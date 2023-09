Nieuwe opladers en powerbanks van Anker wijzen op iPhone 15 met USB-C

Anker heeft tijdens IFA 2023 een nieuwe serie draadloze oplaadstations en powerbanks in de MagGo-serie onthuld, evenals nieuwe Nano-opladers. Er zijn echter geen nieuwe producten voor de Lightning-aansluiting van iPhones. Als de stortvloed aan geruchten en leaks nog niet overtuigend genoeg was, wijst dit nieuwe assortiment van Anker ook op een iPhone 15 met USB-C.

Een van de nieuwe MagGo-accessoires met Qi2-oplaadstandaard is een powerbank van 10.000mAh met een kickstand, indicator voor het batterijniveau en de oplaadtijd, en een USB-C-poort die maximaal 27W-snelladen ondersteunt. Qua oplaadstations heeft Anker drie nieuwe MagGo-modellen die allemaal drie apparaten tegelijkertijd kunnen opladen. Apple-fans kunnen hiermee hun iPhone (met 15 W), Apple Watch en AirPods tegelijk opladen.

(Image credit: Anker / The Verge)

Anker heeft tijdens IFA 2023 ook USB-C-accessoires in de Nano-serie onthuld. Er is een 10.000mAh-powerbank met een ingebouwde USB-C-kabel die maximaal 30W-snelladen ondersteunt. Hierboven zie je daarnaast een kleinere 5.000mAh-powerbank in de Nano-serie met een inklapbare USB-C-poort en 22,5W-snelladen. Op die productpagina zien we een foto waarin zowel een AirTag als AirPods afgebeeld staan, samen met... een Android-smartphone. Het zou ons niet verbazen als die telefoon plots een iPhone 15 wordt wanneer die officieel is aangekondigd. Het Anker 6-in-1 Nano Charging Station (67W) bevat tot slot twee stopcontacten, twee USB-C- en twee USB-A-poorten.

Hoewel Anker niet expliciet aangeeft dat deze accessoires voor de iPhone 15 zijn, is de timing van deze nieuwe producten met als slogan "USB-C-ing is Believing" wellicht geen toeval. Op de Amerikaanse overzichtspagina zien we zelfs een afbeelding van iets wat verdacht veel lijkt op de onderkant van een iPhone met een USB-C-kabel. Op de andere pagina's zien we geen specifieke verwijzingen naar iPhones.

Voorlopig staan de nieuwe accessoires nog niet op de Europese website van Anker en op IFA bevestigde Anker dat niet alles meteen wereldwijd beschikbaar is. Het Anker 6-in-1 Nano Charging Station is er bijvoorbeeld alleen in een versie met Amerikaanse stopcontacten.

(Image credit: Anker)

Doei Lightning

Op dit moment gaan er sterke geruchten dat de iPhone 15 de Lightning-poort zal vervangen door USB-C. Die overstap is deels verplicht door nieuwe regels vanuit de EU, maar die gaan pas in vanaf 2024. Apple hoeft daarom niet per se nu al naar USB-C te wisselen.

Het feit dat deze Nano-accessoires twee weken voor de iPhone 15 zijn gelanceerd, is een van de vele hints naar USB-C. Een productmanager van Anker vertelde ons tijdens IFA dat het bedrijf dit jaar zelfs geen nieuwe Lightning-producten zal introduceren. Als 's werelds grootste fabrikant van opladers Lightning aan de kant schuift en volledig inzet op USB-C, dan wil dat zeker iets zeggen over de richting die Apple uitgaat met de nieuwe iPhones.