Google introduceert nieuwe AI-tools voor Chromebook Plus

Vanaf vandaag kun je meer doen met je Chromebook Plus. Google heeft namelijk allerlei AI-tools geïntroduceerd die via een software-update naar elke Chromebook Plus komen. Niet alleen de AI-chatbot Google Gemini, maar ook de Magic Editor, die voorheen alleen op smartphones werkte, komt naar Chromebook Plus.

Schrijfhulp, Magic Editor en meer

"Help Me Write" is de ingebouwde AI-schrijfassistent die je overal kan helpen. Selecteer simpelweg een stuk tekst, klik op de rechter muisknop en je krijgt meteen enkele suggesties. Deze tool kan ook de schrijfstijl aanpassen, tekst inkorten, herformuleren, lay-outen en meer. Je kan hier zelfs een eigen commando ingeven.

Een primeur voor laptops wereldwijd is de introductie van de Magic Editor in Google Foto's op elke Chromebook Plus. Voorheen kon je de Magic Editor uitsluitend gebruiken op je smartphone. Noch de app op Chromebooks noch de online omgeving in je browsers bevatte de Magic Editor. Tik op het object dat je wilt bewerken of omcirkel het en vervolgens kan je allerlei bewerkingen uitvoeren. Je kan dit object verwijderen, verplaatsen, groter maken...

Hoewel je altijd toegang hebt tot de algemene Google AI, heb je soms meer nodig. Daarom heeft Google zijn Gemini-chatbot nu ook geïntegreerd in Chromebook Plus-apparaten. Gemini is voortaan voorgeïnstalleerd, zodat je direct op je startscherm aan de slag kunt. Om geïnteresseerden aan te moedigen om voor een Chromebook te kiezen, krijg je nu bij de aankoop van een nieuwe Chromebook Plus een gratis jaarabonnement op het Google One AI Premium-plan met daarin Gemini Advanced, Gemini for Workspace, 2TB cloudopslag en meer.