Vind je een nieuwe pc met Windows 11 te duur? Misschien is een Chromebook de oplossing

We hebben een week geleden al uitgelegd dat het einde van Windows 10 nabij is en dat het aangeraden is om te updaten naar Windows 11. Het probleem is dat niet elke laptop of pc die update kan uitvoeren vanwege de eisen die Microsoft stelt. Als je je pc zelf hebt gebouwd, kan je dit soms oplossen door een onderdeel te vervangen, maar bij laptops en "kant-en-klare" pc's kan dit lastiger of soms gewoon niet mogelijk zijn.

De oplossing voor de gemiddelde gebruiker die niet technisch onderlegd is, is eenvoudig: een nieuwe laptop of pc kopen waarop Windows 11 wel werkt. Hoewel het nog een jaar duurt tot Windows 10 zijn laatste beveiligingsupdate ontvangt en je in de tussentijd kan sparen, geeft niet iedereen graag geld uit aan een nieuwe pc.

Daarnaast weet niemand wat Microsoft van plan is de komende jaren. Misschien komt het plots met Windows 12 waarvoor opnieuw strengere eisen worden gesteld, waaraan de pc die je nu koopt mogelijk niet voldoet. Je zou Windows kunnen vervangen door Linux, een ander besturingssysteem, maar hiervoor heb je best wat technische kennis nodig.

Een Mac mini of MacBook Air kan een goed alternatief lijken en aangezien Apple die toestellen erg lang van updates voorziet, is dat ook zo. Een goedkoop alternatief zijn ze echter niet. Voor een Mac mini betaal je momenteel een kleine 700 euro, terwijl een MacBook Air je minstens 999 euro kost. Er is nog een derde optie en die is wél goedkoper, namelijk een Chromebook.

De Chromebook: een goedkoper alternatief voor een Windows-pc

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Chromebooks worden tegenwoordig vaak gebruikt in de lagere en middelbare school vanwege hun lagere kostprijs. Daardoor hoeven ouders geen fortuin uit te geven aan de laptop van hun kind. Chromebooks zijn echter ook geschikt voor privégebruik en zijn een goed alternatief voor Windows-laptops.

Aan de buitenkant ziet een Chromebook eruit als de gemiddelde laptop. Het grootste verschil is dat je op het deksel van een Chromebook altijd het Chrome-logo ziet staan. De software is daarentegen niet Windows of macOS, maar ChromeOS. Dit besturingssysteem is ontwikkeld door Google en kan je het beste vergelijken met de ervaring van een Android-tablet.

Dat brengt ons bij de grootste beperking van een Chromebook: je moet alle programma's en apps downloaden uit de Play Store (dezelfde app-winkel die ook op je Android-smartphone staat). Als je een specifiek programma gebruikt dat niet in de Play Store staat, kan je het dus binnen ChromeOS niet gebruiken.

De eenvoudigste manier om te bepalen of een Chromebook iets voor jou is, is de volgende vraag: gebruik je voornamelijk of uitsluitend Google Chrome op je pc? Als het antwoord ja is, zal je prima met een Chromebook overweg kunnen. In Google Chrome kan je bijvoorbeeld gewoon Microsoft Office gebruiken (Word, Excel, PPT...), e-mails versturen, sociale media gebruiken en nog veel meer. Voor gamers is een Chromebook daarentegen niet echt een optie.

Wat is een goede Chromebook?

(Image credit: HP)

Binnen Chromebooks heb je nog een onderverdeling. Je hebt de "gewone" Chromebook en de Chromebook Plus. De Plus-versie is eigenlijk niet meer dan een iets krachtigere versie die (voornamelijk) meer AI-functies heeft. Als je budget het toestaat, raden we wel aan om voor een Chromebook Plus te kiezen. Zelfs die modellen zijn alsnog goedkoper dan de gemiddelde Windows-laptop.

Iedereen heeft daarnaast andere eisen voor een laptop. Gelukkig is er inmiddels een groot aanbod aan Chromebooks zodat er voor iedereen wel iets tussen zit. Je hebt compacte modellen met een 14-inch display, maar ook grotere modellen met een 17-inch display en numpad. Als je een monitor wil koppelen, is dat ook geen probleem, want er zijn voldoende Chromebooks met een HDMI-aansluiting.

De binnenkant is hier belangrijker dan de buitenkant. Bij je zoektocht naar een Chromebook raden we aan om te kijken naar modellen met minimaal 8GB RAM en 128GB opslag. De processor is hier minder belangrijk dan bij een Windows-laptop. De enige processor die we momenteel afraden is een zogenaamde "Intel Celeron". Die serie is misschien nu nog degelijk, maar is niet erg toekomstbestendig. Processoren in de Intel N-serie en MediaTek Kompanio-serie zijn allemaal prima en hetzelfde geldt voor AMD Ryzen- en Intel Core-processoren. Er zijn verder geen specifieke merken die we aan- of afraden. Onze persoonlijke voorkeur gaat over het algemeen naar Acer, maar ook ASUS, HP en Lenovo hebben Chromebooks in hun aanbod.

Hieronder vind je enkele Chromebooks tussen 250 en 600 euro die we aanbevelen als alternatief voor je laptop of pc met Windows.

Onze aanbevelingen voor Chromebooks

Lenovo IdeaPad Slim 3 Chromebook voor €279 Deze Chromebook van Lenovo is een uitstekend instapmodel met 8GB RAM, een MediaTek Kompanio-processor en 128GB opslag. Hij heeft een display van 14 inch, één USB-A-poort en één USB-C-poort. Hierdoor is het alleen niet handig als je hem wil verbinden met een tweede monitor.

HP Chromebook x360 voor €289 Deze Chromebook van HP is grotendeels hetzelfde als die van Lenovo hierboven. Het verschil is dat je hier een 2-in-1-ontwerp hebt met touchscreen. Er is ook een extra USB-C-poort.

Acer Chromebook Plus 514 voor €449 Dit is een van de goedkopere Chromebook Plus-laptops die je kan vinden. Hij heeft twee USB-A- en twee USB-C-poorten, wat meer mogelijkheden biedt voor accessoires. Deze Chromebook Plus van 14 inch heeft 8GB RAM, 128GB opslag en een Intel Core i3-processor.

Lenovo Chromebook Plus IdeaPad 3 voor €529 Deze Chromebook Plus van Lenovo komt qua prestaties grotendeels overeen met die van Acer hierboven. Hij heeft wel twee keer meer opslag (256GB) en een touchscreen. Verder zijn er twee USB-A-poorten, één USB-C-poort (voor de oplader) en een HDMI-poort.

HP Chromebook Plus 15 voor €549 Dit is een van de weinige Chromebook Plus-modellen met een 15,6-inch scherm. Het is geen touchscreen, maar heeft wel een refresh rate van 144Hz, waardoor alles er soepeler uitziet. De aansluitingen zijn vrij beperkt (2x USB-C, 1x USB-A), maar er is wel een numpad.

Wat zijn de grootste minpunten van een Chromebook?

Enkele gebreken van Chromebooks hebben we al benoemd. Zo zijn ze niet geschikt voor gamers of gebruikers die specifieke software nodig hebben. Verder hebben veel Chromebooks weinig aansluitingen en is een Chromebook met een HDMI-poort eerder de uitzondering dan de regel.

Voor Windows-gebruikers die willen overstappen, is er één groot probleem dat je misschien al hebt opgemerkt. Chromebooks zijn altijd laptops. Er bestaat wel zoiets als een "Chromebox", wat de desktopversie is van een Chromebook, maar die kosten meer, zijn voornamelijk bedoeld voor bedrijven en komen met andere beperkingen. Ook een "all-in-one Chromebook" bestaat niet echt. Als je een alternatief zoekt voor je desktop of all-in-one-pc met Windows 10, raden we je alsnog aan om een Chromebook te kiezen. Op je Chromebook kan je gewoon een grotere monitor, muis en toetsenbord aansluiten (let wel op dat er genoeg aansluitingen zijn in dat geval).