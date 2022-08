LG onthult 4K OLED tv-scherm met verbeterde audio features

LG Display heeft tijdens het K-Display 2022-evenement (opens in new tab) in Seoul, Zuid-Korea, zijn nieuwe 97-inch OLED.EX TV-scherm onthuld. De focus ligt hier verrassend genoeg niet op de beeldkwaliteit, maar de audio-ervaring.

Het OLED.EX-scherm is uitgerust met LG's nieuwe Film CSO technologie (opens in new tab) (Cinematic Sound OLED). Die zorgt ervoor dat het scherm zelf trilt om audio te genereren zonder de nood aan externe speakers. In het scherm zit namelijk een 5.1-kanaals geluidssysteem, dat volgens LG "een cinematisch niveau van immersie" kan creëren. Een typisch 5.1-systeem bestaat uit een middenluidspreker met vier andere kanalen voor links en rechts, plus een subwoofer voor de lage tonen.

LG Display maakt tot slot de OLED TV schermen die gebruikt worden in bijna alle beste OLED TV's, inclusief die van LG Electronics. LG Display verkoopt daarnaast nog schermen aan Sony, Philips en andere tv-producenten.

Inclusief audio

Er is niet veel bekend over Film CSO of hoe het geluidssysteem in het OLED.EX paneel zal worden verwerkt. Het doet ons echter wel denken aan Sony's Acoustic Surface Audio dat te vinden is op de Sony A80K. We natuurlijk niet hoe de technologie van LG zich zal verhouden tegenover die van Sony, maar we kunnen wel een gokje wagen.

Sony TV's met Acoustic Surface Audio Plus hebben vier naar voren gerichte luidsprekers, twee actuators en tweeters aan de achterkant. Het zijn de actuators zelf die het scherm laten trillen om geluid te produceren en ervoor te zorgen dat de audio gesynchroniseerd is met het beeld. Audio Plus kan zelfs worden uitgebreid met een versterker om het scherm als hoofdluidspreker te laten werken.

Beter en helderder

LG Display debuteerde de CSO-technologie in zijn 97-inch OLED-scherm, het "grootste OLED TV-paneel ooit". Eerder dit jaar lanceerde LG de 97-inch G2 OLED met dit scherm, dus we wisten dat het bestond. Dit is de eerste keer dat we het losse paneel zien en dat we horen dat dit nieuwe geluidssysteem erin verwerkt kan worden.

OLED EX-technologie debuteerde in december 2021 en LG claimde toen dat het de helderheid van OLED's met maximaal 30 procent kan verbeteren. Het gebruik van andere materialen (met name deuterium) zorgt voor extra energie-efficiëntie en dat zorgt voor meer helderheid, evenals accuratere kleuren.

LG Display benadrukt ook dat zijn OLED.EX-panelen gebruik maken van "gepersonaliseerde algoritmegebaseerde EX-technologie''. Deze technologie is ontworpen om beelddegradatie te verminderen. "Gepersonaliseerde algoritmes bestuderen grondig de gebruiksgewoonten en kijkpatronen van mensen vanaf de eerste dag, voorspellen de degradatie van 33 miljoen organische lichtemitterende diodes op elk scherm en handhaven de optimale helderheid en prestaties in de begintoestand", aldus LG Display. Het komt erop neer dat het paneel analyseert waar je regelmatig naar kijkt, zodat het het kwaliteitsverlies van de organische pixels kan compenseren.