iPhone 15: wat we verwachten

De tijd staat voor niemand stil en dus kijken we nu al uit naar de iPhone 15, ondanks dat de iPhone 14 nog maar net is onthuld.

De iPhone 15 komt waarschijnlijk in het najaar van 2023 uit, tenzij Apple uit het niets voor een iPhone 14S zou kiezen. Dat lijkt echter onwaarschijnlijk, want we hebben al lekken en geruchten gehoord die de naam iPhone 15 vermelden.

Ja, dat lees je goed, zo ver van tevoren is er al informatie over de komende iPhone uitgelekt. Dat is geen totale verrassing, want soms zien we leaks jaren voor bepaalde producten het daglicht zien.

Om je een (zeer vroeg) idee te geven van hoe de aankomende telefoon van Apple eruit zal zien, hebben we hier het nieuws, de geruchten en de voorspellingen gebundeld. Verwacht dat dit artikel tussen eind 2022 en september 2023 veel updates krijgt.

Latest news Alle versies van de iPhone 15 zouden eindelijk USB-C én een Dynamic Island (opens in new tab) krijgen. Er gaan geruchten over een iPhone 15 Ultra (opens in new tab) die nog duurder zou zijn.

In het kort

Wat is het? De smartphones van Apple in 2023

De smartphones van Apple in 2023 Wanneer zien we het? Waarschijnlijk september 2023

Waarschijnlijk september 2023 Hoeveel kost het? Evenveel als of meer dan de iPhone 14

iPhone 15 release datum

We hebben nog geen geruchten over de release datum van de iPhone 15 gehoord, maar dat is te verwachten. Die komen zelden meer dan een maand voor het eigenlijke event.

Voor de iPhone 14 viel dat evenement op 7 september, en drie van de vier telefoons gingen een week later, op vrijdag 16 september, in de verkoop. Alleen de iPhone 14 Plus moet nog wachten tot 7 oktober. Apple kiest meestal voor een dinsdag in de eerste of tweede week van september voor zijn lanceringen.

In 2023 komen we dan uit op 5 of 12 september.

iPhone 15 prijs

Over de prijs hebben we nog niet veel lekken of geruchten gehoord. In Europa werd de prijs van de iPhone 14 dit jaar met enkele honderden euro's verhoogd tegenover de iPhone 13, terwijl de prijzen in de VS gelijk bleven. De kans bestaat dat we bij de iPhone 15 in 2023 opnieuw een stijging zien.

Hieronder vind je de vanafprijzen voor elke iPhone 14:

iPhone 14 128GB: 1019 euro

1019 euro iPhone 14 Plus 128GB: 1169 euro

1169 euro iPhone 14 Pro 128GB: 1329 euro

1329 euro iPhone 14 Pro Max 128GB: 1479 euro

Wat de iPhone 15 betreft, wijst het enige gerucht over de prijs tot dusver erop dat de iPhone 15 Ultra - een nieuwe telefoon die in de plaats zou kunnen komen van een iPhone 15 Pro Max - in het beste geval begint bij 1.199 dollar. Waarschijnlijk wordt dat rond de 1600 euro als we de conversies van Apple bekijken.

iPhone 15 nieuws, geruchten en leaks

We hebben al heel wat iPhone 15 geruchten gehoord, maar die zijn over een zeer brede periode naar buiten gekomen, dus het is niet helemaal duidelijk welke nog accuraat zijn en welke oud nieuws.

Sommige geruchten liggen voor de hand: volgens een bron werkt Apple aan de 3nm A17 Bionic-chip voor de iPhone 15. Aangezien de iPhone 14 Pro en Pro Max de A16 Bionic gebruiken, hadden we dit toch al kunnen raden.

De iPhone 14 gebruikt dit jaar voor het eerste de oudere A15 Bionic-chip, die ook in de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max zat. We hebben van meerdere bronnen gehoord dat Apple deze strategie zou kunnen aanhouden, waardoor de basisversies van de iPhone 15 de A16 Bionic chipset van dit jaar krijgen.

Verder heeft de EU aan alle techbedrijven opgelegd dat ze ten laatste in 2024 moeten overstappen op USB-C en daar moeten de iPhones van Apple ook aan gehoorzamen. Er zijn geruchten dat Apple deze overstap al een jaar eerder, in 2023, zal maken.

Een minder waarschijnlijke wijziging is dat Apple voet bij stuk zal houden en nog liever een iPhone zonder oplaadpoort zal maken dan eentje met USB-C. Geruchten over deze "portless" iPhone zijn in de minderheid, dus we zien dit niet meteen gebeuren.

Een belangrijk aspect van de iPhone 14 Pro is het nieuwe Dynamic Island en een lek zegt dat alle versies van de iPhone 15 het zouden krijgen. Jammer genoeg zouden de basisversies wel nog steeds het oude 60Hz display blijven gebruiken.

Tegenstrijdig met die claim over het Dynamic Island, is het idee dat Apple camera's onder het display van de iPhone 15 zou verwerken. Op die manier zijn ze helemaal niet meer zichtbaar. Aangezien geen enkele producent een geheel feilloze under-display camera heeft ontwikkeld, verwachten we niet dat Apple dit zal doen.

Voor de laatste paar generaties iPhone heeft Apple de reeks verdeeld in de 'standaard' en 'Pro' iPhones. Maar met de iPhone 15 zouden de Pro-versies nog onderling nog meer kunnen verschillen. Een bekend leaker zegt namelijk dat de iPhone 15 Pro Max eigenlijk de iPhone 15 Ultra zal heten en extra features zal krijgen.

Een belangrijk voorbeeld is de camera, want terwijl de iPhone 15 Pro naar verwachting zoomcamera van dit jaar behoudt, krijgt de iPhone 15 Ultra volgens de geruchten een periscooplens die mogelijk 5x optisch kan zoomen. We hebben dit eigenlijk al een paar keer gehoord, van verschillende bronnen, waardoor het steeds waarschijnlijker klinkt.