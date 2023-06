iPhone 15 kan nog duurder worden dan iPhone 14

Slecht nieuws voor fans van Apple: de iPhone 15 zal naar verwachting meer kosten dan zijn voorganger bij de lancering in september. Analist Dan Ives vertelde onlangs aan CNBC dat hij verwacht dat de gemiddelde verkoopprijs (ASP) van Apple's volgende generatie iPhones hoger zal zijn dan vorig jaar.

Ter referentie: de iPhone 14 begint bij 1019 euro, terwijl de iPhone 14 Pro begint bij 1329 euro. In Europa was de iPhone 14-serie tot enkele honderden euro's duurder dan de iPhone 13-serie, terwijl je in de VS al sinds 2017 hetzelfde betaalt voor een iPhone. De vraag is dus wat deze vermoedelijke prijsstijging in de VS zal betekenen voor Nederland en België.

Waarom zou Apple de prijs van de iPhone 15 verhogen? De meest waarschijnlijke reden ligt bij de productiekosten. Volgens een prominente leaker zou de iPhone 15 12 procent duurder zijn om te maken dan de iPhone 14, terwijl de iPhone 15 Pro maar liefst 20 procent duurder zal zijn dan de iPhone 14 Pro.

Compared to the iPhone 14 series, the production cost of the iPhone 15 base model is expected to increase by around 12% and the iPhone 15 Pro model by around 20%.TSMC fab price hikes may be the main culprit pic.twitter.com/GovuLF27WCApril 26, 2023 See more

Het is moeilijk om precies aan te geven waarom de iPhones zoveel meer kosten om te maken dan hun voorgangers. Het is echter geen geheim dat de energie-, grondstof- en arbeidskosten wereldwijd zijn gestegen. Als Apple's nieuwe iPhones meer geld kosten om te produceren, zullen ze de consument vrijwel zeker meer geld vragen.

Toch verwacht Ives niet dat deze prijsverhogingen de verkoop van de iPhone 15 negatief zullen beïnvloeden. Hij voorspelt zelfs dat de iPhone 15 de best verkopende iPhone van Apple in jaren kan worden, aangezien "ruwweg 250 miljoen iPhones in meer dan vier jaar niet zijn geüpgraded".

De lancering van de iPhone 15 zou daarom een gloriemoment voor Apple worden, legde Ives uit aan CNBC. Hij voegde eraan toe dat een stijging in inkomsten van Apple Services het bedrijf in een "enorme machtspositie" zal brengen.

Apple CEO Tim Cook heeft al toegegeven dat hij denkt dat consumenten "bereid zijn om veel geld uit te geven voor het beste dat ze zich kunnen veroorloven in de categorie [smartphones]", dus het is niet moeilijk voor te stellen dat het bedrijf met de iPhone 15 groots inzet op de blinde loyaliteit van zijn gebruikers.