaast is het horloge dunner, zijn er minder schroefjes zichtbaar (los van achterop) en heeft het horloge simpelweg een meer verfijnde, stijlvolle look gekregen. Het superfelle AMOLED-display wordt ook standaard met saffierglas beschermd. 'MIP Power Glass' voor het opladen met zonne-energie is beschikbaar als een optionele extra.

De behuizing maakt dit dus een fantastisch horloge en de upgrades zorgen ervoor dat de Fenix 9 Pro ook echt de 'Pro'-benaming verdient. De 43mm-variant voelt overigens ook niet als een veel te lomp apparaat om je pols. Hij voelt eerder als een premium, metalen duikhorloge.

(Image credit: Garmin)

Om het apparaat waterbestendig te maken tot 40 meter diep, moesten de knoppen een vernieuwd design krijgen. Dat heeft Garmin dan ook voor elkaar gekregen en tegelijkertijd behoudt het horloge nog steeds de bekende look met vijf knoppen.

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Zelfs het ledlampje is vernieuwd. Er is nu een derde, groene optie voor de verlichting. Het groene licht laat je nog weer wat beter zien in het donker dan het rode licht.

De gebruikerservaring voelt nog steeds bekend aan voor Garmin-gebruikers. Alles blijft heel erg aanpasbaar, maar er zijn ook weer nieuwe softwarefeatures, waaronder Garmin Epic. Epic laat je meerdere work-outs samenvoegen tot één groot event. Zo kan je bijvoorbeeld meerdere skisessies plannen voor een lang weekend. Je start het event vanaf het horloge en kan je voortgang en data bekijken en delen via de app. Rucking krijgt hier ook een vernieuwd design en kaarten zijn dankzij een update ook vanuit een schuine POV-optie te bekijken.

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Bij onze tests voor de prestaties hadden we van tevoren al wel verwacht dat het horloge accurate metingen zou uitvoeren. De Garmin Fenix 9 Pro gebruikt immers weer de betrouwbare Elevate V5-hartlagsensor die Garmin de laatste jaren veelal heeft gebruikt. We hadden echter niet verwacht dat de resultaten zo dicht in de buurt zouden zitten van die van een losse hartslagmonitor en de Apple Watch Ultra 4 (die volgens Apple de meest accurate wearable tot nu toe zou zijn) tijdens onze tests.

Het wijzigen van je route voelt responsief en erg snel en de batterij presteert precies zoals geadverteerd. Het horloge kan zeker een week meegaan op een volle batterij en blijft gelukkig ook in allerlei situaties comfortabel om te dragen. Dat geldt voor tijdens het slapen, tijdens work-outs en gewoon bij alledaags gebruik.

Het kwam dus misschien niet bepaald als een verrassing dat de Garmin Fenix 9 Pro een geweldig sporthorloge is. Hij bouwt immers, net als Apple met zijn Watch 4 Ultra, voort op alle uitstekende voorgangers uit de Garmin Fenix-serie. Wanneer de Fenix 10 over een aantal jaar uitkomt, zal dit model waarschijnlijk weer wat in prijs dalen, net als wat we zagen bij de Fenix 8, en dan kunnen hopelijk meer mensen de aankoop verantwoorden en aan de slag gaan met dit fantastische sporthorloge.

We hadden natuurlijk dit jaar ook apparaten zoals de relatief goedkope Google Fitbit Air, de Garmin Cirqa of de Apple Watch Ultra 4 als ons fitnessapparaat van het jaar kunnen kiezen. Toen we echter nadachten over welk apparaat we om onze pols zouden doen tijdens een race, bleven er nog maar een handjevol opties over en de (43 mm) Garmin Fenix 9 Pro stond bovenaan die lijst.

Het horloge ziet er stijlvol genoeg uit om niet al te veel op te vallen op de werkvloer, maar is ook een ideaal accessoire voor tijdens het sporten. Hij beschikt over alle complicaties die we maar nodig kunnen hebben via de Connect IQ Store, waaronder Spotify en Komoot. En dan is er nog die batterijduur van een week. Die maakte de keuze tussen dit model en Apple's Watch Ultra 4 voor ons uiteindelijk toch weer wat eenvoudiger.