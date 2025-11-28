Waarom dit het perfecte moment is om je Windows 10-laptop te vervangen

Gelieve je adblocker uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren en de pagina te vernieuwen.

Het is het einde van een tijdperk: Microsoft gaat stoppen met veiligheidsupdates voor Windows 10. Oorspronkelijk zou Microsoft op 14 oktober 2025 stoppen met de updates voor het besturingssysteem, maar dankzij druk van consumentenorganisaties blijven er tot oktober 2026 gratis beveiligingsupdates beschikbaar. De voorwaarde is wel dat je een Microsoft-account hebt, maar verder hoef je niets bijzonders te doen.

Toch is het overstappen naar Windows 11 nooit een slecht idee, want wie niet kan upgraden door ontbrekende vereisten zoals TPM 2.0 of een te oude processor, blijft achter op een systeem dat op termijn gewoon niet meer veilig is om dagelijks te gebruiken.

‭Windows 10 heeft indrukwekkend lang standgehouden. Het is stabiel, herkenbaar, snel genoeg voor de meeste dingen. Daardoor was het nooit echt de vraag of een upgrade nodig was. Als de meeste mensen konden kiezen, dan zou Windows 11 nooit bestaan hebben.

Maar zonder security-updates wordt een besturingssysteem een beveiligingsprobleem. Je laptop is dan niet langer het probleem, maar het gebrek aan toekomstgarantie en bescherming wordt dat wel.‭ Black Friday voelt daardoor anders dan vorige jaren. Het is niet alleen een moment voor grote kortingen, maar voor veel mensen ook een keuzemoment: blijf ik op een systeem zitten dat van de afgrond lijkt te donderen, of stap ik nu over op iets dat wél nog jaren ondersteuning krijgt?

‭Er zijn twee heel logische paden en twee ietwat complexe mogelijkheden in dit budgetsegment. Het eerste is simpel: kies voor een laptop die al op ‌Windows 11 draait. Dan weet je zeker dat je geen gedoe hebt en dat je software kan blijven gebruiken, lokaal kan opslaan en gewoon volledige compatibiliteit met al je randapparatuur hebt. Het tweede pad? Een ChromeOS ‌Chromebook. Dit is een compleet andere OS dan Windows en heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen.



Daarnaast kan je nog voor een Macbook gaan, maar die zijn praktisch nooit in het budgetsegment te vinden... of je installeert Linux op je "oude" pc, want er is in principe niets mis met je computer.

Waar moet je op letten

De allerbeste Windows 11 laptops ga je niet vinden voor het prijspunt waar we nu bij kijken, maar elke Windows 11-laptop komt met de voordelen van het besturingssysteem waaronder openheid en ondersteuning. Je kan installeren wat je wil, je kan printers, scanners en oudere apps aansluiten zonder dat je je af moet vragen of er toevallig een web-variant of app bestaat, en je hoeft niet volledig afhankelijk te zijn van de cloud. Maar het is wel belangrijk dat je niet scheef kijkt op de prijs en wel let op de specs. Te weinig RAM of trage opslag is hier de echte valkuil, niet het besturingssysteem.

‭Chromebooks hebben een hele andere filosofie: minder lokaal gedoe, meer online. Een Chromebook voelt snel aan omdat ChromeOS een relatief simpel besturingssysteem is en daardoor maar weinig van je hardware vraagt. Het systeem draait fantastisch, heeft veel minder te maken met zware apps die op de achtergrond draaien en voelt daardoor vaak beter aan dan een vergelijkbare Windows-laptop in dezelfde prijsklasse.

‭We hebben het eerder gehad over Linux en het geluk is dat je jouw computer niet hoeft te upgraden hiervoor. Er zijn genoeg Linux distro's die goed gaan vanwege het einde van Windows 10. Dit is ideaal voor de mensen met een goed systeem, maar die net de overgang naar Windows 11 hebben gemist.



En dan hebben we natuurlijk nog Apple. Macbooks zijn gewoon goede apparaten, maar laten we eerlijk zijn: er is niet zoiets als een Macbook voor 500 euro. Toch is het goed om het merk niet uit te sluiten: wil je later upgraden, dan zal Apple je toestel gemiddeld langer softwarematig ondersteunen dan zowat elk ander merk.

Black Friday laptopdeals rond de 500 euro

ASUS Vivobook 14 Copilot+ PC van €759 voor €599 [NL] Deze 14-inch laptop is een van de goedkoopste Copilot+ PC's die je nu kan kopen. Hij is uitgerust met de efficiënte Snapdragon X Plus-chip die garant staat voor een lange batterijduur en vlotte verwerking van AI-toepassingen. Dankzij de 16GB RAM zit je met deze ASUS de komende jaren wel goed. Ook in BE

Acer Aspire 16 AI Copilot 16-inch van €759 voor €599 [NL] De Acer Aspire 16 AI is een vlotte, betrouwbare Copilot+-laptop die prettig werkt voor studie, licht creatief werk en dagelijks gebruik. Met 16GB RAM en 512GB SSD heb je genoeg ademruimte voor meerdere apps, en het 16:10 IPS-scherm geeft extra verticale werkruimte zonder af te leiden.

Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook Plus van €849 voor €649 [NL] Deze 14-inch convertible Chromebook is perfect voor wie graag flexibel werkt: dankzij het compacte design, touchscreen en het vlotte Chrome OS werk je overal vlot verder. Ideaal voor lichte taken onderweg en je hoeft niet bang te zijn voor OS-ondersteuning die ermee stopt.

Lenovo IdeaPad Slim 3 - 15,6 inch - 8GB/512GB van €529 voor €379 [NL & BE] Deze 15,6-inch laptop is ideaal voor als je gewoon een simpele laptop voor alledaagse taken zoekt. Hij heeft een AMD Ryzen 5-processor, 8GB RAM, 512GB SSD-opslag en een Full HD IPS-display met 60Hz refresh rate. En natuurlijk komt deze IdeaPad met Windows 11.