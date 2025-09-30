Google drijft de spot met Microsoft in nieuwe advertentie voor Chromebooks

Google profiteert van het feit dat Microsoft op het punt staat de ondersteuning voor Windows 10 te beëindigen door een pop-up te tonen waarin de sterke punten van Chromebooks worden aangeprezen. Het doel is eenvoudig: gebruikers van een Windows 10-pc laten overstappen op een Chromebook in plaats van een Windows 11-pc.

Windows Latest zag de advertentie toen ze de zoekpagina van Google.com bezochten. De pop-up van Google luidt als volgt: “Tijd voor een nieuwe laptop? Kies voor Chromebook Plus. Nu de beveiligingsupdates voor Windows 10 in oktober worden stopgezet, kan je beter overstappen op een laptop die nog nooit een virus heeft gehad.”

Hoewel dit niet wil zeggen dat Windows-laptops vatbaar zijn voor virussen, is het wel een duidelijke hint in die richting. ChromeOS, het besturingssysteem van Chromebook-laptops, biedt volgens Google dus veel betere beveiliging dan Windows. Als je op de knop ‘Meer informatie’ in de pop-up klikt, word je doorgestuurd naar het ‘Switch to Chromebook’-portaal van Google, een website die de voordelen van Chromebook Plus-laptops aanprijst.

Google windt er geen doekjes om

Wat hier echt interessant is, is de video die wordt afgespeeld op de Chromebook-site. Deze toont een 'algemene' laptop die verdacht veel weg heeft van een Windows-laptop. Daarop zie je pop-ups met een waarschuwing dat er een virus is gedetecteerd. Een andere pop-up toont vervolgens een ‘systeemfout’ voordat het laptopscherm flikkert en uiteindelijk uitvalt.

Een Chromebook kan inderdaad een goede keuze zijn voor mensen die op zoek zijn naar een eenvoudigere laptop. Chromebooks zijn vaak goedkoper dan Windows-laptops, al zijn er natuurlijk compromissen. Zo is een Chromebook bijvoorbeeld waardeloos voor de gemiddelde gamer.

Er is een belangrijk punt dat Google niet vermeldt, namelijk dat gebruikers van Windows 10 nog een jaar gratis ondersteuning kunnen krijgen, waardoor hun laptop tot oktober 2026 meegaat. Je hebt dus nog wel even om te beslissen of je volgende laptop een Chromebook wordt.

Het is ten slotte niet duidelijk aan wie de advertentie wordt getoond en in welke regio's hij actief is. We zien hem zelf namelijk niet. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat Google de advertentie specifiek heeft ingesteld voor gebruikers van een pc of laptop met Windows 10.