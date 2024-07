Nvidia RTX 5080 en 5090 verschijnen misschien toch niet dit jaar

Nvidia zal misschien zijn RTX 5000-GPU's pas aan het begin van volgend jaar lanceren, tijdens CES 2025 (via Wccftech).

Dit nieuws spreekt veel van de geruchten die tot nu toe zijn verschenen tegen. Er werd namelijk vooral gesproken over lancering ergens eind 2024 voor de next-gen Blackwell-GPU's. Toch hebben we ook hier en daar wel wat gehoord over een mogelijke 'vertraging' tot 2025. Dat suggereert dat Nvidia misschien zelf zijn releaseschema heeft aangepast en de grafische kaarten heeft uitgesteld.

Het laatste nieuws komt van de bekende leaker Kopite7kimi op Twitter (X) die een korte post deelde waarin werd gesuggereerd dat een onthulling tijdens Ces 2025 nu erg waarschijnlijk lijkt.

I think we won't see RTX 50 until CES.July 22, 2024

Een andere leaker, RedGamingTech (op YouTube), reageerde ook op die post om te zeggen dat dit ook is wat hij het laatst heeft gehoord. Daarnaast hadden we dus ook al uit andere hoeken gehoord dat een lancering tegen het einde van 2024 niet meer zo waarschijnlijk leek voor de Blackwell-serie.

(Image credit: Future)

Conclusie: Niet meer in 2024 dus?

Natuurlijk moeten we niet te veel vertrouwen hebben in een korte tweet. Zeker niet omdat Kopite7kimi’s niet eens heel zeker lijkt te zijn van de zaak (hij zegt: "Ik denk...").

Het zou zeker niet heel erg verrassend zijn als Nvidia besluit nog even te wachten. Er is namelijk ook geen haast om de RTX 5090 en 5080 te releasen (dat zijn volgens geruchten de eerste twee next-gen GPU's die zullen arriveren). Momenteel is er nog geen echte druk van de concurrentie. RDNA 4 lijkt namelijk ook pas ergens aan het begin van 2025 te arriveren. Daarnaast zal AMD (in de eerste instantie) waarschijnlijk ook alleen maar concurreren binnen de middenklasse en zal er geen directe concurrent zijn voor de RTX 5080 of 5090.

Daarnaast wil Nvidia misschien ook prioriteit geven aan AI-gebruik voor zijn Blackwell-chips, in plaats van deze meteen in zijn beste grafische kaarten voor gaming te stoppen. In dat geval zou het ook niet zo vreemd zijn als de gaming-kaarten uitgesteld worden.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Aan de andere kant zijn er echter ook nog geruchten die suggereren dat de kaarten wel nog eind 2024 uitkomen. Een recente leak vanuit een laptopfabrikant gaf ook aan dat RTX 5000 mobiele GPU's misschien tijdens CES 2025 zullen verschijnen. In dat geval zou het logischer zijn dat de grafische kaarten voor desktops eerder al verschijnen.

We moeten echter wel toegeven dat eind 2024 nu inderdaad wel onwaarschijnlijk lijkt, aangezien die periode ook steeds dichterbij komt. Het is daarnaast overigens ook erg interessant dat we misschien een dubbele onthulling krijgen tijdens CES 2-2025, van de Nvidia Blackwell-kaarten en van AMD's RDNA 4, ook al zijn het dan geen directe concurrenten van elkaar. Nvidia's middenklasse en budget GPU's worden zeker niet verwacht voor 2025 en zullen waarschijnlijk zelfs pas later in dat jaar verschijnen. Daarom heeft AMD ook nog geen haast.

Beide GPU-fabrikanten zullen gedurende de rest van 2024 ook nog bezig zijn met het verkopen van de voorraad grafische kaarten van de huidige generatie die nog over is.