Sony A95L QD-OLED hands-on review

De Sony A95K QD-OLED -tv was een van de meest interessante tv's van 2022 en gezien het succes van die tv was het natuurlijk onvermijdelijk dat het bedrijf in 2023 een opvolger zou gaan introduceren.

Tijdens CES 2023 waren er bij Sony vreemd genoeg niet veel tv's te zien, maar een tijdje daarna hebben we toch een uitnodiging gekregen om de nieuwe premium toestellen van dichtbij te kunnen bekijken. Tussen deze toestellen zat dus ook de Sony XR-A95L QD-OLED. Het bedrijf heeft nog geen prijs voor de tv (of zijn andere 2023-modellen) aangekondigd, maar de A95L lijkt klaar voor de start.

Nou, bijna klaar voor de start in ieder geval. Alleen de 'Vivid'-beeldmodus op het 65-inch A95L-model dat Sony klaar had staan was volledig klaar voor gebruik. We hebben de tv ook nog niet echt helemaal zelf kunnen testen, maar we konden wel genieten van het heldere scherm en dat gaf ons ook wel een idee van wat we kunnen verwachten van Sony's nieuwe flagship QD-OLED-tv. Het lijkt er dan ook op dat dit misschien wel eens een van de beste tv's van 2023 kan worden.

Sony's pop-up Game Menu geeft je snelle toegang tot instellingen voor dingen zoals VRR en motion blur. (Image credit: Future)

Hieronder vind je de belangrijkste details over de A95L. Deze tv behoort tot Sony's 'Master'-serie samen met andere modellen zoals de Z9K 8K mini-LED en de A90K 4K OLED-tv, allebei uit 2022.

De A95L zal verschijnen in 77-, 65-, en 55-inch schermgroottes. Sony claimt dat het toestel tot twee keer helderder kan worden (qua piekhelderheid) vergeleken met de A95K van vorig jaar. Deze extra helderheid wordt mogelijk gemaakt door een efficiënter paneel samen met thermische analyse door Sony's 'Cognitive Processor XR' en een fysieke heatsink. Verder beschikt de nieuwe QD-OLED ook over Sony’s nieuwe 'XR OLED Contrast Pro, 'XR Triluminos Max', 'XR Clear Image' en 'XR OLED Motion'-beeldverwerking om de beeldkwaliteit te verbeteren.

Sony is een van de weinige merken die tv's maakt met een echt goed geluid voor de ingebouwde speakers. Op de A95L kan je de 'Acoustic Surface Audio+'-functie terugvinden. Dat is een functie die twee actuatoren achter het OLED-paneel gebruikt (samen met twee subwoofers), die het scherm laten trillen om het geluid te creëren.

De tv beschikt ook over 'Acoustic Center Sync'. Met die functie kan de tv samenwerken met een Sony-soundbar om stemmen iets beter te laten matchen met de beelden op het scherm. Verder is er ook sprake van '360 Spatial Sound mapping'-audioverwerking, waarmee er een effect wordt gecreëerd alsof er meerdere speakers om je heen staan, om voor een nog meeslepender geluid te zorgen.

De nieuwe A95L heeft een erg dun profiel, een nieuwe multi-positionele standaard en een 'Immersive Edge'-design. (Image credit: Future)

De A95L zal ook een goede optie zijn om op te gamen. De tv biedt namelijk ondersteuning voor 4K/120Hz en Dolby Vision-gaming. De nieuwe QD-OLED is ook "Perfect for PlayStation 5". Dat betekent dat er een 'auto genre'-beeldmodus en 'auto HDR tone mapping' aanwezig zijn. Deze functies worden automatisch geactiveerd wanneer de tv merkt dat er een PS5 verbonden is (en actief een signaal doorstuurt). Vervolgens wordt het beeld geoptimaliseerd aan de hand van het specifieke spel dat je speelt en de specifieke tv waar je op speelt.

Er is ook een nieuw Game Menu waarmee je gemakkelijk instellingen zoals VRR, motion blur-vermindering en de 'black equalizer' aan en uit kan zetten. Je kan in dit menu ook een vizier op het scherm laten zetten. Ook kan je nu de schermgrootte aanpassen, zodat je het beeld groter of kleiner kan weergeven op het scherm. Dat is een unieke functie volgens Sony en je kan daardoor ook 'multi-view' gebruiken om tegelijkertijd games te spelen en bijvoorbeeld filmpjes met tips te bekijken op YouTube.

De A95L heeft een standaard die je op drie manieren kan neerzetten: een standaard positie, soundbar-positie en 'smalle' positie (alleen bij het 77-inch model). Ook is er sprake van een nieuw 'Immersive Edge'-design. Met de meegeleverde 'Sony Bravia Cam' kan je ook videobellen via Google Meet.

De A95L wordt geleverd met het 'Bravia Cam'-camera-accesoire voor videobellen en inmiddels worden ook Microsoft Teams en Zoom ondersteund. (Image credit: Future)

Premium beeld, maar waarschijnlijk ook een premium prijs

De prijzen voor de A95L-modellen zijn nog niet officieel bekendgemaakt, maar als deel van de Master-serie zal het ongetwijfeld een dure tv worden. Samsung heeft inmiddels al de prijs voor zijn nieuwe 77-inch S95C QD-OLED bekendgemaakt en deze gaat 5.299 euro kosten. Aangezien Sony's A95K uit 2022 een stuk duurder was dan de Samsung S95B QD-OLED-tv, zal Sony's nieuwe tv waarschijnlijk een hoog prijskaartje krijgen. Sony zei echter wel in gesprek met TechRadar dat het denkt dat men "aangenaam verrast" zal zijn door de prijs van zijn tv's, dus misschien zullen de prijzen nu dichter bij die van Samsung zitten.

Sony zal dit jaar ook de A80L introduceren, een 'W-OLED'-model (dezelfde soort OLED-technologie als op bijvoorbeeld de LG C3) dat een beter beeld moet gaan leveren dan de A80K OLED-tv van vorig jaar. Dat toestel zal ook meer opties hebben voor de schermgrootte (55 inch tot 85 inch). Als je op zoek bent naar een tv die nog groter is dan 85 inch, dan kan je terecht bij Sony's nieuwe X90L-serie. Deze heeft zelfs een 98-inch model.

De nieuwe afstandsbediening van de A95L. (Image credit: Future)

"Eyes-on" met Sony’s nieuwe QD-OLED-tv

Bij Sony's preview van zijn nieuwe tv's stond een prototype van de A95L naast de Sony A95K van vorig jaar en naast Samsung's S95B. Alle drie de tv's maakten gebruik van hun Vivid-beeldmodi voor de vergelijking met de A95L. We hadden helaas geen kans om de tv('s) te evalueren onder optimale omstandigheden en daarnaast liet het bedrijf vooral beelden van landschappen en architectuur zien, dus we weten ook nog niet echt hoe goed de tv is voor films. Toch was het positieve effect van de extra helderheid op de nieuwe Sony QD-OLED meteen duidelijk. Highlights spatten echt van het scherm af (al was er wel sprake van wat 'white clipping' in de Vivid-modus, maar dat zal misschien niet het geval zijn bij de modi die mensen ook echt gebruiken om films mee te kijken).

De kleurweergave van Sony was ook echt indrukwekkend en zelfs in die Vivid-modus zagen de kleuren er natuurlijker uit dan op de Samsung S95B (maar de instellingen van beide Vivid-modi hebben daar waarschijnlijk ook veel mee te maken). De zwartwaardes zijn uitstekend. Diepe schaduwen in luchtbeelden van een stedelijk landschap zien er echt inktzwart uit. Het zou fijn zijn geweest als er wat meer content beschikbaar was om te laten zien hoe het toestel omgaat met schaduwdetails, want de beelden die Sony liet zien, maakten dat niet echt duidelijk.

De details in de beelden waren echt uitstekend, maar dat was ook niet echt een verrassing. Op dit vlak lijkt de nieuwe A95L zelfs het model van vorig jaar te verslaan en dat laat zien dat de beeldverwerking verbeterd is voor de 2023-tv's. Net als op Sony's vorige model, behoudt het beeld op deze tv ook zijn contrast en kleurverzadiging bij brede kijkhoeken. Dat is dan ook iets waar QD-OLED-tv's meer geschikt voor zijn dan standaard OLED-tv's zoals de A80L.

De Sony A95L zal waarschijnlijk een van de meest heldere tv's van 2023 zijn. (Image credit: Future)

Zijn Sony's verbeteringen op de nieuwe A95L de (verwachte) hoge prijs waard? Recentelijk hebben we ook Samsung's nieuwe 77-inch QD-OLED bekeken voor onze Samsung S95C hands-on review en daaruit werd duidelijk dat ook Samsung veel moeite heeft gestoken in het verbeteren van zijn volgende generatie QD-OLED. Deze biedt namelijk ook duidelijk meer helderheid dan de S95B van vorig jaar (hij is ongeveer 32% helderder). Deze twee tv's zullen dan ook zeker tegen elkaar strijden voor de titel van de beste OLED-tv van 2023. We hebben nu al zin om zelf beide toestellen tegenover elkaar te zetten en te testen voor onze volledige reviews.

De Samsung S95C zal echter al eind maart verschijnen, terwijl de Sony A95L pas in de tweede helft van 2023 verschijnt. Sony moet dus maar hopen dat er nog steeds interesse is in zijn QD-OLED-tv na de release van Samsung's QD-OLED-tv.

Bekijk ook onze eerste reactie op de Sony X95L, Sony's meest high-end mini-LED-tv van 2023.