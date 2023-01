LG C3 OLED: alles wat je moet weten

De LG C3 OLED TV maakte zijn debuut tijdens CES 2023 en is de nieuwste middenklasse tv in het aanbod van LG. Hij is niet zo goedkoop als de B3, maar ook niet zo geavanceerd als de G3. Hij bevindt zich mooi in het midden tussen die twee modellen en biedt een mooie compromis tussen prijs en prestaties.

De tv's uit de C-serie scoren altijd goed, dus hou de LG C3 OLED zeker in de gaten. Toch mogen we de draadloze M3 OLED niet vergeten, evenals sterke concurrentie van de Samsung S95C (wat we de beste tv van CES 2023 vonden).

Wat is er eigenlijk veranderd op de LG C3 OLED ten opzichte van de oude C-modellen en kan je beter deze nieuwe tv kopen of de LG C2 van vorig jaar? Hieronder hebben we een overzicht gemaakt met alles wat we weten over de aankomende LG C3 OLED TV.

LG C3 OLED: prijs en releasedatum

De LG C3 OLED heeft nog geen officiële prijs, maar we verwachten dat die vergelijkbaar zal zijn met de lanceringsprijs van de C2, want de hardware is niet heel veel veranderd. Hier zijn de adviesprijzen van tijdens onze review van de 42-inch LG C2 voor de verschillende LG C2-modellen om je een indicatie te geven van de mogelijke prijs van de C3 (als alle modellen uit zijn gebracht):

42 inch: 1249 euro

48 inch: 1399 euro

55 inch: 1699 euro

65 inch: 2299 euro

77 inch: 3799 euro

83 inch: 4499 euro

We verwachten dezelfde schermgroottes te zien in de C3-reeks en we denken ook dat de nieuwe tv's net als de tv's van vorig jaar in maart en april zullen uitkomen (niet per se allemaal tegelijk).

LG C3 OLED: design en functies - wat is er nieuw?

De LG C3 OLED is niet bepaald een grote evolutie ten opzichte van de voorgaande modellen. Hij heeft hetzelfde OLED Evo-paneel als de C2, met de verbeterde helderheid vanaf het 55-inch model en groter (helderheid is lager op de kleinere modellen). Er zit wel een nieuwe Alpha9 Gen6-processor in de tv. Dat is LG's nieuwste en beste beeldprocessor en daarmee kan de C3 nog net wat betere prestaties uit dit paneel halen.

Net als voorgaande modellen is dit ook weer een 4K HDR-tv met een 120Hz verversingssnelheid, ondersteuning voor Dolby Vision iQ en voor Dolby Atmos. Je kan dus weer een scherpe resolutie en indrukwekkende upscaling verwachten. Ook is er een nieuw materiaal gebruikt voor de behuizing van de tv, waardoor het gewicht weer iets lager is op de C-serie van dit jaar.

Met behulp van een nieuw algoritme kan de tv ook onderscheid maken tussen de voorgrond en de achtergrond van het beeld en daardoor kan de helderheid slim worden ingezet waar deze het meest belangrijk is. Daarnaast zijn natuurlijke de diepe zwartwaardes en het ongelofelijke contrast van de OLED-technologie ook weer prachtig om te aanschouwen.

Het speakersysteem heeft niet echt een grote upgrade gekregen. Het is nog steeds een 3.1.2-kanaal speakersysteem met een output van 40W. Ondanks LG’s claims dat de C3 “virtueel 9.1.2 surround sound (opens in new tab)” kan leveren dankzij de AI Sound Pro-functie, zijn we hier nog steeds redelijk sceptisch over. Het ziet er naar uit dat je misschien toch nog steeds beter een van de beste soundbars kan kopen als je echt een topgeluid bij deze tv wil hebben. Toch klonk de LG C2 beter dan verwacht in de AI-modus, dus we verwachten dat de C3 in ieder geval een best redelijk geluid zal hebben.

Er zijn wel wat kleine veranderingen op het gebied van het smart-tv-besturingssysteem te vinden. De C3 heeft een stijlvoller homescherm en verbeterde gebruikersprofielen, die je nu meer kan aanpassen dan voorheen. Als je de tv voor het eerst opstart, word je nu ook door een menu geleid waarin je jouw voorkeuren voor de beeldkwaliteit meteen kan instellen. Dat vinden we wel een handige toevoeging.

De C3 beschikt over vier HDMI 2.1-poorten, waaronder één met ondersteuning voor eARC (enhanced audio return channel) en 'two-way soundbar-communicatie'. Deze HDMI-poorten zijn geweldig voor gaming (in combinatie met de next-gen consoles) en daarnaast biedt het scherm input lag onder de 10ms en een verwaarloosbare reactietijd.

Er is wel een nieuwe functie dit keer, genaamd Quick Media Switching VRR, die tot nu toe alleen op LG OLED TV's is verschenen (ook al zit ondersteuning inbegrepen in de HDMI-spec). Volgens LG kan deze technologie het tijdelijke zwarte scherm vermijden dat je soms krijgt als je wisselt tussen verschillende bronnen die via de HDMI 2.1a-poorten zijn verbonden. Als je dus vaak wisselt tussen bijvoorbeeld Netflix en je PS5, dan wordt die ervaring soepeler. Dit kan ook een erg handige functie zijn voor mensen die een Apple TV 4K hebben, want die streaming box kan deze functie gebruiken om zijn framerate te veranderen.

(Image credit: Future)

LG C3 OLED: Eerste indruk

De LG C3 OLED wordt waarschijnlijk weer een bestseller, net als zijn voorlopers, de C1 en C2. Er is echter niet veel veranderd dit jaar en de oudere modellen krijgen meestal een prijsverlaging als er een nieuw model uitkomt. Daarom zien we niet heel veel redenen om te upgraden naar de C3. Zo zijn geen enkele van onze voorspellingen voor het nieuwe C3-model zijn uitgekomen. Wel zijn de verbeterde webOS-ervaring, de verbeterde belichtingsalgoritmes en de snelle 'media switching' misschien genoeg redenen voor sommigen om het nieuwste model uit de C-serie aan te schaffen. We zouden het alleen niet echt aanraden als je al een C2 of C1 hebt.

De C3 is nog steeds de meest logische keuze uit LG's OLED TV-line-up. Hij is niet te duur, maar mist ook geen grote functies vanwege een lagere prijs. Onze volledige review komt later dit jaar, dus hou de website in de gaten als je deze tv overweegt. Er komt echter ook weer een nieuw QD-OLED-scherm van Samsung uit dit jaar, dus het is mogelijk dat de C3 overschaduwd wordt door de grotere verbeteringen in technologie bij de concurrentie. De strijd voor de beste OLED-tv van 2023 zal in ieder geval interessant worden.