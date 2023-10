Samsung Galaxy S25 en andere smartphones uit 2025 kunnen wel eens extreem duur worden

Als je de Samsung Galaxy S23 Ultra, de OnePlus 11 en de andere beste Android-smartphones al duur vond, dan kan je je misschien nu maar beter alvast voorbereiden op de prijzen van de beste Android-telefoons van 2025. Helaas lijken de prijzen namelijk flink te gaan stijgen.

Waarom specifiek 2025? Nou, omdat dat het jaar is waarin de meeste premium smartphones zullen draaien op de Snapdragon 8 Gen 4-processor die waarschijnlijk tegen het einde van volgend jaar wordt aangekondigd en zal worden gelanceerd. Dit kan wel eens Qualcomms duurste mobiele processor ooit worden.

Deze informatie komt vanuit Qualcomm SVP Chris Patrick, die heeft geclaimd (via SamMobile) dat Qualcomm verwacht dat de Snapdragon 8 Gen 4 een prijsverhoging zal krijgen. Het bedrijf wil namelijk een chip leveren met "verbazingwekkende prestatieniveaus."

Hoeveel duurder deze processor precies zal zijn weten we nog niet, maar elke prijsverhoging kan natuurlijk worden doorberekend aan de consument.

Dit zal veel smartphones beïnvloeden

Helaas zal dit waarschijnlijk dus invloed hebben op de prijzen van veel verschillende smartphones, omdat bijna elke Android-flagship naar verwachting gebruik zal maken van de Snapdragon 8 Gen 4. Zo verwachten we dat de chip onder andere zal verschijnen in de Samsung Galaxy S25-serie (in sommige regio's in ieder geval), de Samsung Galaxy Z Flip 7, de Galaxy Z Fold 7, de OnePlus 13, de Xiaomi 15-serie en nog veel meer toestellen.

De grote uitzonderingen zijn natuurlijk de Google Pixel 10-serie (als dat inderdaad de naam is voor Google's telefoons van 2025) die waarschijnlijk gebruik zal maken van een eigen Tensor-chip en natuurlijk Apple's iPhone 17-serie die misschien tegen die tijd gebruik zal maken van de A19 Pro-chip (en eventueel nog een oudere chip in de non-Pro-modellen).

In Nederland en België zou het overigens ook kunnen dat we in de Samsung Galaxy S25-modellen weer Samsungs eigen Exynos-chips krijgen. Samsung heeft in het verleden vaker een mix van Snapdragon en Exynos aangeboden, met de een in sommige regio's en de ander in andere regio's. Als de prijs van de Snapdragon 8 Gen 4 echt veel hoger wordt, dan is er misschien een extra grote kans dat Samsung weer meer Exynos-chips in zijn smartphones gaat stoppen.

In de tussentijd krijgen we eerst nog de Snapdragon 8 Gen 3, die recentelijk werd aangekondigd en waar waarschijnlijk veel van de beste smartphones van volgend jaar op zullen draaien, waaronder waarschijnlijk de Samsung Galaxy S24. Deze chip lijkt nog niet te maken te krijgen met zo'n grote prijsstijging als bij de 8 Gen 4.