De Google Pixel 8 Pro is de beste Pixel die Google ooit heeft gemaakt en hij toont ons ook Google's visie voor de toekomst van mobiele technologie. Die visie lijkt af en toe echter nog wel wat focus te missen. Het toestel heeft een fantastisch display dat groter en helderder is dan de displays van zijn concurrenten binnen deze prijsklasse. De fotografie-features worden ondersteund door Google's machine learning en deze zijn tot nu toe nog niet geëvenaard door andere smartphonefabrikanten. Sommige nieuwe AI-features zijn erg handig, maar andere zijn een beetje vreemd en soms zelfs een beetje eng. Verder heeft de telefoon natuurlijk ook te maken met de grootste minpunten van Android, maar wat wel fijn is, is dat Google deze telefoon met zeven jaar aan updates zal ondersteunen. Dat is langer dan we ooit tevoren hebben gezien, dus er is ook nog meer dan genoeg ruimte voor verbetering.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Google Pixel 8 Pro: review in een notendop

De Pixel 8 Pro is een mooie update voor de Pixel-line-up en hoewel we waarschijnlijk volgend jaar wel klaar zullen zijn voor een compleet nieuw uiterlijk, kunnen we in ieder geval wel zeggen dat dit de mooiste Pixel tot nu toe is.

Dit is ook Google’s meest ambitieuze Pixel tot nu toe. Hij heeft een aantal grote camera-upgrades gekregen waar zelfs de wat professionelere fotografen onder ons tevreden mee kunnen zijn en de nieuwe Tensor G3-chip maakt alle machine learning-features van Google weer mogelijk. Google heeft zo veel vertrouwen in de prestaties van deze telefoon dat het bedrijf een indrukwekkende zeven jaar aan grote updates aanbiedt voor het toestel. Dat is de langste ondersteuning die we tot nu toe hebben gezien (langer dan bij alle andere smartphonefabrikanten).

Dat gezegd hebbende, is dit over het algemeen wel een beetje een vreemd apparaat. Als Google gewoon een standaard smartphone had uitgebracht met dezelfde camera's, hetzelfde display en hetzelfde design als de Pixel 8 Pro die we gekregen hebben, dan was het een sterke concurrent geweest voor rivalen zoals de Samsung Galaxy S23 Plus en de Apple iPhone 15 Pro . In plaats daarvan focust Google zich meer op machine learning met AI-features die je nieuwe ervaringen moeten bieden op je telefoon.

Sommige van deze features, zoals de fantastische nieuwe feature voor het screenen van gesprekken, werken geweldig en zullen waarschijnlijk vanaf nu onderdeel worden van onze standaard smartphone-ervaring. Andere features, zoals de nieuwe fotobewerkingsfeatures, voelen soms een beetje eng aan. De meeste features, zoals bijvoorbeeld AI-wallpapers, zijn eigenlijk dingen die ook gewoon in een optionele app hadden gemogen, maar deze zijn nu dus ook onderdeel van de Android-ervaring op de Pixel.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Dit is overduidelijk een Android-telefoon, met de voordelen en nadelen die dat met zich meebrengt. Soms kan Android tegenwoordig namelijk een beetje verwarrend ingedeeld zijn, maar het goede nieuws is dat Google met zijn zeven jaar aan updates meer dan genoeg tijd heeft om het besturingssysteem op deze telefoon te verfijnen.

Als Google zijn belofte voor zeven jaar aan grote besturingssysteem-updates, Pixel-feature-updates en veiligheidsupdates echt kan waarmaken, dan zijn de Pixel 8 Pro en de Pixel 8 de eerste Android-telefoons die Apple op dit vlak weten te verslaan.

Wil je over zeven jaar nog steeds je Pixel 8 Pro gebruiken? Waarschijnlijk niet als je hem nu koopt. Als je hem echter over een paar jaar wil verkopen, is het wel handig voor de persoon die hem overkoopt om te weten dat hij nog wel even mee kan gaan. Die persoon koopt dan een telefoon die (in ieder geval op het vlak van ondersteuning) nog jaren mee kan gaan.

Als je je nu al in Google's eigen Android-ecosysteem bevindt, dan is de Pixel 8 Pro een geweldige keuze voor een nieuwe telefoon. Op het gebied van de software kan Google echter op sommige gebieden nog wel het een en ander leren van iOS 17, maar de telefoon is uniek genoeg en leuk genoeg om te gebruiken. Hierdoor is die zeker aan te raden is voor mensen die geen mooie, nieuwe foldable of superkrachtige Galaxy S23 Ultra hoeven.

De Pixel 8 Pro wordt pas echt interessant wanneer Google mooie kortingen gaat aanbieden en dat doet het bedrijf ook redelijk vaak, bijvoorbeeld tijdens de feestdagen. We zouden je misschien nog meer dan normaal aanraden om nog even te wachten op een goede deal als je een nieuwe Pixel-telefoon overweegt. Het is nu namelijk al wel een goede telefoon, maar je krijgt natuurlijk veel meer waar voor je geld als je hem voor een paar honderd euro minder kan krijgen.

Google Pixel 8 Pro review: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future / Philip Berne)

Adviesprijs vanaf 1.099 euro voor 128GB aan opslagruimte

Beschikbaar met maximaal 512GB aan opslagruimte

Kost 200 euro meer dan de Pixel 7 Pro met 128GB aan opslagruimte

De Pixel 8 Pro kost helaas iets meer dan het model van vorig jaar, terwijl we eigenlijk hoopten dat Google de prijzen iets naar beneden zou halen. De Pixel 7 Pro bood eerlijk gezegd namelijk niet de beste prijs-kwaliteitverhouding en de geruchten suggereerden dat de Pixel 8 Pro ook niet veel meer te bieden zou hebben dan zijn voorganger. Het lijkt er gelukkig op dat de Pixel 8 Pro toch meer te bieden heeft dan verwacht en dat hij nog redelijk goed de strijd aan kan gaan met zijn rivalen binnen deze prijsklasse.

De meest veelbelovende manier waarop Google meer waarde aan zijn Pixel 8 Pro heeft toegevoegd is door zeven jaar aan grote software-updates te beloven. Android-telefoons liepen tot nu toe vaak wel achter op het gebied van langdurige ondersteuning (vergeleken met iPhones) en tot nu toe heeft nog geen enkele andere smartphonefabrikant die Android-telefoons maakt zo'n langdurige ondersteuning aangeboden. Zelfs Apple voorziet zijn iPhones meestal na ongeveer vijf jaar niet meer van besturingssysteemupdates.

De Pixel 8 Pro levert niet de allerbeste prestaties, dus we vragen ons af hoeveel hij over zeven jaar nog waard is, maar we weten nu in ieder geval dat Google hem niet na een paar jaar al laat vallen.

Waarschijnlijk zullen de meeste mensen toch niet zeven jaar lang dezelfde telefoon houden, maar als je hem gaat verkopen of inruilen, dan voegt deze langdurige ondersteuning natuurlijk wel waarde toe. Verder zijn er ook nog wel andere redenen waarom deze telefoon meer waard is dan het model van vorig jaar.

De Pixel 8 Pro heeft een fantastisch display. Deze is helderder en scherper dan het de display die je vindt op de iPhone 15 Pro Max en Galaxy S23 Plus. De Pixel heeft ook de grootste batterij van deze drie toestellen en de batterijduur kwam tijdens onze reviewperiode ook wel overeen met Google's beloftes.

De camera's zijn op veel verschillende manieren verbeterd, maar de specs zijn niet duidelijk veel beter. Wat vooral belangrijk is, is dat je er betere foto's mee kan maken dan voorheen en dat de nieuwe AI-bewerkingstools echt ongelofelijk indrukwekkend zijn.

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 8 Pro prijzen Opslag Prijs 128GB 1.099 euro 256GB 1.159 euro 512GB 1.299 euro

Als je deze hoeveelheid geld aan een telefoon gaat uitgeven, dan raden we je wel aan om ook de iPhone 15 Pro te overwegen; niet voor zijn camera's of hardware, maar vanwege de software-ervaring bij iOS 17. Deze is eleganter en iets meer gepolijst dan Android 14, maar Android biedt je daarentegen veel meer opties en vrijheid, dus het is maar net waar je naar op zoek bent.

De Pixel 8 Pro weet qua prijs-kwaliteit goed te concurreren met de Samsung Galaxy S23 Plus. Als je echter bereid bent om iets meer besteden, dan hebben Samsung en Apple wel nog wat indrukwekkendere toestellen met meer (en betere) camera's, terwijl de 8 Pro het beste is uit Google's aanbod.

Prijs-kwaliteit: 4/5

Google Pixel 8 Pro review: specs

Zie hieronder de specs van de Google Pixel 8 Pro:

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 8 Pro specs Header Cell - Column 1 Afmetingen: 162,6 x 76,5 x 8,8 mm Gewicht: 213 gram Besturingssysteem: Android 14 Schermgrootte: 6,7 inch Resolutie: 1.344 x 2.992 pixels Processor: Google Tensor G3 RAM 12GB Opslag: 128GB, 256GB, 512GB Camera's achter: 50MP-hoofdcamera; 48MP-telefotocamera met 5x optische zoom; 48MP-ultrawide (macro) Selfiecamera: 10,5MP Batterij: 5.050mAh

Google Pixel 8 Pro review: design

(Image credit: Future / Philip Berne)

Hij ziet er nog steeds uit als de Pixel 6

Matte afwerking en mooie kleuren maken hem wat stijlvoller

Is dit het nieuwe Pixel-design voor de komende jaren?

Wat valt er eigenlijk nog te zeggen over een smartphonedesign dat de afgelopen drie jaar niet niet echt is veranderd? Net als de nieuwe iPhone 15 heeft de Pixel 8 Pro dit jaar ook iets is meer afgeronde randen dan vorig jaar. Daarnaast zijn er ook nieuwe kleuren en een matte afwerking. We vinden hem in ieder geval mooier dan het model van vorig jaar.

De randen van Pixel 8 Pro zijn ronder, maar zijn display is platter. Hierdoor voelt de telefoon comfortabeler in de hand en kan je je favoriete content ook gewoon duidelijk zien. De afwerking ziet er erg mooi uit en de kleuren zijn stijlvoller en moderner dan voorheen. Er lijken vooral veel fans te zijn van de 'Baaiblauw'-variant, maar wij vonden de Porselein-variant ook erg mooi.

Dit is de mooiste Pixel-telefoon die Google tot nu toe heeft gemaakt en dat is toch wel mooi aangezien het bedrijf nu drie keer grotendeels dezelfde telefoon heeft gemaakt (met twee A-serie modellen tussendoor). Toch hadden we deze verfijningen eigenlijk vorig jaar al wel kunnen krijgen en dan hadden we misschien dit jaar een écht nieuw design gehad.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Design: 4/5

Google Pixel 8 Pro review: display

(Image credit: Future / Philip Berne)

Helderder en scherper dan voorheen

Zelfs helderder en scherper dan de iPhone 15 Pro Max

Iets dikkere bezels dan de iPhone

Het display van de Pixel 8 Pro is dit jaar echt een van de meest opvallende aspecten. Google heeft er dan ook een speciale benaming voor bedacht: 'Super Actua'. De Pixel 8 heeft een "gewoon" Actua-scherm. Deze benaming refereert naar de helderheid van het display. De Pixel 8 Pro haalt een piekhelderheid van 2.400 nits en weet nog steeds 1.600 nits te halen als je hem niet in direct zonlicht houdt.

De Pixel 8 Pro weet het met zijn display op vrijwel elk vlak te winnen van de iPhone 15 Pro Max. Hij is beter qua helderheid, resolutie en scherpte (pixeldichtheid). Als je ze naast elkaar houdt, zijn de verschillen echter niet super duidelijk te zien, al merkten we soms wel dat de Pixel duidelijk helderder was, zeker bij het weergeven van puur witte subjecten.

Het bovenstaande was overigens het geval toen we het display van de Pixel in zijn levendige 'Adaptive'-modus hadden staan en de iPhone beschikt ook niet over zo'n modus. Toen we de Pixel op 'Natural' hadden staan, zagen we kleuren en helderheidsniveaus die wel meer overeenkwamen met die van een iPhone.

De bezels op de Pixel 8 Pro zijn net iets dikker dan die op de iPhone 15 Pro Max, maar de kleine punch-hole-camera is veel minder opvallend dan Apple's Dynamic Island .

Display: 5/5

Google Pixel 8 Pro review: software

(Image credit: Future / Philip Berne)

Geweldige feature voor gesprekken screenen is erg handig en klinkt vrij natuurlijk

Veel features missen nog bij de release

Sommige belangrijke features zijn lastig te vinden

Er zijn een aantal erg handige softwareverbeteringen aanwezig, die vooral te maken hebben met machine learning en AI. Zo werkt bijvoorbeeld de nieuwe feature voor het screenen van gesprekken enorm goed. We hebben geprobeerd om de Pixel 8 Pro met een andere telefoon te bellen en de stem die opnam klonk heel natuurlijk. Het viel wel op dat de stem misschien eigenlijk iets te casual klonk, maar beter dat dan een overduidelijke robotstem.

De nieuwe AI-wallpapers zijn ook verrassend interessant. Ze lijken op het eerste gezicht vrij beperkt, aangezien je niet zomaar in kan vullen wat je wil bij deze generatieve AI. Je krijgt in plaats daarvan een selectie van categorieën en opties om uit te kiezen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor een ‘denkbeeldige’ scène van ‘een surrealistische fiets gemaakt van roze en paarse bloemen.' De fiets, de bloemen en de kleuren zijn hierbij allemaal opties die je in een soort meerkeuzenmenu kon selecteren. In plaats van een fiets, konden we bijvoorbeeld ook kiezen voor een boot, een lamp, een vuurtoren of een UFO.

Er zijn 12 opties voor objecten, 30 verschillende opties voor materialen (waaronder bloemen, fleece en rhodochrosiet) en zeven verschillende kleurcombinaties. De AI bood ons drie verschillende vuurtorens van fleece aan met de kleuren 'coral' en 'tan'. Als onze berekeningen kloppen, dan betekent dit dat de 'denkbeeldige' categorie alleen al 7.500 verschillende resultaten biedt. Er zijn in het totaal 12 categorieën, waaronder dus 'denkbeeldig', maar ook 'X-ray' en 'vulkanisch'.

Is dit dan gewoon een gimmick? Nee, niet per se, maar het voelt wel als iets dat je ook via een third-party app kan krijgen. Toch komt het er op neer dat deze wallpapers er over het algemeen erg mooi en uniek uitzien en het is ook wel een leuke feature om mee te spelen.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Er zullen natuurlijk mensen zijn die geen fan zijn van AI en dit soort AI-features. Google legt hier natuurlijk heel erg de focus op in zijn toestellen, dus als je daar geen fan van bent. dan is de Pixel 8 Pro misschien niet het toestel voor jou.

Sommige van deze features zijn heel erg handig, maar je kan je ook afvragen of iets nog echt een foto is als er dingen van plaats zijn veranderd of als gezichten van mensen worden vervangen door hun gezichten uit andere foto's.

(Image credit: Future / Philip Berne)

We hebben de samenvattingsfeature gebruikt om een klein verhaaltje te laten samenvatten. Google's samenvatting bevatte een aantal duidelijke feitelijke fouten en als je deze feature de eerste keer dat je hem gebruikt al niet kan vertrouwen, dan is het onwaarschijnlijk dat je hem snel nog een keer zal gebruiken.

Veel van de andere nieuwe features zijn een beetje lastig te vinden. Google's nieuwe feature voor het screenen van gesprekken is geweldig, maar het zit wel verborgen in een submenu dat je alleen kan vinden als je de Telefoon-app opent. Het is niet te vinden bij de normale instellingen.

Google lanceert de Pixel 8 Pro ook in de eerste instantie zonder een aantal belangrijke features. De camera krijgt later nog toegang tot de 'Zoom Enhance'-, 'Video Boost'- en 'Night Sight'-videofeatures. De beelden die je opneemt met deze features worden geüpload naar Google's clouddiensten om de beeldverwerking vervolgens daar te verwerken. Samenvattingen van audio-opnames en de slimme reactie-feature komen ook later nog.

Software: 3/5

Google Pixel 8 Pro review: camera's

(Image credit: Future / Philip Berne)

Geweldige foto's met verbeterde macro-kwaliteit

Upgrades voor elke camera en zeker voor de telefoto

Niet zo goed voor nachtfoto's als de iPhone 15 Pro

De hoofdcamera op de Pixel 8 Pro is duidelijk een verbetering ten opzichte van de hoofdcamera op de Pixel 7 Pro, maar de specifieke verbeteringen zijn een beetje lastig uit te leggen.

De nieuwe camera heeft een diafragma van f/1.65 en dat is breder dan het diafragma van f/1.9 op de camera van vorig jaar. Het nummer is dus lager, maar een breder diafragma is beter, want daardoor wordt er meer licht binnengelaten. Het gaat hier ook om een exponentiële verbetering, niet een lineaire.

De f/1.65-lens op de Pixel 8 Pro is erg indrukwekkend, terwijl het diafragma van f/1.9 op de Pixel 7 Pro van vorig haar juist een beetje teleurstellend was. Dit soort getallen kunnen een beetje verwarrend zijn, maar lager is hier dus beter. De iPhone 15 Pro beschikt over een f/1.8-lens voor zijn hoofdcamera en deze laat dus niet minder licht binnen. Er zijn altijd echter wel meerdere factoren om rekening mee te houden.

Vergeleken met de iPhone 15 Pro Max zien sommige foto's er dan ook beter uit als ze gemaakt zijn met de Pixel 8 Pro. Andere foto's, zoals nachtfoto's en foto's bij weinig licht, zien er juist beter uit op de iPhone.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Macrofotografie is beter op de Pixel 8 Pro dan op de iPhone en zelfs als je niet voor de macro-look wil gaan, kom je met de Pixel nog steeds dichter bij hetgeen dat je wil fotograferen. De Pixel 8 Pro gaat ook beter om met foto's van eten dan de iPhone. De natuurlijke beelden van de iPhone laten eten er soms minder smakelijk uitzien bij slechte verlichting. in dat geval is het dus beter om een camera te hebben die je opnames wat kan verbeteren.

Over verbeteringen gesproken, niet alle verbeteringen zijn al klaar bij de release. Zoals we net ook al aangeven komt de Night Sight-videoverbetering ook pas later. Die feature kan je gebruiken om je nachtvideo's te verbeteren. Ook de zoom-verbetering voor de telefotocamera en de hoofdcamera laat nog op zich wachten. Hopelijk verschijnen al deze features in ieder geval tegen het einde van het jaar nog.

Wanneer je een foto hebt genomen, kan je hem via Google Foto's gaan bewerken. Google Foto's op de Pixel 8-toestellen is overigens wel anders dan op andere Android-toestellen. Je krijgt hier namelijk toegang tot bepaalde features die je niet op andere Pixel-toestellen, Android-toestellen of iPhones zal terugvinden.

(Image credit: Future / Philip Berne)

We zijn inmiddels al een tijdje bekend met de Magic Eraser, maar Google heeft die functionaliteit nu naar een hoger niveau getild met de Magic Editor. Wanneer je de Magic Editor opent door op de kleurrijke knop te drukken, opent Google een nieuw menu met allerlei generatieve AI-tools om je foto's mee te bewerken. Je kan natuurlijk ook nog steeds dingen verwijderen uit foto's en dit keer weet Google ook veel beter de ruimte achter het object dat je weghaalt in te vullen.

Je kan nu ook heel gemakkelijk objecten in je foto's op allerlei manieren manipuleren. Je kan dingen van plaats veranderen, groter of kleiner maken of het uiteindelijke beeld gewoon heel erg anders maken dan de foto die je eigenlijk hebt genomen. Als je niet meer met een bepaald iemand omgaat, dan kan je die persoon uit een groepsfoto halen of als je aan het vissen bent geweest, kan je je vangst er groter uit laten zien. Je bent totaal niet meer gebonden aan de realiteit met deze tools.

De resultaten kunnen daarom soms ook wel een beetje creepy zijn. Ze zijn ook zeker niet vlekkeloos. We hebben bijvoorbeeld geprobeerd om wat toeristen voor een hek weg te halen, maar het was vrij duidelijk dat de AI moeite had met het invullen van het hek achter deze personen. Ook hebben we de schaduw van ijsje in een foto weggehaald, waardoor ineens een gedeelte van een informatiebord verdween en vervangen werd door een witte muur.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Philip Berne) Zat het hoofd van deze persoon maar niet in de weg (Image credit: Future / Philip Berne) Met de Magic Editor is dit probleem zo opgelost

In de toekomst is er misschien meer reden om bezorgd te zijn over de gevolgen van dit soort features, maar voor nu is de kwaliteit nog niet zo goed dat we er echt bang voor hoeven te zijn. Misschien dat dit ooit nog wel een probleem wordt en dat je met dit soort features een realistisch, maar nep beeld kan maken dat door niemand kan worden herkend als nep. Voor nu lijkt Google in ieder geval meer gefocust te zijn op het leveren van al zijn beloofde features.

Google Pixel 8 Pro cameravoorbeelden

Image 1 of 8 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)