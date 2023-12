6 dingen die we willen zien op de Samsung Galaxy S24 Ultra

De Galaxy S23 Ultra behoort echt tot het beste van het beste van de smartphonewereld. Hij staat dan ook in onze top 3 van onze lijst van de beste smartphones . Geen wonder dat we dus erg uitkijken naar de release van de aankomende Galaxy S24 Ultra , die waarschijnlijk begin volgend jaar naast de standaard Galaxy S24 (en S24 Plus) zal verschijnen. Het is waarschijnlijk inmiddels al te laat voor Samsung om nog grote aanpassingen te doen, maar we kunnen natuurlijk nog wel hopen op een aantal realistische verbeteringen en nieuwe features die een van de beste telefoons van vandaag de dag nog beter kunnen maken.

1. Een grotere sensor voor betere kwaliteit zoomfoto's

De Galaxy S23 Ultra heeft het beste zoombereik van alle telefoons die we hebben getest, maar een goede zoomlens betekent niet meteen dat je te maken hebt met de smartphone met de beste camera . Die titel gaat naar het toestel met het meest veelzijdige camerasysteem, plus geweldige preset-modi (zoals bijvoorbeeld een speciale modus voor het fotograferen van eten). Als we dan ook kijken naar de ultrazoomfoto's van de S23 Ultra, dan zien we dat ze eerlijk gezegd redelijk slecht zijn. De telefotocamera met 10x optische zoom heeft de kleinste sensor van alle camera's op de telefoon en dat betekent dat de beelden vaak een beetje wazig of soms gewoon waardeloos zijn.

Een foto gemaakt met de 10x zoomcamera: je kan de vogel zien, maar het is een slechte foto. (Image credit: Future / Philip Berne)

Recente geruchten suggereren dat de Galaxy S24 Ultra een zoomlens van 5x krijgt (in plaats van 10x). Dat zouden we prima vinden als de sensor dan tenminste wel groter wordt. Als Samsung de sensor voor zijn telefotocamera op de Galaxy S24 drie keer groter maakt dan de huidige sensor, dan zou deze halvering van de zoom nog steeds betere resultaten opleveren.

Dat klinkt misschien onmogelijk gezien de beperkte ruimte in moderne smartphones. Toch past ook de 200MP-sensor van de Galaxy S23 Ultra prima in het toestel en die is 7,5 keer groter dan de sensoren van allebei de telefotocamera's. Die beschikt dan ook wel over 200MP in plaats van maar 10MP, maar er is hoe dan ook ruimte voor verbetering. Samsung, maak dus alsjeblieft de zoomsensor groter!

2. Simpelere software, zeker voor de instellingen

Samsungs One UI wordt er nou niet bepaald overzichtelijker op na elke grote update met allerlei nieuwe features. Het is natuurlijk fijn dat je toegang krijgt tot allerlei verschillende features, maar het worden eigenlijk wel een beetje teveel features om uit te kiezen. We vragen Samsung niet om features weg te halen, maar we willen gewoon dat Samsung zelf iets meer beslissingen maakt en niet alles aan de gebruiker overlaat.

Momenteel geeft Samsung ons gewoon te veel opties en veel van die opties zouden eigenlijk logischerwijs gewoon standaard aan moeten staan. Neem bijvoorbeeld de “Intelligente Wi-Fi”-modus. Niemand wil "domme Wi-Fi", dus dit hoeft geen optionele instelling te zijn. Zet maar gewoon standaard aan.

Zo zijn er nog duizenden andere instellingen die gewoon aan mogen staan. Er zijn namelijk ongelofelijk veel menu's en submenu's met instellingen aanwezig op de Galaxy S23 Ultra. Niemand wordt blij van het lezen van een heel handboek als ze een specifieke instelling zoeken. We hopen dat Samsung zijn software echt iets gaat vereenvoudigen, want de interface is veel complexer dan nodig.

Deze Pixel-toestellen worden ondersteund met nieuwe software tot 2030. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Drie jaar aan besturingssysteemupdates (oftewel Android-updates) is tegenwoordig niet meer genoeg. Apple legde de lat al bij vijf jaar neer, maar Google is daar recentelijk voorbij gegaan en biedt nu zeven jaar aan Android-updates aan op de nieuwe Pixel 8 en Pixel 8 Pro . Samsung zal op dit vlak moeten blijven concurreren en dus ook langer software-ondersteuning moeten bieden voor zijn hardware.

We willen dan ook graag zien dat de Galaxy S24 Ultra met een belofte voor zeven jaar aan besturingssysteemupdates komt. De Galaxy S24 Ultra zal standaard draaien op Android 14 en hopelijk krijgt hij dus ook nog een update naar Android 21 in 2030. Als Google dit kan beloven bij zijn (minder krachtige) Pixel-toestellen, dan is er geen reden waarom Samsung dat ook niet zou kunnen.

4. Een Ultra met een grotere batterij en zonder S Pen

(Image credit: Future)

Dit is misschien een vergezochte verwachting, aangezien zoiets inmiddels al wel gelekt was, maar het is niet echt een hele vreemde wens. Samsung maakte in het verleden namelijk ook al versies van dit soort toestellen zonder S Pen, toen het topmodel niet de Galaxy Ultra, maar de Galaxy Note heette. Toen de Galaxy Note 5 bijvoorbeeld uitkwam, was er een versie met S Pen en een versie zonder.

Oké, technisch gezien was die versie geen Note, maar de Galaxy S6 Edge Plus. De Galaxy S6 Edge kwam eerder dat jaar uit, samen met de Galaxy S6. Die telefoons waren echter vrij klein (maar 5,1-inch) en het display van de S6 Edge was gebogen aan de zijkanten.

(Image credit: Future)

De Galaxy Note 5 werd gelanceerd met een groter display dan de Galaxy S6. Zijn 5,7-inch scherm was voor die tijd echt gigantisch. Samsung lanceerde echter ook een grotere variant van de S6, namelijk de Galaxy S6 Edge. Deze was even groot als de Galaxy Note 5 en had precies dezelfde features, behalve dan S Pen. Verder had de S6 Edge Plus aan de zijkanten een gebogen display, terwijl bij de Galaxy Note 5 het glas op achterkant juist gebogen was.

Helaas gaf Samsung ons toen geen grotere batterij in plaats van die S Pen. De Galaxy S6 Edge Plus was gewoon dunner dan de Note 5. We hebben nu echter liever een grotere batterij dan een dunner Ultra. Geef ons dit keer maar een 6.000mAh-batterij en laat die S Pen maar achterwege. Extra ruimte voor koeling is ook beter, want veel mensen willen ook wel gamen op zo'n krachtige telefoon.

5. Minder onnodige apps

We hebben al gevraagd om simpelere software, maar we willen graag ook minder onnodige apps zien op de S24 Ultra. Het is tijd voor Samsung om de strijd op te geven als het gaat om sommige van zijn eigen apps tegenover die van Google.

Samsung-telefoons worden namelijk altijd standaard geleverd met twee browsers: de Samsung Internet-browser en Google's Chrome-browser.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung Internet is eigenlijk een redelijke goede browser die meestal ook net zo snel werkt als Chrome. Hij kan ook je wachtwoorden voor je opslaan via je Samsung-account. Dat is erg handig, maar dat kan Chrome ook.

We hebben echt niet twee browsers nodig. Het kan verwarrend zijn wanneer je bijvoorbeeld vanuit andere apps op links drukt. Niet alleen de browsers zijn onnodig dubbele apps.

Samsung heeft bijvoorbeeld ook zijn eigen app store, de Galaxy App Store, die naast de Google Play Store bestaat. Die app store mag ook wel weg. Hij is namelijk erg onoverzichtelijk. Het is ook verwarrend voor gebruikers als je updates voor dezelfde apps in beide app stores ziet verschijnen. Zo zijn er nog veel meer Samsung-apps die we eigenlijk niet nodig hebben.

Als er een Google-variant van een Samsung-app is, dan kan je die Samsung-app gewoon achterwege laten. Dat maakt de hele ervaring veel overzichtelijker.

6. Snapdragon-chips voor iedereen

Als de Galaxy S24 Ultra geen Snapdragon 8 Gen 3-chip heeft, dan slaan we hem misschien liever over. Volgens sommige geruchten gaat Samsung zijn Exynos-chips gebruiken in de Galaxy S24. Dat zouden wij een grote fout vinden.

Het gaat hier vooral om de reputatie. Samsung vernietigde de reputatie van zijn Exynos-chips eigenlijk een beetje toen het ze compleet oversloeg bij de Galaxy S23-serie. Sommige S22-telefoons hadden nog wel een Exynos-chip, maar Samsung koos bij de Galaxy S23-serie voor alleen maar de Snapdragon 8 Gen 2. Dat leek te impliceren dat zijn eigen chips niet meer goed genoeg waren voor in de beste smartphones.

Geef ons maar een Snapdragon 8 Gen 3 in de Galaxy S24 Ultra. (Image credit: Future / Philip Berne)

Als nieuwe Exynos-chips klaar voor gebruik zijn, dan moeten we daar eerst over horen vanuit Samsung Semiconductor . We moeten dan te horen krijgen hoeveel de Exynos-chips verbeterd zijn. Qualcomm heeft echter al zijn krachtige nieuwe Snapdragon 8 Gen 3 gelanceerd . Het zou misschien ook niet heel handig zijn van Samsung om nu een nieuwe Exynos-chip aan te kondigen.

Als het bedrijf daar wel voor kiest, dan kunnen ze maar beter niet aan de Galaxy S24 Ultra worden toegevoegd, hoe goed de nieuwe Exynos-chip ook zal zijn volgens Samsung. In het verleden, toen er in sommige regio's Exynos-chips werden gebruikt en in andere regio's Qualcomm-chips, was er altijd een reden waardoor de Qualcomm-variant de betere was. Het is dan eigenlijk ook wel logisch als de beste telefoon uit de Galaxy S24-serie ook de snelste chip krijgt (die mensen ook het liefste willen hebben).