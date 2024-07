Google gaat al je foto's bekijken voor nieuwe AI-functie

Google's AI-functie "Ask Photos", waarvan een voorproefje werd getoond op Google I/O 2024, wordt nu getest (via 9to5 Google). Ask Photos maakt gebruik van Google's Gemini AI om de fotogalerij te doorzoeken met behulp van natuurlijke taal, zonder dat jij eerst afbeeldingen moet organiseren en taggen. Google heeft geen releasedatum gedeeld, maar het lijkt erop dat een selecte groep gebruikers wordt gevraagd om de functie uit te proberen en feedback te geven voordat het op grotere schaal wordt uitgerold.

Ask Photos verbetert Gemini's vermogen om visuele informatie uit de foto's van een gebruiker te halen. De AI kan dan foto's analyseren in een album of op een apparaat waar de AI toegang toe heeft. Het is ook niet alleen een zoektocht op basis van zoektermen, want de AI kan ook vragen beantwoorden. Tijdens de eerste demonstratie op Google I/O liet CEO Sundar Pichai bijvoorbeeld zien hoe hij het kon gebruiken om zijn telefoon om zijn kenteken te vragen, waarbij het antwoord werd gegeven aan de hand van een foto van zijn auto in zijn album.

Ask Photos werd ontdekt door een Pixel 8 Pro-gebruiker. In tegenstelling tot de officiële demo, waar Ask Photos een eigen tabblad had, lijkt de functie nu beschikbaar te zijn in het tabblad Zoeken via een "Ask" knop naast de zoekbalk. Als je op de knop tikt, verschijnt Ask Photos als een nieuwe interface, inclusief voorbeeldvragen en ruimte om je eigen antwoord te schrijven op de vraag "Wat zou je graag willen zien?". Sommige aspecten van de functie worden echter nog getest, zoals de voorbeeldprompt "Foto's van mij in de loop der tijd" die een technische foutmelding en een suggestie om "Klassiek zoeken te gebruiken" opleverde. Helaas verdween de functie blijkbaar kort nadat de gebruiker hem voor het eerst zag.

Google Ask Photos reading license plate numbers out of the photo library#GoogleIO pic.twitter.com/ElSEQHrvVwMay 14, 2024

Visuele zoekopdrachten

Het gebruik van Gemini om foto's te doorzoeken is bedoeld om gebruikers te helpen, vooral van degenen die veel slecht georganiseerde foto's hebben. Google Foto's kan al foto's van specifieke gebeurtenissen en mensen vinden, maar de toepassing van de AI-modellen van Gemini zou de mogelijkheden verbeteren. De AI zou veel beter kunnen onderscheiden welke foto's zich op dezelfde plaats bevinden, mensen in verschillende tijdsperioden kunnen identificeren en afbeeldingen kunnen organiseren op basis van gedetailleerde criteria.

Ask Photos is uiteindelijk gewoon een ander onderdeel van Google's plan om Gemini te verwerken in elk product en elke service die het aanbiedt. Natuurlijk wijzen de duidelijke beperkingen en technische problemen van de functie op dit moment op de complexiteit hiervan. In combinatie met updates zoals het gebruik van Gemini vanaf de vergrendelschermen van Android-telefoons, wordt snel duidelijk waar Google precies heen wil met de AI.