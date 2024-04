Nieuwe Sony-tv's krijgen later dit jaar speciale Prime Video-modus

Als je een Prime Video-kijker bent met en een van de nieuwe tv's van Sony zal aanschaffen, krijg je later dit jaar een belangrijke gratis upgrade. Er komt namelijk een automatische beeldkalibratie voor Prime Video. Het is een functie die erg lijkt op de "Netflix Calibrated Mode" die voor het eerst verscheen op Sony-tv's in 2018 en het beeld optimaliseert voor content op Netflix. Deze nieuwe modus voor Prime Video doet eigenlijk hetzelfde, maar dan op de streamingdienst van Amazon.

De modus voert niet alleen aanpassingen aan het beeld uit. De automatische kalibratiemodus kan ook identificeren naar wat voor soort content je kijkt, dus het kan bijvoorbeeld onderscheid maken tussen een tv-programma, film of sportwedstrijd. Als je een film kijkt, gaat hij in de gekalibreerde filmmodus en als je sport kijkt, past je Sony-tv de helderheid en kleurtemperatuur aan en voegt hij wat motion smoothing toe. Die dingen wil je niet bij films of series, maar wel bij sportwedstrijden met snelle bewegingen en veel actie.

Welke content op Prime Video is compatibel met de automatische kalibratie?

Volgens Amazon zou alle content compatibel zijn. Dat komt omdat Prime Video bij elke film en serie zal aangeven hoe de tv gekalibreerd moet zijn voor een optimale weergave. Er zullen in totaal acht modi zijn en verschillende presets zijn voor lcd-tv's en OLED TV's. De feature maakt ook gebruik van de lichtsensoren van je tv, waardoor de helderheid wordt aangepast aan de huidige lichtomstandigheden.

FlatPanelsHD vroeg Sony of de content zowel met standaard als met hoog dynamisch bereik (HDR) zal werken. Het antwoord van Sony is ja, hoewel de tv bij Dolby Vision content de ingebouwde Dolby Vision-verwerking zal gebruiken.

De nieuwe update arriveert deze zomer en is voorlopig exclusief voor de nieuwe tv's die Sony in 2024 op de markt brengt, inclusief de Sony A95L QD-OLED TV. Verder gaat het om een eenvoudige firmware-update die normaal automatisch wordt geïnstalleerd zodra hij beschikbaar is. De feature zal ten slotte standaard ingeschakeld zijn, dus als gebruiker hoef je zelf helemaal niets te doen.