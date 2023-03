Samsung Galaxy S24: laatste nieuws, geruchten en wat we al weten

De Samsung Galaxy S23-serie mag dan pas in februari 2023 op de markt zijn gekomen, maar dat weerhoudt ons er niet van om vooruit te kijken naar wat de Samsung Galaxy S24 volgend jaar zou kunnen brengen.

Samsung's nieuwste vlaggenschepen zijn drie van de beste telefoons die je op dit moment kunt kopen (lees onze Samsung Galaxy S23 review, hands-on Samsung Galaxy S23 Plus review en Samsung Galaxy S23 Ultra review om erachter te komen waarom), en de eerste tekenen wijzen erop dat de volgende paar toestellen in de populaire S-serie van het merk de grenzen zullen blijven verleggen op het gebied van prestaties, fotografie en batterijduur.

Natuurlijk duurt het nog even tot we de Samsung Galaxy S24 kunnen verwachten, maar desondanks kan je hier al het laatste nieuws en geruchten over Samsung's volgende Galaxy S telefoons. lezen.

Latest news Gelekte specs voor Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 3 chipset suggereren dat de Samsung Galaxy S24 krachtiger zou kunnen zijn dan de iPhone 15. (opens in new tab)

Samsung Galaxy S24: Releasedatum

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Samsung)

Aangezien de Galaxy S23-serie nog maar net uit is, verwachten we de Galaxy S24-smartphones van Samsung pas in 2024. Dat gezegd hebbende, kunnen we een weloverwogen gokje maken over wanneer deze toestellen zouden kunnen verschijnen.

Samsung onthulde zijn Galaxy S23 telefoons tijdens Galaxy Unpacked in februari, waarna consumenten de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra vanaf 17 februari konden aanschaffen. De Samsung Galaxy S22 reeks werd een jaar eerder rond dezelfde tijd onthuld, dus we verwachten dat het Galaxy Unpacked evenement van volgend jaar, dat waarschijnlijk in januari of februari zal vallen, de lancering van de Galaxy S24-serie zal verzorgen.

Opmerkelijk is dat we nog niet weten of Samsung opnieuw drie Galaxy-modellen in de S24-lijn zal uitbrengen: een normale S24, een S24 Plus en een S24 Ultra. Het bedrijf heeft sinds 2020 elk jaar vastgehouden aan een driedelige releasestrategie, maar The Elec (opens in new tab) meldt dat Samsung zich mogelijk voorbereidt om de Plus-variant te dumpen.

Samsung Galaxy S24: Prijs

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het spreekt voor zich, maar aangezien we nog niet eens weten welke telefoons er definitief in de Samsung Galaxy S24 lijn komen, is er nog niets gezegd over de Galaxy S24 prijzen.

Met de Galaxy S23-telefoons van dit jaar kunnen we er echter van uitgaan dat de vanilla S24, S24 Plus (die er misschien helemaal niet komt) en S24 Ultra respectievelijk minimaal 949 euro, 1.199 euro en 1.399 euro gaan kosten.

Samsung Galaxy S24: Nieuws en specs

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Als we de eerder genoemde beweringen van The Elec over het ontbreken van een Galaxy S24 Plus mogen geloven, dan zul je waarschijnlijk moeten kiezen tussen het 6,1-inch scherm van de Galaxy S24 en het 6,8-inch scherm van de Galaxy S24 Ultra (ervan uitgaande dat deze telefoons dezelfde schermformaten hebben als hun respectievelijke voorgangers).

Tenzij Samsung dingen drastisch gaat veranderen, verwachten we dat het reguliere model het 120 Hz AMOLED-scherm (2340 x 1080 pixels) van de S23 behoudt, terwijl de S24 Ultra het prachtige dynamische AMOLED 2X-paneel (1440 x 3088 pixels) van de S23 Ultra krijgt, evenals de variabele refresh rate van 1 tot 120Hz.

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Peer Hoffmann)

Het is interessant dat beide telefoons er misschien heel anders uit gaan zien dan we gewend zijn. Samsung heeft onlangs Hubert H. Lee (opens in new tab), een voormalig design manager bij Mercedes-Benz, aangenomen om de smartphone en smartwatch design afdeling te leiden, dus de S24 en S24 Ultra kunnen afwijken van recente Galaxy S modellen qua uiterlijk.

Onder de motorkap zullen beide telefoons vrijwel zeker draaien op Qualcomm's nieuwste Snapdragon-chipset, die klaarblijkelijk de Snapdragon 8 Gen 3 zal zijn in 2024. Elk model in de Galaxy S23-serie draait op een op maat gemaakte versie van Qualcomm's al indrukwekkende Snapdragon 8 Gen 2 processor, dus de Galaxy S24 en S24 Ultra zullen waarschijnlijk nog krachtiger toestellen zijn dan hun voorgangers.

Een recent lek suggereert inderdaad dat de Snapdragon 8 Gen 3 aanzienlijk sneller zal zijn dan de 8 Gen 2, met de Galaxy-specifieke versie van de chipset die Apple's aankomende A17 Bionic "op papier" zal verslaan. Met andere woorden, de Samsung Galaxy S24-serie kan wel eens veel sneller zijn dan de iPhone 15, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Ultra.

Snapdragon gen 3 is indeed strongBigger jump compared to last genApparently the main contributor was arm itself, especially X4 & 1,4,3 configi think it's almost confirmed that gen3 for galaxy will beat bionic 17 frequency"on paper"up to 3.7+ghz for mobileMarch 3, 2023 See more

Om dieper in te gaan op de details: leaker RGcloudS (opens in new tab) beweert dat de standaard Snapdragon 8 Gen 3 een krachtige Cortex-X4-kern krijgt met een kloksnelheid van 3,7GHz, vier low-frequency performance cores en drie efficiency-gerichte cores. Ter vergelijking, de standaard Snapdragon 8 Gen 2 heeft een kloksnelheid van 3,2GHz, wat betekent dat zijn opvolger 15% krachtiger zal zijn.

Het is momenteel onduidelijk of de Galaxy-specifieke versie van Snapdragon 8 Gen 3 nog sneller zal zijn, maar 3,7GHz betekent toch een aanzienlijke toename ten opzichte van de 3,36GHz kloksnelheid van de S23.

Wat betreft de camera's van de telefoon beweert tipgever Ice Universe dat Samsung de telesensor van de S23 Ultra zal vervangen door een "nieuwe oplossing" op de S24 Ultra, terwijl de hoofdcamera van de telefoon "hetzelfde zal blijven."

The Galaxy S24 Ultra is expected to replace the telephoto sensor and adopt a new solution. I think the main camera will remain the same or be slightly changed.December 28, 2022 See more

Recenter suggereert een andere tweet van RGcloudS (opens in new tab) dat de S24 Ultra een "Gen4 optics" zoom camera zal gebruiken om de zoom mogelijkheden van de telefoon "aanzienlijk te verbeteren".

In de praktijk zou dat een breder 2,5-2,9 diafragma kunnen betekenen en de mogelijkheid voor 150x digitale zoom op de S24 Ultra, die betere prestaties bij weinig licht zou bieden dan zijn voorganger en de reeds indrukwekkende 100x Space Zoom van de S23 Ultra zou kunnen overtreffen.

Er is nog niets bekend over de camera setup voor de standaard Samsung Galaxy S24, maar de beste camera technologie is altijd gereserveerd voor de top toestellen in Samsung's Galaxy-serie.