De MSI Prestige 13 Evo 13M is een ultralichte krachtpatser met verrassende batterijduur. Dat maakt hem de ideale kameraad voor wie veel reist of onderweg werkt. Je neemt de laptop makkelijk mee, gebruikt hem de hele dag onderweg en je hoeft niet in te leveren op prestaties.

Je komt bij het kiezen van een laptop vaak al snel voor keuzes te staan. Ga je voor een compacte laptop, met vaak mindere prestaties? Of ga je voor een grotere en snellere laptop? Maar wat als je niet hoeft te kiezen tussen gewicht of prestaties? MSI beantwoordt die vraag met de Prestige 13 Evo A13M.

MSI Prestige 13 Evo A13M review: Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs vanaf 1.599 euro

Beschikbaar sinds 7 maart 2023 bij bijna alle retailers

Deze versie van de Prestige 13 Evo is beschikbaar sinds maart 2023. Hoewel MSI geen eigen webshop heeft, vind je de laptop makkelijk bij de bekende retailers, waaronder Coolblue en Amazon.

De MSI Prestige 13 Evo A13M is beschikbaar in twee kleuren: pure white en stellar gray. Dat is tevens de enige keuze die je hebt bij het aanschaffen van de laptop. De standaarduitrusting is dan wel dusdanig compleet, dat keuzes ook niet nodig zijn.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

MSI Prestige 13 Evo A13M review: Specs

Zoals aangegeven komt de Prestige 13 Evo A13M in slechts één (zeer complete) configuratie. Hieronder lijsten we op wat je onder de motorkap vindt:

Swipe to scroll horizontally MSI Prestige 13 Evo A13M Prijs 1.599 euro CPU Intel Core i7-1360P Graphics Intel Iris Xe Graphics RAM 16GB RAM Scherm 13 inch 1920 x 1200p IPS-display Opslag 1TB Aansluitingen 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 1x HDMI, 1x USB-A, microSD kaartlezer, 1x audiojack Connectiviteit Wireless Wi-Fi 6E AX Camera FHD Webcam met privacyklepje Gewicht 0,99 kg Afmetingen 210 mm x 299 mm x 16,9 mm

MSI Prestige 13 Evo A13M review: Design

Ultra draagbaar

Magnesium-aluminium behuizing

Voldoende aansluitingen

Als je de dichte doos van de MSI Prestige 13 Evo A13M vastpakt, zou je bijna denken dat ze de laptop zijn vergeten erin te doen. Het eerste wat opvalt aan de laptop is dan ook zijn extreem lage gewicht van 0,99 kg. Laptops worden elk jaar lichter, maar een laptop onder de kilo komen we niet vaak tegen.

Het indrukwekkende is dat de laptop met zijn lichte gewicht nog steeds heel goed hanteerbaar is. Zo til je hem met één hand op zonder dat de laptop fragiel aanvoelt, en klap je het scherm vloeiend open zonder dat de onderkant mee omhoog komt.

De laptop is naast licht ook vrij klein, met 210 mm (lengte), bij 299 mm (breedte), bij 16,9 mm (dikte). Hij past daarmee makkelijk in je tas, wat hem een ideale laptop voor onderweg maakt. Je merkt bijna niet dat je hem bij hebt, maar kunt zo toch vanaf elke locatie werken.

MSI heeft een manier gevonden om ondanks het formaat de laptop toch te voorzien van een groot aantal poorten. Zo heb je twee thunderbolt 4-poorten, een HDMI-poort, USB-A, microSD-kaartlezer en een audiojack beschikbaar.

Ook het toetsenbord doet eigenlijk geen concessies door het kleine formaat. De toetsen staan wat dichter dan gebruikelijk op elkaar, maar nog steeds op comfortabele afstand om intuïtief te typen. Het trackpad is soepel en responsief, en bovendien opvallend groot voor het kleine formaat van de laptop.

Design score: 5/5

MSI Prestige 13 Evo A13M review: Display

13 inch-display met 16:10 verhouding

Full HD-resolutie (1920 x 1200p)

De Prestige 13 Evo A13M komt met een full HD (1920x1200p) scherm. Het scherm heeft een wat ongebruikelijke beeldratio van 16:10, wat volgens MSI comfortabeler zou moeten zijn bij langdurig gebruik dan een 16:9 verhouding. Wij merkten tijdens onze tests niet veel verschil met de gangbare beeldschermverhouding. Aan de andere kant: het stoort ook zeker niet.

We hadden in deze prijsklasse liever een scherm gezien met nog een hogere resolutie, al begrijpen we de keuze voor “slechts” een full HD scherm met het oog op batterijduur zeker wel. Het scherm vult overigens bijna 90% van het oppervlak, wat een mooie dunne omranding met zich meebrengt.

Het scherm is daarnaast kleurrijk en helder, met een brede kijkhoek. Die kijkhoek is vooral handig wanneer je het scherm helemaal platlegt om bijvoorbeeld iets te presenteren aan een collega die tegenover je zit.

Display score: 3/5

MSI Prestige 13 Evo A13M review: Prestaties

Uitstekende prestaties

Geschikt voor lichte foto- en videobewerking

De MSI Prestige 13 Evo A13M wordt aangedreven door een Intel Core i7-1360P processor met 16 GB RAM (uitbreidbaar tot 32 GB). Hiermee heb je voldoende werkkracht in huis voor al je zakelijke taken. Met mails beantwoorden of het simpele surfwerk gaat de laptop zeker geen problemen hebben, maar je kan hem ook zeker uitdagen om fotobewerkingen en zelfs (lichte) videobewerkingen te doen.

Prestaties score: 4,5/5

MSI Prestige 13 Evo A13M review: Batterij

Uitstekende batterij

Tot 12 uur afhankelijk van je workload

Kleine laptops leveren vaak in op prestaties en/of batterijduur, er is immers minder ruimte voor de hardware. Volgens MSI haalt de laptop een batterijduur van tot wel 16 uur. Tijdens onze tests kwamen we bij normaal tot een batterijduur van 12 uur. Die batterijduur is weliswaar lager dan bijvoorbeeld de Macbook Air M1 (of M2), maar toch zeer indrukwekkend te noemen.

Batterij score: 4/5

Moet je de MSI Prestige 13 Evo A13M kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs Draagbaar en krachtig. Hij is niet goedkoop, maar wel het geld waard. 4/5 Design Strak design met veel aansluitingen. 5/5 Display Niet het beste scherm, maar zeker voldoende voor al je werktaken. 3/5 Prestaties Goede prestaties voor het formaat. 4/5 Batterij Verrassend goede batterijduur van gemiddeld 12 uur. 5/5

Koop hem als...

Je een laptop zoekt voor onderweg

Met zijn gewicht en formaat is de MSI Prestige 13 Evo A13M de ideale laptop voor onderweg. Je neemt hem makkelijk mee en hebt zo altijd alles bij de hand.

Je uitstekende prestaties en batterijduur wil

Ondanks zijn formaat kan je met deze laptop vrijwel alle taken uitvoeren die horen bij een normale kantoordag. Daarnaast heb je genoeg batterij om het de hele dag vol te houden.

Koop hem niet als...

Je zware programma's wil draaien

De prestaties van de MSI Prestige 13 Evo A13M zijn indrukwekkend, maar kennen ook grenzen. Zware programma’s en videobewerking zijn iets te hoog gegrepen voor deze krachtpatser.

Je een lager budget hebt

Hoewel je met de laptop geen concessies hoeft te doen, komt dat wel met een aardig prijskaartje.

MSI Prestige 13 Evo A13M: Alternatieven

MacBook Air (M2, 2022) De originele 13-inch MacBook Air biedt dezelfde draagbaarheid en vergelijkbare prestaties als de MSI Prestige 13 Evo A13M. Je krijgt echter minder aansluitingen en betaalt meer als je bij Apple 1TB opslag wil. Lees de MacBook Air (M2) review