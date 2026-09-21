Een van mijn favoriete Garmin-horloges krijgt tijdelijk hoge korting

Het aanbod horloges van Garmin is werkelijk gigantisch. Of je nu een robuust horloge zoekt dat weken batterij biedt of een stijlvol, minimalistisch horloge, er is een Garmin voor jou.

Een van mijn persoonlijke favorieten is een van de goedkopere Garmins. Het is geen Fenix, Enduro of Forerunner, maar de kleine Garmin Vivoactive 6. Met een adviesprijs van 299,99 euro is dit een van de goedkopere modellen van het merk. Dankzij een tijdelijke korting gaat daar nu nog eens bijna 25 procent af.

Bol heeft namelijk een dagdeal voor de Vivoactive 6 in zowel Nederland als België. Dit wil zeggen dat de deal alleen geldig is op maandag 21 september. Twijfel daarom niet te lang. De deal geldt bovendien op de witte, groene en roze variant. Die kosten nu allemaal 229 euro.

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Wat je moet weten over de Vivoactive 6

De Garmin Vivoactive 6 is uitgekomen in het voorjaar van 2025 en is momenteel nog steeds het recentste model in de Vivoactive-serie. De serie zich op gebruikers die casual sporten en hun algemene gezondheid in de gaten willen houden. Hoewel de metingen niet zo diepgaand zijn als die van de Forerunners, heeft de Garmin Vivoactive 6 wel een helder AMOLED-scherm, ondersteuning voor Garmin Pay, de Connect IQ Store met apps en een ingebouwde gps.

Een van de redenen waarom ik de Vivoactive 6 fijner vind dan een Galaxy, Pixel of Apple Watch komen, is de batterijduur. Op één lading kan je namelijk elf dagen doen met het horloge. Zelfs als je twee keer per week een rondje gaat hardlopen met de gps ingeschakeld, moet hij pas na een week aan de oplader. Verder heb je nog de mogelijkheid om Spotify-nummers te downloaden op het horloge zodat je offline en zonder smartphone muziek kan luisteren.

Tijdens elke training tijdens mijn reviewperiode, gaf de Vivoactive 6 uitgebreide gegevens over mijn gezondheid. Pulse OX kijkt naar je zuurstofgehalte en Respiration houdt de ademhalingsfrequentie bij. De Body Battery is weer van de partij en gaf altijd nauwkeurig aan hoeveel energie ik nog overhad gedurende de dag. Training Readiness ontbreekt hier wel. Daarvoor moet je bij de Forerunner-serie zijn.