De Google Pixel Watch 2 houdt vast aan het ontwerp, maar vervangt belangrijke onderdelen. We zien onder andere betere prestaties, een helderder scherm en een langere batterijduur die de meeste Apple Watches verslaat. Hij bevat verder handige gezondheids-, fitness- en veiligheidsfuncties toe die goed werken. Als je een Android-telefoon hebt, is dit een van de beste smartwatches die je kan vinden.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Google Pixel Watch 2: review in een notendop

De Google Pixel Watch 2 volgt duidelijk hetzelfde pad als het origineel en gewoonlijk is dat goed nieuws. Op het eerste gezicht is het design van de nieuwe smartwatch ongewijzigd. Google heeft de digitale kroon iets aangepast waardoor hij nu makkelijk te bedienen is. Verder zijn het scherm en de afmetingen hetzelfde. Het design kan echter misleidend zijn. Het glas is dunner (Google beweert dat het net zo sterk is) en de behuizing is nu gemaakt van lichtgewicht gerecycled aluminium. Het horloge is daardoor merkbaar lichter (maar dus niet niet kleiner).

Nog belangrijker is dat dit horloge nieuwe onderdelen en een grote software-update heeft gekregen. Hij heeft een nieuwe quad-core processor en Wear OS 4.0, waardoor het waarschijnlijk het beste Wear OS-horloge van dit moment is, evenals een van de beste smartwatches in het algemeen.

Er zijn belangrijke nieuwe functies zoals de nieuwe Persoonlijke Veiligheidscontrole en (eindelijk) automatische herkenning van wanneer je begint en stopt met sporten. De Google Pixel Watch 2 kan daarnaast beter je prestaties herkennen dankzij de nieuwe hartslagsensor.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het display heeft nog steeds die te grote zwarte rand rond de heldere 320ppi wijzerplaat, maar het scherm staat nu standaard in de Always On-modus, terwijl de batterij nog steeds 24 uur meegaat (volgens Google).

Als je met het horloge wilt slapen, zul je het misschien op prijs stellen dat het nu veel sneller kan worden opgeladen dankzij vier fysieke oplaadpinnen op de achterkant. Je kan het horloge nu in ongeveer 30 minuten van 0 naar 50 procent opladen. Slaap je met het horloge, dan kan je hem bijvoorbeeld 's ochtends opladen terwijl je je klaarmaakt voor het werk.

Als je op zoek bent naar meer slaapgegevens, kun je met de Pixel Watch 2 gebruikmaken van een nieuwe huidtemperatuursensor. Als je wakker bent, kan de nieuwe continue elektrodermale activiteitssensor (CEDA) helpen bij het detecteren van tekenen van stress.

Over het algemeen ziet dit eruit als een slimme, zij het saaie update. Google heeft de buitenkant niet helemaal opnieuw ontworpen, maar heeft bijna alles onder de motorkap veranderd, van de CPU tot de belangrijkste sensoren en zelfs de oplaadtechniek. Met Wear OS 4.0, veiligheidsverbeteringen en een aantal nieuwe fitnessfuncties is dit een uitstekende update.

Google Pixel Watch 2 review: specs

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Row 0 - Cell 1 Prijs 399 euro Afmetingen 41 x 12,3 mm Gewicht 31 g Behuizing Aluminium Display 384 x 384 px always-on AMOLED (320 ppi) Gps Ja Batterij 24 uur, snelladen Connectiviteit Bluetooth 5.0, WiFi, 4G LTE (niet beschikbaar in de Benelux) Waterbestendig Ja, 5ATM

Google Pixel Watch 2 review: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Begint bij 399 euro

Één maat: 41mm

LTE-versie niet beschikbaar in de Benelux

Google onthulde de Google Pixel Watch 2, samen met de Google Pixel 8 en Google Pixel 8 Pro, op 4 oktober. De Google Pixel Watch 2 heeft een adviesprijs van 399 euro. Goed om weten, is dat de versie met LTE-connectiviteit niet beschikbaar is in de Benelux. De vier kleurencombinaties zijn wel allemaal beschikbaar: Zilver/Baaiblauw, Gepolijst Zilver/Porselein, Matzwart/Obsidiaan en Goud/Grijsgroen.

De prijs is redelijk voor wat je krijgt: hij kost iets minder dan de Apple Watch Series 9, maar flink meer dan de Samsung Galaxy Watch 6. Het horloge is verre van goedkoop, dus we raden aan om even te wachten met de aankoop tot je goede deals kan vinden. Op basis van andere Wear OS-smartwatches zou dat niet heel lang mogen duren.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Google Pixel Watch 2 review: design

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Design is grotendeels hetzelfde

Lichter dankzij aluminium behuizing

Kroon is makkelijker te gebruiken

Het nieuwe dunnere glas en de aluminium behuizing zien er nog steeds uit alsof ze samen zijn gegoten. Terwijl het totale gewicht met ongeveer 10% is verlaagd, heeft Google de afmetingen van het 41mm-horloge niet aangepast.

De grootste wijziging zien we bij de kroon. Door de steel die ernaartoe leidt te veranderen, ziet de Pixel Watch 2 er meer uit als een horloge en is hij makkelijker te gebruiken. Google heeft niets veranderd aan het soms lastige bevestigingssysteem voor de bandjes, maar er zijn wel een aantal nieuwe bandjes, waaronder zes fitnessbandjes.

Het horloge is erg licht, dus als je zoiets als een Garmin of een grotendeels metalen Samsung gewend bent, kan de Pixel Watch 2 als speelgoed aanvoelen. Het AMOLED-scherm ziet er verder geweldig uit. De helderheid is voldoende hoog en alle animaties zijn vloeiend.

Dit aangename ontwerp loopt door in de software, met bepaalde acties en tegels die beschikbaar zijn door horizontaal over de wijzerplaat te vegen. Dit is bovendien aanpasbaar, dus je kunt favorieten zoals het weer, de kalender en je meest gebruikte trainingen hier plaatsen. De volledige lijst met apps kan je wederom openen door op de kroon te drukken. Hoewel de navigatie en bediening goed zijn, kan de Pixel Watch 2 niet tippen aan de Slimme Stapel van Apple Watches die werd toegevoegd in WatchOS 10.

Design score: 4/5

Google Pixel Watch 2 review: Features

(Image credit: Future)

Nieuwe veiligheidsfuncties

Temperatuursensor

Nieuwe wijzerplaten

Verbeterde hartslagsensor

De nieuwe quad-core processor zorgt zeker voor een soepele dagelijkse werking. De grootste veranderingen komen van het nieuwe Wear OS 4.0, dat apps als Agenda, Gmail en een bijgewerkte Google Assistant toevoegt aan de Wear OS-ervaring. Gebruikers kunnen nu eindelijk overschakelen op een nieuwe telefoon of horloge zonder hun wearables te resetten, dus je kunt je Pixel Watch 2 probleemloos met meerdere telefoons gebruiken. Apps zoals Spotify en Peloton krijgen ook in-app verbeteringen.

Op het gebied van gezondheid en fitness zal de Pixel Watch 2 net als de Apple Watch Series 9 en Samsung Galaxy Watch 6 automatisch herkennen wanneer je begint en stopt met sporten. Het is een van onze favoriete functies van de Apple Watch en het is fijn dat Google dit nu ook kan. Er is vervolgens een nieuwe hartslagzone voor hardlopers die kan helpen bij het coachen van je tempo en je kan waarschuwen wanneer je in of uit je persoonlijke zone komt.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Over het hart gesproken, de nieuwe hartslagsensor bestaat eigenlijk uit meerdere sensoren die volgens Google je hartslag veel nauwkeuriger kunnen meten tijdens zwaardere workouts (40% nauwkeuriger is dan de optische hartslagsensor van de originele Pixel Watch). Dit wordt gedaan door de sensor met één contactpunt van de originele Google Pixel Watch uit te breiden naar vier contactpunten. Er is verder nog een nieuwe zweetdetector (de CEDA) waarmee het horloge je stressniveau kan meten.

Naast al deze gezondheids- en activiteitsaanpassingen bevat de Google Pixel Watch 2 nu ook functies voor persoonlijke veiligheid. Met Safety Check stel je een timer in en als je aan het einde daarvan niet hebt gereageerd, kan het horloge automatisch een bericht sturen naar je noodcontact met je real-time locatie.

Google biedt deze functie "gratis" aan voor Fitbit Premium-klanten. Natuurlijk is Fitbit Premium niet gratis, maar als kleine troost krijgen alle nieuwe Pixel Watch 2-gebruikers krijgen zes maanden Fitbit Premium cadeau.

Deze veranderingen komen allemaal bovenop de indrukwekkende lijst functies van de Pixel Watch: ECG, de mogelijkheid om je horloge te gebruiken als zoeker voor de camera van je Pixel-smartphone en alle gebruikelijke dingen zoals meldingen, oproepen beantwoorden en meer. De mogelijkheid om Google Keep-notities te openen en te dicteren vanaf het horloge, die vervolgens worden gesynchroniseerd met je Google-account, was voor ons erg handig. We gebruiken Keep namelijk voor zowat alles van notities en boodschappenlijstjes tot bankrekeningnummers.

Features score: 5/5

Google Pixel Watch 2 review: prestaties

(Image credit: Google)

Verbeterde batterij presteert zoals geadverteerd

Snelle en nauwkeurige gps, hartslagsensor en tracking

Je voelt hem amper rond je pols

We hebben de Google Pixel Watch 2 een week lang getest, waarin we meerdere trainingen hebben uitgevoerd en de batterij onder verschillende omstandigheden hebben getest. De batterij presteert ongeveer zoals beschreven, met een volledige levensduur van 24 uur in smartwatchmodus en ongeveer 20 uur als er een training met gps van 45 minuten bij komt.

Die batterijduur is beter dan de meeste Apple Watches en prima voor de meeste gebruikers. Google krijgt punten voor het verbeteren van een van de meest frustrerende aspecten van de originele Pixel Watch. De nieuwe oplader met vier pinnen is ook sneller en neemt het risico van oververhitting weg. Toch blijft deze batterijduur niet ideaal als je op vakantie of zakenreis bent.

Dat wil niet zeggen dat we niet graag met de Pixel Watch 2 hardlopen. We vonden het geweldig hoe snel de gps verbinding maakte en de statistieken waren duidelijk. De optie om wandelingen en hardlopen automatisch te tracken, werkte ook snel.

Tijdens een rondje van vijf kilometer door het centrum maakten we een vergelijking met de Apple Watch Ultra 2 en er waren slechts kleine verschillen: minder dan 40 meter verschil in afstand en amper 9 verbrande calorieën verschil. We zijn daarom tevreden over de nauwkeurigheid van de Pixel Watch 2 in vergelijking met een smartwatch die bijna drie keer zoveel kost.

Het horloge was ook prima voor dagelijks gebruik. Google Assistant reageerde snel tijdens spraakopdrachten en we hadden geen problemen met oproepen beantwoord en spraaknotities nemen. Synchronisatie met Google Wallet en persoonlijke veiligheidsfuncties instellen, zoals de eerder genoemde Safety Check, verliep ook feilloos. Voor intensieve Google-gebruikers maakt dit horloge het leven echt makkelijker.

Prestaties score: 4/5

Moet je de Google Pixel Watch 2 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Duurder dan Samsung, goedkoper dan Apple. Google zit netjes in het midden. 4/5 Design Een elegant ontwerp met goede interface dat soms ietwat fragiel aanvoelt. 4/5 Features Een fantastische update met features waar Google-gebruikers van houden. 5/5 Prestaties Nauwkeurige tracking, maar zelfs de verbeterde batterijduur is niet lang genoeg. 4/5

Koop hem als...

Je een Google Pixel-smartphone hebt Dit is de best mogelijke smartwatch als je een Google Pixel-smartphone hebt.

Je echt elke activiteit wil tracken De automatische tracking is accuraat en zorgt ervoor dat het horloge werkelijke alles trackt.

Je fan bent van Fitbit Google heeft alle gezondheidsfuncties van Fitbit verwerkt in de Pixel Watch 2 en dit aangevuld met verbeterde hartslagsensor en CEDA-sensor.

Koop hem niet als...

Je niet elke dag wil opladen De batterijduur is beter, maar niet genoeg om twee volledige dagen rond te komen.

Je weinig doet met Google-apps Gebruik je geen apps van Google (Gmail, Keep, Assistant), dan heb je weinig aan de Pixel Watch 2.

Je een stevig horloge zoekt Google zegt dan wel dat het dunnere glas net zo stevig als hiervoor, maar horloges van Garmin of Polar hebben extra bescherming.

Google Pixel Watch 2: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Google Pixel Watch 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Samsung Galaxy Watch 6 (40mm) Prijs 399 euro 449 euro 269 euro Afmetingen 41 x 12,3 mm 41 x 35 x 10,7mm 38,8mm x 40,4mm x 9mm Gewicht 31 g 32,1g (aluminum) 28,7g Behuizing Aluminum Aluminum of roestvrij staal Armor Aluminium Display 384 x 384 px always-on AMOLED 320 ppi 352 x 430 px always-on OLED Retina Display 1.3-inch, 432 x 432 px super AMOLED Gps Ja Ja Gps, GLONASS, BEIDOU, Galileo Batterij 24 uur 18 uur Tot 40 uur Connectiviteit Bkuetooth 5.0, WiFi Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE (optioneel) Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE (optioneel) Waterbestendig Ja, 5ATM Ja, WR50 (zwembestendig) 5ATM+IP68

Apple Watch Series 9 Het equivalent voor iPhone-gebruikers. Lees hier de volledige review