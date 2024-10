Samsung Galaxy S25 en andere Android-flagships worden waarschijnlijk duurder dan voorgangers

We horen nu al een tijdje dat de processor die in veel van de beste Android-smartphones van 2025 zal zitten, erg duur kan zijn. Nu is er nog meer bewijs hiervoor verschenen. Er wordt dan ook gesuggereerd dat toestellen zoals de Samsung Galaxy S25 meer zullen kosten dan hun voorgangers. Volgens een post op Weibo van de leaker Digital Chat Station (via Android Authority), zal de Snapdragon 8 Gen 4 ongeveer 20% meer kosten dan zijn voorganger.

Nou blijven we voor nu nog wel sceptisch over dit nieuws, maar de informatie komt wel vanuit een bron die vaker betrouwbaar is gebleken. Daarnaast hebben we ook uit een andere hoek een vergelijkbare claim over de prijs van de Snapdragon 8 Gen 4 gehoord. Verder heeft Qualcomm zelf ook al aangegeven dat de Snapdragon 8 Gen 4 waarschijnlijk meer zal kosten dan de 8 Gen 3.

Het is minder duidelijk hoeveel geld die extra 20% precies is. Deze nieuwste leak suggereert dat de Snapdragon 8 Gen 4 ongeveer 190 dollar zal kosten, maar een eerdere leak, die het ook had over een prijsverhoging van 20%, zei dat de prijs ongeveer 240 dollar zou zijn.

(Image credit: Qualcomm)

Prijsverhogingen voor veel van de beste Android-telefoons?

Wat de precieze prijs ook zal zijn, een verhoging lijkt nu dus sowieso waarschijnlijk en er is ook een redelijk grote kans dat de consument ook last zal krijgen van deze extra kosten. Door deze prijsstijging zouden toestellen zoals de Samsung Galaxy S25-modellen, de OnePlus 13, de Sony Xperia 1 VII en andere Android flagships allemaal duurder kunnen worden dan hun voorgangers.

Interessant genoeg geeft deze nieuwe leak tevens aan dat de MediaTek Dimensity 9400 ook ongeveer 20% meer zal kosten dan de vorige flagship MediaTek-chip. Nou zal die chip waarschijnlijk nog steeds wel goedkoper zijn dan de Snapdragon 8 Gen 4, maar het kan wel betekenen dat zelfs als bedrijven wisselen naar een MediaTek-chip, ze misschien de kosten niet zo erg kunnen drukken.

We hebben gelukkig ook goed nieuws over de Snapdragon 8 Gen 4. De aankomende processor zou namelijk in ieder geval wel een ongelofelijk krachtige chip moeten worden. Een vroege Samsung Galaxy S25 Ultra-benchmark suggereert namelijk dat hij zelfs de A18 Pro-chip in de iPhone 16 Pro kan verslaan.