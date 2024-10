Samsung Galaxy Watch 6 ontvangt binnenkort Wear OS 5, terwijl problemen met Pixel Watch aanhouden

Terwijl fabrikanten hun best doen om de Wear OS 5-update naar oudere smartwatches te brengen, is er goed nieuws voor gebruikers van de Galaxy Watch 6. Dit geldt helaas niet voor gebruikers van een oudere Pixel Watch.

Samsung heeft deze week de zevende One UI 6 Beta uitgerold naar de Galaxy Watch 6. Zoals opgemerkt door Android Police, is dit de eerste update voor het bètaprogramma in bijna een maand tijd. Het zou erop kunnen duiden dat een stabiele One UI 6 build bijna klaar is voor een release op de oudere Samsung Galaxy Watches.

Dat is fijn nieuws voor eigenaars van de oudere Galaxy Watch 6 (Classic), die binnenkort kunnen genieten van de nieuwe Android-software in combinatie met Samsungs eigen One UI. Terwijl de uitrol vlot gaat bij Samsung, is er slecht nieuws voor gebruikers van de Pixel Watch 1 en Pixel Watch 2.

Wear OS 5 komt "later dit jaar" naar oudere Pixel Watches

Google bracht de Wear OS 5-update voor de Pixel Watch 1 en 2 eind september uit, maar gebruikers meldden al snel grote problemen met hun horloges, die vastliepen door de nieuwe software. Google bevestigde dat het op de hoogte was van het probleem en de uitrol van Wear OS 5 had gepauzeerd. Destijds zei Google actief te werken aan een oplossing, maar een nieuwe update onthult dat dat nog wel even kan duren.

Google vertelde zijn forumleden het volgende: “We zijn van plan om de uitrol van WearOS 5 naar deze apparaten later dit jaar te hervatten, zodra we de waargenomen problemen hebben opgelost. We zullen aanvullende updates met onze community delen zodra deze beschikbaar zijn.”

De tijdlijn van “later dit jaar” is niet het meest rooskleurige vooruitzicht en we vrezen dat de update er niet snel aankomt. Nu Samsung binnenkort zijn eigen Wear OS 5-update klaar heeft, zijn de problemen van Google wel erg jammer. Zo kan Google een algemene achterstand krijgen hierdoor, vooral als Samsung kan aantonen dat het betrouwbaardere en consistentere softwareondersteuning biedt voor zijn oudere apparaten.