Garmin heeft inmiddels zoveel verschillende smartwatches dat het behoorlijk lastig kan zijn om de juiste te kiezen. Van betaalbare hardloophorloges tot peperdure modellen voor fanatieke sporters: er is voor vrijwel iedereen wel iets te vinden. Ik gebruik zelf al vijf jaar Garmin-horloges en heb in die tijd tientallen modellen getest. Daardoor weet ik inmiddels welke modellen hun geld waard zijn en welke je beter kunt laten liggen.

Black Friday is wat mij betreft een van de beste momenten om een Garmin te kopen. Het merk staat niet bepaald bekend om zijn lage prijzen en voor sommige horloges betaal je gemakkelijk meer dan 1.000 euro. Gelukkig zijn er tijdens Black Friday flinke kortingen te vinden, ook op modellen die nog helemaal niet zo oud zijn. Bovendien hoef je echt niet het duurste horloge te kopen om goede sport- en gezondheidsmetingen te krijgen.

Ik heb daarom vijf Garmins uitgekozen die ik tijdens Black Friday zelf zou overwegen. Daarbij kijk ik niet alleen naar de korting, maar vooral naar wat je voor je geld krijgt. Want een smartwatch die van 1.000 naar 800 euro zakt, is natuurlijk nog steeds behoorlijk duur.

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Garmin Fenix 9 van €999,99 voor €831 De Garmin fēnix 9 is een van de uitgebreidste sporthorloges van het merk. De uitvoering van 47 mm heeft een AMOLED-scherm van 1,4 inch, een titanium afwerking, saffierglas, multiband-gps en ingebouwde kaarten. Ook krijg je een led-zaklamp en een batterijduur van ruim twee weken. Goedkoop is hij niet, maar met een mooie Black Friday-korting wordt hij een stuk aantrekkelijker. De fēnix-serie is al jaren mijn persoonlijke favoriet en dat is niet zonder reden. Ik heb verschillende modellen gedragen en vind vooral de combinatie van sportfuncties, nauwkeurige metingen en batterijduur fantastisch. Of ik nu in de sportschool sta, ga hardlopen of een lange wandeling maak, de fēnix kan vrijwel alles bijhouden. Ook de ingebouwde kaarten en zaklamp zijn verrassend handig. Natuurlijk is dit voor veel mensen veel te veel horloge, maar als je serieus sport en het budget hebt, zou ik de fēnix 9 zonder twijfel overwegen.

Garmin vívoactive 6 van €329,99 voor €229 De Garmin vívoactive 6 is een veelzijdige smartwatch met een helder AMOLED-scherm, ingebouwde gps en uitgebreide gezondheidsmetingen. Je krijgt onder meer Garmin Pay, muziekopslag en verschillende sport- en trainingsfuncties. De batterij gaat tot elf dagen mee, waardoor je hem niet voortdurend hoeft op te laden. Voor 229 euro is dit een behoorlijk compleet pakket. Wat mij betreft is dit de Garmin die de meeste mensen zouden moeten kopen. Je krijgt vrijwel alles wat je van een goede smartwatch verwacht, zonder dat je daarvoor honderden euro's extra hoeft uit te geven. Via Garmin Connect krijg je bovendien ontzettend veel informatie over je gezondheid, zonder abonnement. Ook het subtiele ontwerp vind ik een groot pluspunt, waardoor je hem prima dagelijks kunt dragen. Je mist enkele geavanceerde trainingsfuncties en een hoogtemeter, maar voor 229 euro vind ik dat geen ramp.

Garmin Forerunner 165 van €279,99 voor €179 De Garmin Forerunner 165 is een betaalbaar hardloophorloge met een helder AMOLED-scherm, ingebouwde gps en uitgebreide trainingsfuncties. Je krijgt onder meer Garmin Coach, persoonlijke trainingsplannen en inzicht in je tempo, hartslag en cadans. De batterij gaat tot elf dagen mee. De Forerunner 165 bewijst wat mij betreft dat je geen peperduur sporthorloge nodig hebt om serieus te trainen. Je krijgt vrijwel alle belangrijke functies die je als beginnende of recreatieve hardloper nodig hebt, inclusief voorspelde racetijden en trainingsplannen voor verschillende afstanden. Natuurlijk ontbreken er functies die je op duurdere Forerunners vindt, zoals multiband-gps en uitgebreidere trainingsanalyses. Toch zijn die voor veel hardlopers helemaal niet noodzakelijk.

Garmin Venu X1 van €799 voor €449 De Garmin Venu X1 heeft een enorm AMOLED-scherm van 2 inch, saffierglas, een titanium achterkant en een bijzonder dun ontwerp. Daarnaast krijg je ingebouwde kaarten, Garmin Pay, muziekopslag, een led-zaklamp en uitgebreide sport- en gezondheidsfuncties. De batterij gaat tot acht dagen mee. Met 350 euro korting is deze premium smartwatch ineens een stuk betaalbaarder. Toen Garmin de Venu X1 introduceerde, vond ik het vooral een interessant horloge met een behoorlijk pittig prijskaartje. Voor bijna 800 euro zijn er namelijk genoeg alternatieven, ook binnen Garmins eigen assortiment. Maar voor 449 euro verandert dat verhaal volledig. Je krijgt een prachtig groot scherm waarop meldingen, kaarten en sportstatistieken uitstekend afleesbaar zijn, terwijl het horloge verrassend dun en licht blijft. De batterijduur is minder indrukwekkend dan bij andere Garmins, maar voor deze prijs vind ik dat een prima compromis.

Garmin Instinct 3 Solar van €399,99 voor €259 De Garmin Instinct 3 Solar van 45 mm is een robuust sporthorloge met een monochroom scherm, ingebouwde gps en uitgebreide sportmetingen. De batterij gaat tot 18 dagen mee en dankzij het zonnepaneel kan die batterijduur bij voldoende zonlicht nog verder oplopen. Ook beschikt het horloge over een ingebouwde led-zaklamp. Voor 259 euro krijg je een horloge dat tegen een flinke stoot kan. Ik heb altijd een zwak gehad voor de Instinct-serie. Deze horloges zien er misschien minder modern uit dan andere smartwatches, maar ze zijn ontzettend praktisch. Mijn favoriete is dan ook de Garmin Instinct Crossover, maar die deals zijn niet fantastisch. De stevige behuizing en fysieke knoppen zijn ideaal tijdens wandelingen en andere buitenactiviteiten. Toch blijft de batterijduur voor mij het grootste verkoopargument. Onder gunstige omstandigheden kan de Instinct 3 Solar weken meegaan zonder opladen. Je moet alleen wel kunnen leven met het ontbreken van een touchscreen en kleurrijk AMOLED-scherm. Voor 259 euro zou ik daar persoonlijk niet moeilijk over doen.