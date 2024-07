Samsung lanceert Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 én twee paar nieuwe Galaxy Buds

Samsung heeft vandaag tijdens zijn Galaxy Unpacked-evenement een heleboel nieuwe apparaten onthuld, waaronder zijn nieuwste foldables en nieuwe draadloze oortjes. We hebben nu eindelijk officiële informatie over de Samsung Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Buds 3 en Galaxy Buds 3 Pro.

Naast de nieuwe vouwbare smartphones en oortjes heeft het bedrijf ook nog nieuwe smartwatches (de Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch Ultra) en de nieuwe Galaxy Ring onthuld.

Samsung Galaxy Z Fold 6

(Image credit: Samsung)

Prijs en beschikbaarheid De Galaxy Z Fold 6 is beschikbaar vanaf 1.999 euro in de kleuren Silver Shadow, Pink, Navy, Crafted Black en White (de laatste twee kleuren zijn exclusief via Samsung verkrijgbaar). Qua opslag kan je kiezen uit 256GB, 512GB en 1TB. De pre-orders starten vandaag (op 10 juli) en het toestel zal beschikbaar zijn vanaf 19 juli.

Galaxy AI werd eerder dit jaar op de Galaxy S24-serie geïntroduceerd en kwam pas later ook naar de Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5. De nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 6 (en Z Flip 6) staat echter meteen al in het teken van Galaxy AI. Samsung gaat nu ook echt de speciale vormfactor van zijn vouwbare telefoons benutten voor unieke AI-features. De 'FlexMode' zal dus nieuwe AI-mogelijkheden bieden.

De Galaxy Z-serie is lichter en dunner dan ooit tevoren en krijgt een strak en rechthoekig design. De toestellen zitten ook steviger in elkaar en dat geldt zowel voor de behuizingen als de vouwbare displays. Er wordt hier gebruikgemaakt van een sterkere Armor Aluminium-behuizing en aan de voor- en achterkant ook van Corning Gorilla Glass Victus 2. Ook geeft de nieuwe IP48-certificering aan dat er ook enige bescherming tegen stof is toegevoegd aan beide toestellen. Verder krijgen de nieuwe foldables, net als de Galaxy S24-serie ook zeven jaar aan OS- en veiligheidsupdates.

De Galaxy Z Fold 6 beschikt over dezelfde Snapdragon 8 Gen 3-chip die ook in de Galaxy S24 Ultra zit. Dat is nog steeds de meest geavanceerde Snapdragon-processor tot nu toe en die wordt hier gekoeld met een grotere vapor chamber.

(Image credit: Samsung)

De AI op de Z Fold 6 maakt het toestel nog geschikter voor productiviteit. Met Note Assist laat je de AI vertalingen, samenvattingen en de opmaak van je notities regelen en ook spraakopnamen kunnen in je notities getranscribeerd, vertaald en samengevat worden. Met de Composer voor het Samsung Keyboard kan je aan de hand van een aantal trefwoorden tekst laten genereren in de stijl van jouw eerdere berichten (die hierbij worden geanalyseerd). Als je voor een S Pen kiest, kunnen je tekeningen nu ook worden omgezet in afbeeldingen dankzij Sketch to image.

Verder is de nieuwe Google Gemini-app ook volledig geïntegreerd op de nieuwe Galaxy Z-serie en de Gemini-overlay activeer je door simpelweg over de hoek van het scherm te vegen of door 'Hey Google' te zeggen. Ook Circle to Search is natuurlijk weer aanwezig.

(Image credit: Samsung)

Het design van de Z Fold 6 wordt pas echt optimaal benut bij de Tolk-unctie. Hierbij kan je nu een gesprek voeren met iemand in een andere taal en de vertalingen op beide displays weergeven. Daarnaast zal de Live Translate-functie nu ook in andere populaire apps van derden beschikbaar worden gemaakt.

De Galaxy Z Fold 6 maakt nu ook gebruik van de AI-gestuurde ProVisual Engine voor meer creatieve mogelijkheden bij het vastleggen en bewerken van foto's en Photo Assist biedt je ook geavanceerde bewerkingsopties.

Verder krijgt het display van de Z Fold 6 nog een upgrade ten opzichte van het display van zijn voorganger: de piekhelderheid van het 7,6-inch scherm is nu 2.600 nits. Het blijft verder een Dynamic AMOLED 2X Display met een 120Hz refresh rate.

Samsung Galaxy Z Flip 6

(Image credit: Samsung)

Prijs en beschikbaarheid De Galaxy Z Flip 6 is beschikbaar vanaf 1.199 euro in de kleuren Silver Shadow, Yellow, Blue, Mint en Peach (de laatste kleur is exclusief via Samsung verkrijgbaar). Qua opslag kan je kiezen uit 256GB en 512GB. De pre-orders starten vandaag (op 10 juli) en het toestel zal beschikbaar zijn vanaf 19 juli.

De Samsung Galaxy Z Flip 6 geeft je via zijn 3,4-inch Super AMOLED FlexWindow toegang tot AI-features, zonder dat je daarvoor de telefoon hoeft open te klappen. Het toestel is in zijn dichtgevouwen staat ook erg handig om met één hand te bedienen en daar heeft Samsung ook op ingespeeld. Suggested Replies analyseert je laatste berichten om een passend antwoord voor te stellen. Zo hoef je niet zelf uitgebreid te typen op het kleine scherm.

Op het FlexWindow-coverscherm zie je ook meldingen van Samsung Health en kan je natuurlijk nog je muziek bedienen. Daarnaast zijn er nu meer widgets dan ooit tevoren beschikbaar voor dit display en kan je nu de informatie van meerdere widgets tegelijkertijd bekijken.

Er is bij het nieuwe Flip-model ook heel duidelijk ingezet op personalisatie. Zo kan de nieuwe Photo Ambient AI-feature je wallpapers in realtime aanpassen aan de hand van de tijd en het weer, en kan je hele schermindeling worden aangepast aan bijvoorbeeld de wallpaper die je hebt ingesteld.

(Image credit: Samsung)

Flexcam biedt ook nieuwe creatieve mogelijkheden en kan met de nieuwe Auto Zoom-feature bijvoorbeeld automatisch de beste kadrering voor een foto kiezen. Hierbij wordt automatisch het onderwerp gedetecteerd, in- en/of uitgezoomd en het een en ander aangepast, zonder dat je zelf iets hoeft te doen.

De Nightography-feature is ook uitgebreid met video HDR, waardoor je zelfs bij weinig licht nog heldere video's kan opnemen en daarnaast is Nightography nu ook beschikbaar in verschillende social media-apps, waaronder Instagram.

De batterijcapaciteit is dit jaar verhoogd naar 4.000mAh (vanaf 3.700mAh) en samen met software-optimalisaties zorgt dit ervoor dat het toestel langer meegaat en dat je dus ook echt gebruik kan maken van alle nieuwe AI-features zonder je zorgen te maken over de batterij.

Samsung Galaxy Buds 3 en Galaxy Buds 3 Pro

(Image credit: Samsung)

Prijs en beschikbaarheid De Galaxy Buds 3-serie is beschikbaar in de kleuren Silver en White. De Galaxy Buds 3 kosten 179 euro en de Galaxy Buds 3 Pro kosten 249 euro. De pre-orders starten vandaag (op 10 juli) en de draadloze oortjes zullen beschikbaar zijn vanaf 19 juli.

Galaxy AI is niet alleen aanwezig in de nieuwe vouwbare smartphones, maar ook in de nieuwe draadloze oortjes, de Galaxy Buds 3 en Buds 3 Pro. De AI in deze oortjes maakt nieuwe manieren van communiceren mogelijk. Zo kan je de Tolk-functie in combinatie met de luistermodus op je Galaxy Z Fold 6 of Z Flip 6 gebruiken om bijvoorbeeld in realtime een lezing in een andere taal te vertalen. Dankzij Voice Command kan je daarnaast je muziekbediening met je stem regelen, zodat je de Buds niet hoeft aan te raken om bijvoorbeeld je muziek te pauzeren.

AI wordt ook ingezet voor de verbetering van noise-cancelling op de Buds 3-serie, maar op de Buds 3 Pro wordt daarnaast ook nog eens automatisch de juiste balans tussen ruis en geluid geleverd dankzij Adaptive Noise Control, Siren Detect en Voice Detect.

(Image credit: Samsung)

De nieuwe Buds hebben ook een nieuw design gekregen met een comfortabele pasvorm. Aan de zijkant van de Buds 3 Pro vind je nu ook de unieke Blade Lights. Het nieuwe design met steeltjes maakt het ook mogelijk om de oortjes te bedienen door in de steeltjes te knijpen of eroverheen te vegen.

De Buds 3 Pro hebben een Canal Type-design met siliconen oordopjes voor een betere geluidsisolatie en de Buds 3 hebben een Open Type-design voor extra comfort bij langdurig gebruik.

Verder hebben de Buds 3 Pro ook nog verbeterde two-way speakers die moeten zorgen voor een kristalhelder geluid en dankzij Ultra High Quality-audio (24bit/96kHz) kan je genieten van hi-res audio bij het luisteren naar muziek, maar ook tijdens telefoongesprekken. De Buds 3-serie gebruikt ook machine learning voor zijn Super-Wideband-telefoonfunctie. Hiermee wordt de kwaliteit van je stem verbeterd onder verschillende omstandigheden, zodat je altijd helder te horen bent.