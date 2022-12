LG C3 OLED TV: Deze 4 upgrades verwachten wij

De verwachting is dat de LG C3 OLED TV op CES 2023 wordt onthuld. Dit is de nieuwste tv in de serie van LG’s populaire en uitstekende C-serie OLED TV’s. We hebben al de LG C1 en C2 gehad, dus de kans is zeer reëel dat de C3.

De LG C2 OLED TV heeft een uitstekend jaar achter de rug met lof van deze en vele andere publicaties. De televisie verdiende zelfs een prijs in onze TV of the Year Awards in de TechRadar Choice Awards 2022 .



Vooral de perfecte balans tussen functies, prestaties en waarde waren de kwaliteiten die de C2-serie naar de top van onze lijst van de beste 4K-tv’s bracht.

De C2-serie beschikt over het next-gen OLED Evo-paneel van het bedrijf, een upgrade die een hogere helderheid biedt dan eerdere OLED's, plus een nieuwe Alpha a9 Gen 5-processor om HDR beter te verwerken. De tv biedt ook veel HDMI 2.1-functies, waardoor hij volledig compatibel is met PlayStation 5 en Xbox Series X/S. Dit is de beste tv voor games en ook geweldig voor films.

We vragen ons af welke upgrades LG kan introduceren in de volgende generatie. Hieronder hebben we een paar vermoedelijke verbeteringen opgesomd.

1. Verbeterde beeldkwaliteit

De meeste nieuwe generatie tv's komen met verbeteringen van de beeldkwaliteit, maar de LG C3-serie zou wel eens iets bijzonders in petto kunnen hebben. LG Display heeft onlangs aangekondigd dat het zijn OLED-productiefabrieken heeft omgeschakeld om uitsluitend OLED.EX-panelen te maken, een nieuwe versie van het beeldscherm dat werd gebruikt in zowel de LG G2 als de C2-serie tv's.

Een belangrijk voordeel van OLED.EX was de verbeterde helderheid: volgens LG tot 30% meer licht output. Maar we hopen dat een andere functie van het vlaggenschip van de G2-serie, een Brightness Booster (in feite een koellichaam ingebouwd in het OLED-paneel waardoor je meer licht output krijgt) ook naar de nieuwe tv komt. Het resultaat hiervan zou zijn dat de OLED-serie van het bedrijf dezelfde krachtige piek helderheid zal bieden als het vorige vlaggenschipmodel.

2. Betere speakers

De C2-serie is geen slechte tv als het gaat om audio, maar het geluid is niet op hetzelfde niveau als de beelden, dus daar valt het meeste te behalen.



Toen LG zijn 97-inch OLED-model debuteerde op de K-Display 2022 beurs, was de krachtige audio een van de belangrijkste eigenschappen. LG beschrijft deze geluidsfunctie, die het Film CSO (voor Cinematic Sound OLED) noemt, als "een 5.1 surround sound-systeem ingebouwd in het scherm."

Volgens LG's beschrijving klinkt de functie vergelijkbaar met Sony's Acoustic Surface Audio, een technologie in de Sony A80K TV wordt gebruikt. Ongeacht de details van de technologie, waarover we waarschijnlijk meer te weten zullen komen op de CES 2023, zou het ons helemaal niet verbazen als we het in LG's C3-serie OLED's zien.

LG's 97-inch OLED.EX TV (Image credit: LG)

3. Groter schermformaat

De C2-serie van LG varieert tussen de 42-inch en 83-inch, met daartussen 42-, 55-, 65- en 77-inch modellen. De enige ‘grotere’ televisies die het bedrijf aanbiedt zijn de 88-inch Z8 en de 97-inch G2.



We verwachten niet zozeer dat 97-inch naar de C3-serie komt, omdat het een onderscheidend kenmerk is dat LG exclusief zou willen houden voor de premium Gallery-serie. Maar misschien is een 88-inch televisie wel realistisch, en dan zou die waarschijnlijk veel minder kosten dan de 25.000 euro die LG vraagt voor de 97-inch G2. De 83-inch C2 wordt verkocht voor minder dan 4.500 euro, dus een paar duizend euro hier bovenop en dan is het wellicht een aantrekkelijk alternatief voor een sterke 4K-projector.

4. Draadloos audio

LG’s draadloze audio ondersteuning voor de C2-serie werkt via Bluetooth en een optionele dongle voor ongecomprimeerde audio naar speakers. Voor de C3 serie hopen we op een functie waarmee je een draadloze Dolby Atmos-verbinding krijgt tussen de televisie en externe soundbars. Deze functie, die al in Samsung’s tv’s en soundbars zit, zou een HDMI-verbinding tussen televisie en soundbar overbodig maken waardoor de installatie een stuk makkelijker is. En een extra voordeel is dat je een HDMI-poort extra hebt.

De nieuwste soundbars van LG, zoals de LG S95QR, ondersteunen draadloze geluidsoverdracht naar de soundbar via een technologie die Wowcast heet. Maar dit vereist nog steeds een adapter om verbinding te maken met uw HDMI-poorten. Wowcast ingebouwd in de C3 lijkt een no-brainer.

Wat is er nog meer mogelijk?

Welke andere upgrades zijn nog meer mogelijk? De toevoeging van HDR+10 hoog dynamisch bereik, samen met DTS:X audio-ondersteuning zou wel leuk zijn. En ook een verversingssnelheid van 144Hz zou het nog een betere gamingtelevisie maken dan het n u al is.

LG’s huidige C2-serie OLED TV’s zijn al zo goed dat er nog maar weinig verbeterd hoeft te worden, hoewel deze upgrades wel een leuke toevoeging zouden zijn. Hou onze website in de gaten voor de laatste nieuwtjes over de nieuwe televisies van LG.