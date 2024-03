Nvidia RTX 5090 kan 77% meer geheugen hebben dan RTX 4090

De Nvidia GeForce RTX 5090 is al lange tijd een hot topic en de nieuwste geruchten onthullen nog meer informatie over de specificaties. Volgens de bekende en betrouwbare leaker Kopite7kimi zal de RTX 5090 een 512-bits-geheugenbus hebben die 33% breder is dan die van de Nvidia RTX 4090. Dit zou meer geheugenbandbreedte en meer GPU-geheugencapaciteit mogelijk maken. Hij zou zelfs 32GB VRAM kunnen hebben dankzij de twee GDDR-modules van 16GB.

Er zijn ook berichten dat de RTX 5090 28Gbps GDDR7-geheugenmodules zal hebben. Die zijn 33% sneller dan de 21Gbps-geheugenmodules in de RTX 4090. Maar wat het meest indrukwekkend is, is de geheugenbandbreedte voor de GPU, want er is sprake van een boost van 77% ten opzichte van de 4090, wat de kaart 1.800 GB/s geheugenbandbreedte zou geven. Dit klopt met een eerder gerucht dat vermeldde dat de kaart tot 70% sneller zou zijn dan de 4090.

Als dit gerucht over de RTX 5090 waar blijkt te zijn, zouden de specificaties absoluut verbluffend zijn en bijna een enorme prijsverhoging rechtvaardigen ten opzichte van de huidige generatie Nvidia-GPU's.

Nog "even" geduld

Andere geheugenproducenten promoten 32Gbps GDDR7-modules en dat maakt dit alles interessanter. Als deze geruchten waar zijn, zou Nvidia hun grafische kaarten opzettelijk langzamer maken om de kosten te verlagen en de opbrengsten te verhogen. Dankzij de Super-serie Nvidia-kaarten, zouden we mogelijk een bijgewerkte versie kunnen zien zonder deze beperkingen.

Er lijkt echter één groot probleem te zijn, met name de releasedatum. Het lijkt erop dat de Nvidia RTX 5090 pas in 2025 wordt uitgebracht, wat betekent dat de langverwachte Nvidia RTX 4090 Super en RTX Titan ervoor moeten zorgen dat Nvidia blijft voorlopen op AMD.

Ondertussen bereidt AMD zijn eigen comeback voor met de RDNA 4 GPU's in het middensegment, die wel eens sterke concurrentie voor de Nvidia RTX 4080 en 4060 Ti kunnen zijn. Natuurlijk is het mogelijk dat deze GPU ook pas in 2025 wordt uitgebracht, maar als hij verschijnt vóór de RTX 5000-serie, heeft AMD een groot voordeel.