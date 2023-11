Deze laptops koop je beter niet tijdens Black Friday

We zien tijdens Black Friday natuurlijk goede en slechte deals voorbij komen voor allerlei verschillende soorten producten en het is belangrijk om in gedachten te houden dat een flinke korting iets niet per se een goede deal maakt. Een kortingsperiode zoals Black Friday is namelijk voor veel retailers en fabrikanten namelijk ook een goed moment om van hun minder indrukwekkende en minder succesvolle producten af te komen.

Dit is ook het geval bij (vooral goedkope) laptops van verschillende merken. We hebben inmiddels bij onder andere Coolblue en MediaMarkt al verschillende deals voorbij zien komen die er op het eerste gezicht best goed uitzien. Als je alleen let op het percentage van de korting en je ziet dat een product ook echt goedkoper is dan het ooit (of in een lange tijd) is geweest, dan lijkt zo'n product vrij aantrekkelijk.

Toch is het vaak aan te raden, zeker bij producten zoals laptops met allerlei verschillende specs, om die specs even goed na te gaan en je niet te laten verleiden door flinke kortingen. Hoe goedkoop sommige laptops ook zijn, ze zijn zeker niet altijd je geld waard.

Hieronder zullen we je dus wat voorbeelden geven van voordelige laptops die je niet moet kopen tijdens Black Friday en waar je dus goed op moet letten.

Laptops die je beter niet koopt tijdens Black Friday

(Image credit: Acer)

Tijdens Black Friday zien we vaak veel deals voor Chromebooks verschijnen. Nou is er natuurlijk niets mis met het kopen van een Chromebook als je weet waar je aan begint. Het kunnen erg handige apparaten zijn en zolang je niet verwacht dat ze alles kunnen doen wat een Windows-laptop ook kan, kan je met veel Chromebooks zeer tevreden zijn.

Wat wij je vooral willen afraden in dit artikel is om een laptop met maar 4GB aan RAM aan te schaffen en meestal zijn de Chromebooks met de hoogste kortingen nou eenmaal modellen met 4GB RAM. Voor een Chromebook is dit nog voldoende, maar er zijn ook goedkope Windows-laptops te vinden met 4GB RAM voor redelijk goede prijzen en ook die zouden we zeker niet aanbevelen.

Voor echt minimaal gebruik, zoals een beetje surfen op het internet en wat e-mails of andere teksten schrijven, is 4GB RAM misschien nog wel genoeg. Zelfs dan raden we echter eerder 8GB aan, want als je wat meer tabbladen of programma's wil openen, dan zal je bij 4GB merken dat je computer al snel traag gaat reageren of misschien zelfs vast zal lopen.

Hieronder vind je zo'n laptop met 4GB RAM die we tegen zijn gekomen met redelijk mooie kortingen, maar die je misschien dus maar beter over kan slaan:

Echt goede Black Friday laptopdeals

De laptop hierboven is dus niet echt aan te raden, omdat hij maar heel weinig aankan. Je kan beter net wat meer geld investeren en gebruik maken van een van de laptopdeals die je toch nog minstens 8GB aan RAM biedt.

Zelfs als je je laptop niet intensief gebruikt, is het verschil tussen 4GB aan RAM en 8GB aan RAM het zeker waard. Deze upgrade maakt een laptop bijvoorbeeld ook ineens een stuk geschikter voor studenten of voor (licht) werk. Ook kan je met 8GB aan RAM in je laptop eventueel nog hobbymatig foto's bewerken. Ben je echt veel (of op professioneel niveau) bezig met foto- en/of videobewerking, dan raden we eerder 16GB aan RAM (of meer) aan, maar met 8GB heb je in ieder geval al een veel veelzijdigere laptop die je ook minder snel hoeft te vervangen als je hem toch voor meer dingen wil gaan gebruiken.

Je hoeft ook zeker niet de hoofdprijs te betalen voor een laptop met wat meer werkgeheugen. Er zijn namelijk ook meer dan genoeg Chromebooks (en budgetvriendelijke Windows-laptops) met minimaal 8GB aan RAM te vinden tijdens Black Friday voor aantrekkelijke prijzen.

Hieronder vind je dan ook een aantal budgetvriendelijke laptops met goede Black Friday-deals, maar bekijk vooral ook ons volledige overzicht van de beste Black Friday laptopdeals in het algemeen als je op zoek bent naar iets met wat meer kracht of gewoon naar nog meer opties.

Asus X515 van €579 voor €449 [NL] Deze 15,6-inch laptop van Asus is geschikt voor gemiddeld kantoor- en schoolwerk dankzij een 11e generatie Intel Core i5-processor en 8GB RAM. Hij heeft ook een ruime interne opslag van 512GB.