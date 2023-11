Vijf redenen waarom je voor een Chromebook moet kiezen tijdens Black Friday

De discussie over Chromebooks versus laptops is nooit zo verhit als de discussies over Macs versus Windows, maar het is wel een belangrijke discussie om consumenten te helpen de juiste keuze te maken. Een laptop is tenslotte een investering voor de lange termijn en je keuze maakt een verschil in je dagelijkse ervaring.



Er valt veel te zeggen voor de beste Windows-laptops, vooral omdat je met een volledig besturingssysteem binnen handbereik toegang hebt tot software en mogelijkheden die een Chrome-apparaat niet heeft. Chromebooks hebben echter ook hun sterke punten, waardoor ze voor bepaalde gebruikers een betere keuze zijn.



Er is niet veel dat een Chromebook niet kan doen voor de gemiddelde consument. De meesten van ons gebruiken tegenwoordig immers cloud-opslag, ChromeOS kan apps uitvoeren van zowel de Chrome Web Store als de Google Play Store en gamingservices zoals Nvidia GeForce Now stellen je zelfs in staat om games te spelen op draagbare machines die niet specifiek zijn ontworpen om te gamen.



Afhankelijk van je dagelijkse behoeften ben je dus misschien beter af met een van de beste Chromebooks en al helemaal met Black Friday!

1. Chromebooks zijn vaak betaalbaarder

Dankzij hun eenvoudige ChromeOS is er niet veel voor nodig om een Chromebook krachtig te maken. Ze hebben geen krachtige hardware nodig om aan al je behoeften te voldoen, of je nu alles in de Chrome-browser doet of ook apps gebruikt. Ze hebben niet per se een krachtige CPU, veel RAM of opslagcapaciteit nodig en dat helpt om de kosten laag te houden.

Ondertussen heeft een goedkope Windows-laptop de neiging om te zwak te zijn, omdat er veel meer wordt verwacht van die goedkope en minder krachtige componenten. Dus als je de meeste (of alle) taken kunt uitvoeren met in Chrome-browser en lichtgewicht apps die beschikbaar zijn in de Chrome Web Store en de Google Play Store, dan krijg je waarschijnlijk meer waar voor je geld met een Chromebook.

2. Chromebooks hebben een betere batterijduur

De dagen dat Chromebooks ongeslagen waren op het gebied van batterijduur zijn voorbij, dankzij laptops als de MacBook Pro 14-inch (2023). Hoewel niet alle Windows-laptops een batterijduur hebben die de hele dag meegaat, zijn er een handvol die nu meer dan 10 uur meegaan, waaronder de HP Dragonfly G4, de Acer Aspire 5 Spin 14 (2023) en de MSI Prestige 13 Evo. Veel van de laptops met een lange batterijduur zijn echter duur, met prijskaartjes die de gemiddelde consument waarschijnlijk niet zou willen betalen.



Bij Chromebooks daarentegen hoort een lange batterijduur erbij, omdat ze niet veel energie verbruiken om taken uit te voeren. Dat betekent dat je een Chromebook met een batterijduur van 10 uur of meer voor veel minder kunt krijgen.

3. Chromebooks zijn makkelijker te gebruiken

Gebruikers die niet zo bekend zijn met computers vinden de eenvoudigere en meer rechttoe rechtaan interface van Chrome OS veel makkelijker om te gebruiken, vooral als ze al weten hoe ze een webbrowser en mobiele apps moeten gebruiken.



ChromeOS lijkt sterk op de software op Android-smartphones, terwijl Windows op dit moment (hoewel nog steeds relatief gebruiksvriendelijk) een bepaalde mate van vertrouwdheid met de lay-out en functionaliteit vereist.

4. Het is makkelijk om over te stappen

Overstappen van de ene Windows-laptop naar de andere kan een tijdrovend proces zijn. Er zijn bestanden en mappen die handmatig van je oude apparaat naar het nieuwe moeten worden overgezet (tenzij je ze allemaal hebt opgeslagen op de cloud of op een externe schijf) en software en applicaties die je opnieuw moet installeren.

Met ChromeOS heb je echter alles, al je bestanden en al je apps, gekoppeld aan je account, inclusief je cloudopslag. Overschakelen van de ene Chromebook naar de andere is daarom net zo eenvoudig als inloggen op je Google-account.

5. Chromebooks zijn veiliger

Laten we eerlijk zijn: Windows is gevoeliger voor pop-ups, malware en hackers. Het is het meest gebruikte besturingssysteem en daarom een populair doelwit voor hackers en cybercriminelen. Dat komt bovenop het feit dat het besturingssysteem al een tijdje niet echt stabiel meer is. Het is gevoelig voor fouten en problemen, vooral na zelfs de kleinste update.

Met ChromeOS hoef je je minder zorgen te maken over deze problemen. Chromebooks hebben om te beginnen ingebouwde bescherming tegen malware en virussen en maken gebruik van virtuele sandboxing die elke app en elk browsertabblad isoleert van de rest van het besturingssysteem. Bovendien is het geen groot doelwit.

Dus hoewel een Chromebook niet helemaal zonder beveiligingsproblemen is, is het over het algemeen een stuk veiliger dan een Windows-laptop. Daarom gebruiken veel scholen het voor hun leerlingen!