Google deelt officiële teaser voor Pixel 9 Pro Fold

Google lijkt na alle leaks nu gewoon het liefst zelf beelden te delen van zijn aankomende smartphones. Eerder zagen we ook al de eerste officiële beelden van de Pixel 9 Pro , maar inmiddels heeft de techgigant ook beelden getoond die bevestigen dat de tweede generatie Pixel Fold inderdaad onderweg is.

De teaser heeft als titel "Google Pixel 9 Pro Fold" en dat bevestigt dus ook meteen de nieuwe naam. Dit zijn ook de beste beelden die we tot nu toe van het apparaat hebben gezien. We zien hier namelijk het vouwbare display, het scharnier en de achterkant met de vernieuwde cameramodule.

Natuurlijk zal de aankomende foldable ook voorzien zijn van Google Gemini en we zien dan ook "Oh Hi, AI" op het scherm staan. Voordat het apparaat in beeld verschijnt, toont Google ook een aantal mogelijkheden van zijn generatieve berichten.

Introducing the Google Pixel 9 Pro Fold - YouTube Watch On

De grootste onthulling in deze teaser is echter de bevestiging van de nieuwe naam voor de vouwbare smartphone. Hiermee wordt de Pixel Fold toegevoegd aan de standaard genummerde Pixel-serie. Ook ligt de hardware nu dichter bij die van de andere Pixel 9-modellen. De dunnere horizontale camerabalk van de originele Pixel Fold, die geïnspireerd was door de camerabalk op de Pixel 8 en Pixel 7, is hier ingewisseld voor een vierkantigere cameramodule met twee rijen voor de lenzen, de flitser en microfoon.

Net als bij de Pixel 9 Pro, lijkt de nieuwe cameramodule wel redelijk dik te zijn. Dat zal ervoor zorgen dat je de Pixel 9 Pro Fold niet plat op zijn achterkant kan leggen, maar dat was ook zo bij de Pixel Fold en bij Samsungs Galaxy Z Fold-modellen. Verder komt het design overeen met een aantal eerdere leaks van het apparaat.

Eerder dachten we dat "Pixel 9 Pro Fold" misschien een codenaam zou zijn, maar het toestel lijkt dus inderdaad deze naam te krijgen in plaats van Pixel Fold 2. Dat is een... interessante keuze. Pixel Fold 2 klinkt niet alleen beter, maar is ook veel korter en duidelijker. Hoe dan ook, de leaks geven aan dat de Pixel 9 Pro Fold grotere displays aan de voor- en binnenkant zou moeten krijgen, net als de Galaxy Z Fold 6. Ook wordt er een snellere processor verwacht voor een responsievere gebruikerservaring en om genoeg kracht te bieden voor alle nieuwe AI-features.

Je kan de teaser hierboven zelf bekijken, maar Google heeft ook al een teaserpagina geüpdatet in zijn eigen webwinkel. Die pagina krijgen we echter op de Nederlandse en Belgische websites niet te zien. In de VS kan je je echter al aanmelden om meer informatie te krijgen over de nieuwe toestellen en er wordt op die pagina interessant genoeg extra nadruk gelegd op de standaard Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro Fold.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten om erachter te komen of het nieuwe vouwbare model van Google dit keer ook in Nederland en België beschikbaar wordt gemaakt. De originele Pixel Fold was hier namelijk niet officieel te koop. Naar verwachting zal Google de gehele Pixel 9-serie, plus eventueel nog een aantal andere apparaten, officieel lanceren tijdens een evenement dat plaatsvindt op 13 augustus 2024 en wij zullen je natuurlijk op de hoogte houden van alle aankondigingen.