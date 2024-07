Waarom je nu geen Samsung Galaxy Z Flip 5 meer moet kopen

Vouwbare smartphones worden elk jaar beter en hun populariteit stijgt ook voortdurend. De Samsung Galaxy Z Flip 5 van vorig jaar wist onze harten te veroveren met zijn stevigere bouwkwaliteit, groter scherm aan de buitenkant en uitstekende software die optimaal gebruikmaakt van de vouwbare vormfactor. Dit was dan ook onze aanrader als je een zogenaamde clamshell foldable wilde kopen.

Op dit moment is de Samsung Galaxy Z Flip 5 bijna een jaar oud en zijn de verkoopprijzen flink gedaald. Bij de lancering betaalde je 1.199 euro voor de telefoon en inmiddels vind je hem voor iets meer dan 700 euro. Ondanks deze prijsdaling van bijna 50 procent raden we je toch af om nu nog een Galaxy Z Flip 5 te kopen. Zijn opvolger, de Samsung Galaxy Z Flip 6, wordt namelijk binnenkort gelanceerd en dit belooft een grote upgrade te worden op sommige vlakken.

1. Zwakke camera's

(Image credit: Future)

Een punt van kritiek op zowel de Samsung Galaxy Z Flip 5 als Galaxy Z Fold 5 is dat hun camera's te zwak zijn voor de prijs. De Samsung Galaxy Z Flip 5 heeft namelijk een 12MP-hoofdcamera en 12MP-groothoekcamera, die beide presteren zoals camera's op middenklasse smartphones. De foto's met de hoofdcamera zijn prima, maar vanwege de lage resolutie is inzoomen een enorm slecht idee, want zelfs bij 2x zoom merk je kwaliteitsverlies. De 12MP-groothoekcamera heeft het op zijn beurt snel moeilijk bij weinig licht, zelfs als je de nachtmodus gebruikt.

Volgens de geruchten gaat de Samsung Galaxy Z Flip 6 deze cameraproblemen deels oplossen. De 12MP-hoofdcamera wordt mogelijk vervangen door een 50MP-hoofdcamera en dat zou de zoommogelijkheden moeten verbeteren. Verwacht zeker geen wonderen, maar je zou toch degelijke foto's met 2x zoom moeten kunnen nemen. We verwachten daarentegen geen noemenswaardige upgrades aan de ultra-wide, aangezien de ultra-wide op de Galaxy S24 eveneens amper verbeterd is tegenover de vorige versies.

2. Het coverscherm mag nog iets groter

(Image credit: Future)

Vorig jaar maakte Samsung een grote sprong met het coverscherm aan de buitenkant van de Galaxy Z Flip 5. Voorheen was dit slechts een klein rechthoekig schermpje van 1,9 inch en nu is het een display van 3,4 inch dat bijna de hele voorkant in beslag neemt. Dit voegt ook extra mogelijkheden toe, want je kan nu apps gebruiken op het coverscherm. Toch is dit nog niet perfect.

Aangezien de Galaxy Z Flip 5 de eerste generatie is met dit grotere coverscherm, verwachten we dat de Galaxy Z Flip 6 dit verder zal verfijnen. Zo is er sprake van een nog groter coverscherm van 3,9 inch. Dat mag ook wel, aangezien de nieuwe Motorola Razr 50 Ultra een coverscherm van maar liefst 4 inch heeft met enorm dunnen schermranden. Dit oogt niet alleen veel moderner, maar geeft je ook extra ruimte om apps te gebruiken en te typen. Groter is niet altijd beter, maar in dit geval is dat duidelijk wel zo.

Een ander probleem is dat je alleen via een omweg elke app kon weergeven op het coverscherm. Je moest dan eerst in de Galaxy Store de app Good Lock downloaden en alleen zo kon je alle apps laten werken op het coverscherm. Dit verliep ook niet altijd vlekkeloos vanwege de bobbel waarin de twee cameralenzen zitten. We hopen daarom dat Samsung het iets makkelijker maakt om apps te laten werken op het coverscherm van de Galaxy Z Flip 6 en apps optimaliseert zodat ze rekening houden met de cut-out voor de camera's.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

(Image credit: Future)

Dit laatste punt zien velen over het hoofd. De Samsung Galaxy Z Flip 5 krijgt vier Android-updates (tot en met Android 18) en vijf jaar security updates (tot en met juli 2028). Dit was vorig jaar het beste dat je kon krijgen in het Android-landschap, maar die situatie is inmiddels veranderd. In oktober 2023 lanceerde Google de Pixel 8-serie met een garantie van 7 jaar updates en in januari 2024 maakte Samsung dezelfde belofte voor de Galaxy S24-serie.

Aangezien vouwbare smartphones nog een relatief nieuwe productcategorie zijn, experimenteren fabrikanten volop met software. Android heeft op zichzelf namelijk geen specifieke functies voor klaptelefoons en alle functies op het coverscherm komen vanuit Samsung zelf. We verwachten daarom talloze nieuwe mogelijkheden die via software-updates worden verspreid de komende jaren. Door de verbeterde duurzaamheid van het scharnier en de telefoon in zijn geheel, is het ook niet meer onrealistisch om hem zeven jaar lang te gebruiken.

Koop je nu een Galaxy Z Flip 5, dan krijg je nog drie Android-updates, tot en met Android 17, dat in het najaar van 2026 wordt verwacht. De Galaxy Z Flip 6 ontvangt daarentegen (waarschijnlijk) updates tot en met Android 21, dat pas in het najaar van 2030 wordt verwacht. Het zal nog even duren voor de Galaxy Z Flip 6 daalt naar de huidige prijzen van de Galaxy Z Flip 5, maar je krijgt hier wel een toestel dat je langer kan gebruiken met de allernieuwste software. Als je het ons vraagt, is het daarom beter om te wachten op de Galaxy Z Flip 6 dan nu een Galaxy Z Flip 5 met korting te kopen.