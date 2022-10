Google Pixel Watch review

(opens in new tab)

De Google Pixel Watch is een van de meest elegante smartwatches op de markt, en naast een mooi design beschikt het horloge ook over een aantal handige functies. Het is een goede smartwatch... met een paar gebreken.

Review in een notendop

De Google Pixel Watch is een buitengewoon mooie smartwatch. Het horloge heeft een 'natuurlijke' look met een glanzende wijzerplaat die buigt naar de eveneens golvende behuizing. De constructie is bijna naadloos.

Door die ronding is er meer glas naar je toe gericht dan bij de Apple Watch 8. Dit komt heel elegant over en verbergt de grotere, zwarte rand rond het scherm.

Dit is een helder, kleurrijk en responsief AMOLED-scherm, aanzienlijk kleiner dan de rechthoekige voorkant van de Apple Watch 8. Google doet wel veel met het schermoppervlak, dus we missen de extra ruimte niet.

Als de Pixel Watch gecombineerd wordt met de Google Pixel 7 Pro (of een andere smartphone met Android 8.0 of hoger) krijg je met deze smartwatch een stortvloed aan notificaties van apps, maps, navigatie, smart home-bediening en meer.

Het is ook een krachtige wearable voor gezondheid en fitness, hoewel veel van die functionaliteit komt via de ietwat onhandige Fitbit-integratie. Fitbit, dat al jaren bestaat en dat vorig jaar door Google werd gekocht, brengt enorm veel fitnessmogelijkheden en gedetailleerde trainingsstatistieken. We hoopten alleen dat Fitbit meer geïntegreerd aanvoelt, want nu voelt het als een losse toevoeging.

We raakten tijdens het testen gewend aan de vrolijke, uitnodigende en handige wijzerplaten en de bediening kwam overeen met die van de Apple Watch.



Er zijn wel enkele problemen: de batterijduur valt tegen, de bobbel op de achterkant is iets te aanwezig en van bandjes wisselen gaat moeizaam. Dit zijn echter kleine problemen voor een smartwatch die perfect laat zien wat WearOS allemaal kan.

Google Pixel Watch prijs en beschikbaarheid

379 euro voor Bluetooth-versie

429 euro voor LTE-versie

Google onthulde de nieuwe smartwatch op 6 oktober, samen met de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro. De smartwatch was dezelfde dag al beschikbaar voor pre-order en vanaf 13 oktober kan je het horloge dan ook echt kopen. Helaas wordt de Pixel Watch niet in Nederland en België aangeboden, maar wel kan je het horloge via Duitsland of Frankrijk bestellen.



De Google Pixel Watch is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. Voor de versie met Bluetooth en wifi betaal je 379 euro. De 4G-versie is iets duurder, want dan moet je 429 euro neertellen.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Google Pixel Watch design en display

Uitstekend ontwerp en uitvoering

Achterkant moet misschien wat slanker

De Google Pixel Watch is een onmiskenbaar mooi apparaat dat metaal, chroom en glas combineert met een niveau van verfijning dat zelden op een smartwatch te zien is. Het ontwerp is zowel subtiel als ondersteunend, waardoor het relatief kleine scherm (1,2 inch, 450 x 450 pixels) echt schittert.

Om dat scherm in perspectief te plaatsen: het is zichtbaar kleiner dan het bijna 2-inch display van de Apple Watch 8. Waar Apple de afgelopen zeven jaar heeft gewerkt aan het verkleinen van de bezel rond zijn wijzerplaat en het uitrekken van het scherm tot aan de randen, komt de Google Pixel Watch met een schokkend dikke zwarte bezel tussen het ronde display en het metalen chassis.

We waren enigszins teleurgesteld over deze keuze, maar in het dagelijks gebruik viel het ons nauwelijks op. Dit is te danken aan de glazen rondingen, die je laten denken dat de rand van het toestel dichter bij het scherm zit dan in werkelijkheid het geval is. Je merkt het wel als je een notificatie krijgt en die rondingen geven je bijna een claustrofobisch gevoel bij de beperkte hoeveelheid tekst die het scherm je kan tonen.

Er zijn een handvol vooraf geïnstalleerde wijzerplaten die je opent door je vinger op het scherm te houden tot het menu met wijzerplaatopties verschijnt. Je kunt er meer toevoegen met je telefoon en de Google Watch App.

De rest van het horlogeontwerp weerspiegelt de subtiliteit van de wijzerplaat. Er is een chromen kroon die min of meer gelijk ligt met de rand van het horloge.

Er is ook de Pixel Watch-knop net boven de kroon, die zo goed verborgen is dat we, althans in het begin, de knop moesten zoeken. Uiteindelijk werd het een makkie natuurlijk en konden we snel recente apps openen en met een lange druk Google Assistant oproepen.

De roestvrijstalen behuizing heeft een paar microfoonopeningen en een lange luidsprekersleuf. Hoewel de smartwatch door Google niet officieel als 'waterdicht' wordt omschreven, is de Pixel Watch volgens Google waterbestendig tot 50 meter.

Terwijl de voorkant van de Pixel Watch plat is, is de met sensoren gevulde achterkant een koepel. Die is groter dan de bult op de Apple Watch 8 en daardoor is de Pixel Watch minder comfortabel. Als je de smartwatch draagt tijdens het slapen en je pols komt onder je lichaam terecht dan voel je dat... en dat is niet bepaald comfortabel.

Hoewel ons horloge werd geleverd met een flexibele, grijze Active Band, kan je kiezen uit een groot aantal kleuren en materialen. Het enige nadeel is dat je moet leren hoe je de band verwisselt.

Net als Apple heeft Google een paar gleuven in zijn horloge zitten. Het bandje zit perfect, maar het verwisselen van het horlogebandje is lastig, vooral in het begin.

Google besloot, om redenen die we nog steeds niet kunnen begrijpen, om de knoppen voor het losmaken van het bandje direct naast het bandje te plaatsen. Dat betekent dat je die roestvrijstalen knop moet indrukken en dan het bandje weer over je vinger moet schuiven om het los te maken. Het bevestigingssysteem is, in tegenstelling tot de schuifmethode van Apple, meer een kwestie van naar links schuiven en dan wegtrekken.

Het bandje bevestigen voelde in eerste instantie erg moeilijk aan. Uiteindelijk vonden we een gemakkelijkere manier: we gebruiken het bandje om zowel de knop in te drukken als het bandje te positioneren.

Design en display: 3,5/5

Google Pixel Watch setup, sensoren en fitness

Niet alle sensoren, maar wel degene die je nodig hebt

Het is een volledig Fitbit-apparaat

Fitbit-integratie zou beter kunnen

Er is niets bijzonders of moeilijks aan het instellen van de Google Pixel Watch. De smartwatch koppelde probleemloos met Google's nieuwe Pixel 7 Pro en was na een paar updates en één login min of meer klaar voor gebruik. We verwachten dat het koppelen en instellen met andere Android-telefoons net zo probleemloos verloopt.

Dit is echter niet alleen een smartwatch. de Google Pixel Watch is ook een Fitbit-apparaat. Dit is natuurlijk top, maar het voelt af en toe alsof Google de Fitbit-integratie op afstand houdt. Dit komt deels doordat vrijwel alle gezondheids- en fitnessfuncties toegankelijk zijn via een Fitbit-account dat gescheiden is van je Google-account. Google vraagt je om de Fitbit-app op je telefoon te installeren en een Fitbit-account aan te maken als je er nog geen hebt.

Hierdoor kan het soms lijken alsof je trainingen, gezondheidsstatistieken en activiteiten een laag dieper liggen dan nodig is. Waar Apple Watch over Workout beschikt, heeft de Pixel Watch Fitbit Exercise. We vonden het leuk dat de app recente trainingen laat zien, wat betekent dat je snel bij de workout bent die je wilt doen.

De betere manier om snel toegang te krijgen tot activiteitsgegevens, gezondheidsstatistieken en oefeningen op topniveau is met een veeg naar links op het scherm. Dit geeft je direct toegang tot je stappenteller, hartslag, drie oefeningen (met een link voor 'meer'), slaapstatistieken, schema, weer en routebeschrijving.

Het horloge wordt geleverd met Fitbit Premium voor zes maanden waarmee je toegang hebt tot onder andere mindfulness begeleiding, on-demand workouts en geavanceerde slaaptracking. Voor de volledigheid hebben we het geprobeerd, maar het is geen noodzaak.

De hartslagmeting lijkt over het algemeen overeen te komen met de metingen van de Apple Watch 8. Er is ook een ECG-sensor en om die te gebruiken, moesten we onze vinger op de kroon van de Pixel Watch plaatsen en rustig laten zitten. Het duurde ongeveer 30 seconden om vast te stellen dat we een normaal sinusritme hebben.

Er is ons verteld dat er een bloedzuurstofsensor is ingebouwd in de Pixel Watch, maar die werkt momenteel niet.

Er zijn tientallen trainingen beschikbaar, waaronder wandelen en krachttraining. We hebben deze trainingen getest en vonden de start-, stop- en pauzebediening vergelijkbaar met die van de Apple Watch.

Setup, sensoren en fitness: 4/5

Google Pixel Watch prestaties en software

WearOS heeft hierop gewacht

Maakt goed gebruik van de dual-core Exynos 9110

Handsfree Google Assistant

De Google Pixel Watch biedt de meest volledige versie van WearOS sinds de creatie ervan bijna tien jaar geleden.

Vrijwel elke veegbeweging levert een nieuwe reeks interactieve mogelijkheden op. Een veeg van boven naar beneden geeft toegang tot al je instellingen en functies, waaronder vliegtuigmodus, theatermodus, schermvergrendeling, zaklamp, portemonnee en meer. Een veeg van links opent de navigatie.

Een veeg vanaf de onderkant geeft notificaties weer. Een veeg van rechts geeft toegang tot activiteiten, training en gezondheid. Deze snelle toegang tot een wereld aan functies is beter dan de Apple Watch 8, waar je alleen vanaf de boven- en onderkant kunt vegen om toegang te krijgen tot de verschillende functies, terwijl je door naar links en rechts te vegen alleen je wijzerplaat kunt veranderen.

Om toegang te krijgen tot alle geïnstalleerde apps van de Pixel Watch, druk je op de kroon en draai je hem vervolgens om door de lijst te scrollen. Op deze lijst staan apps als Agenda, Alarm, Assistant, Fitbit Exercise, Fitbit Today, een snelle blik is op al je gezondheidsstatistieken en veel meer.

Een app die Google tijdens de onthulling van de Watch benadrukte was de Camera-app, waarmee je je Pixel 7-camera kunt bedienen. Deze was niet vooraf geïnstalleerd op de Pixel Watch, en we moesten hem vinden en installeren via de telefoon. Daarna kan je het horloge gebruiken om de Pixel 7-camera te bedienen. Is het cool? Ja. Is het écht nuttig? Meh.

Er is ook een directe link naar de Google Play Watch app store, wat betekent dat je andere wearable apps kunt vinden om aan je horloge toe te voegen.

De integratie van Google Assistant werkt perfect, zoals je mag verwachten van een wearable met de naam Google Pixel Watch.

Als je de speciale knop ingedrukt houdt, wordt Google Assistant gestart met een 'Hoe kan ik je helpen?' op het scherm. De microfoons zijn gevoelig genoeg om vragen op te pikken. Wij geven er echter de voorkeur aan om gewoon "Hey Google" te zeggen om Google Assistant te openen, vooral als we iets anders met onze handen doen (denk aan krachttraining). In dit geval is de Pixel Watch net zo effectief in het oppikken van onze stem en, zolang hij verbonden is met het internet, het beantwoorden van onze vragen.

De ingebouwde mediabediening is in principe moeiteloos. We installeerden Spotify en gebruikten het horloge om de muziek af te spelen, te pauzeren, nummers te skippen en het volume te wijzigen met een draai aan de kroon van het horloge.

Er is een mooie Maps-functie op de Pixel Watch, maar we waren verbaasd dat we niet konden uitzoomen naar een globale kaartweergave.

De Google Pixel Watch herinnert je, net als andere wearables, eraan dat je moet opstaan, lopen en al je stappen voor een dag moet zetten. We worden langzamerhand gek van wearables die ook babysitters zijn, maar dat is geen uniek Pixel Watch-probleem.

We hebben een week lang bijna elke nacht met de Pixel Watch geslapen. Aanvankelijk realiseerden we ons niet dat we de Fitbit-app moesten inschakelen om toegang te krijgen tot onze slaapgegevens, maar zelfs dan miste het horloge het bijhouden van onze eerste nacht niet. Terwijl de gratis versie bijhoudt hoeveel tijd je hebt geslapen, voegt Premium een slaapscore toe op basis van verschillende slaapgerelateerde metingen, waaronder tijd in diepe slaap en REM, en slaaphartslag.

De informatie is min of meer gelijk aan wat je krijgt met de Apple Watch. Zoals we hierboven opmerkten, is de Google Pixel Watch helaas iets minder comfortabel om te dragen en dan vooral 's nachts.

Prestaties en software: 4/5

Google Pixel Watch batterij

Opladen voor het slapen is nodig als je het always-on display gebruikt

Laadt relatief snel op

26 uur is mogelijk zonder always-on display

Google schat voor de Pixel Watch een batterijduur van 24 uur. We kregen ruwweg 26 uur als we het always-on display niet gebruikten. We raden echter wel aan het always-on display te gebruiken, want het voegt veel toe.

De sleutel tot het gebruik van een smartwatch als slaaptracker is om te kijken wanneer je gaat opladen. Als je een smartwatch de hele dag draagt, draag je hem misschien niet tijdens een nachtje slapen.

Het goede nieuws is dat het horloge in 10 minuten van leeg naar 24% is opgeladen. We haalden hem van de lader toen hij op 30% stond. Google raadt aan de Pixel Watch tot minstens dat niveau op te laden voordat je ermee gaat slapen.

Toen we wakker werden, was het horloge helemaal leeg. De Pixel Watch was vlak voordat wij wakker werden uitgevallen, omdat we nog de meeste slaapdata hadden van de nacht. Toch lijkt het erop dat je meer dan 30% lading nodig hebt voordat je gaat slapen.

Zoals verwacht, verminderde het gebruik van het always-on display de batterijduur zodanig dat we voor het slapen gaan niet meer dan 30% overhadden. We moesten er echt actief aan denken om de batterij 30 minuten op te laden voordat we naar bed gingen.

Batterij: 4/5

Oordeel

De Google Pixel Watch is een aantrekkelijk stukje hardware. Het is een blikvanger en, nog belangrijker, nuttig.

Het is een fantastische partner voor Google's nieuwe serie van Google Pixel 7-telefoons. Hoewel we graag een soepelere Fitbit-integratie zouden zien, verdwenen onze kleine irritaties al vrij snel toen we het horloge gebruikten waar het voor gemaakt was.

Er zijn weinig dingen beter dan Google Assistant om je pols. We houden van onze Apple Watch en Siri, maar Google Assistant is nog steeds slimmer dankzij Google's enorme databank.

Het scherm is een beetje aan de kleine kant, maar zoals we hierboven opmerkten, merk je het niet te veel, tenzij je veel tekst leest.

We zijn geen fan van de grote bobbel met sensoren op de achterkant, vooral wanneer die in onze pols drukt bij het slapen. We vinden de strategie voor het aansluiten en verwijderen van het bandje ook best onhandig en we maken ons zorgen over de batterijduur. Waar Google het heeft over 24 uur, hebben concurrenten het soms over 24 dagen.

Over het geheel genomen is dit een uitstekende smartwatch gebouwd op een platform van topklasse. Hij is ook iets betaalbaarder dan sommige concurrenten en voelt als een echte concurrent voor het beste wat Apple te bieden heeft. Als Google de achterkant kan afvlakken, het bandje kan aanpassen en een iets grotere batterij kan toevoegen, zou de Pixel Watch onverslaanbaar kunnen zijn.

Google Pixel Watch scorekaart

Attributes Notes Rating Design en display Mooi design, achterkant kon platter en scherm groter 3,5/5 Setup, sensors, en fitness Volwaardig Fitbit-apparaat, maar zou beter kunnen integreren met Wear OS 4/5 Prestaties en software Wear OS heeft hierop gewacht. Maakt goed gebruik van de dual-core Exynos 9110 4/5 Batterij Volledige dag (maar geen volledige nacht erna) 4/5 Waarde Een goede prijs voor een wearable met veel mogelijkheden 4/5

Moet ik de Google Pixel Watch kopen?

Koop hem als...

Je een ingetogen maar prachtig ontwerp wilt Dit is echt een mooie smartwatch, met niet teveel overdreven designkeuzes. De achterkant zou wat platter mogen, maar verder hebben geen opmerkingen.

Je van Fitbit houdt In deze Wear OS smartwatch zit een compleet Fitbit apparaat. We zouden alleen willen dat de integratie wat soepeler verliep.

Je van ronde smartwatches houdt Het elegante design schreeuwt niet meteen smartwatch.



Koop hem niet als...

Je snel van bandjes wilt verwisselen Het bandjessysteem van de Pixel Watch voelt in eerste instantie niet heel erg soepel aan, maar na een tijdje wen je er wel aan.

Je een lichte slaper bent De achterkant van de Pixel Watch is best wel dik, en we zijn een paar keer wakker geworden omdat we die bult voelden.

