We hebben een dure en goedkope mini-LED TV getest: dit zijn de verschillen

Mini-LED is de voorbije jaren steeds populairder geworden en enkele modellen in ons overzicht met de beste tv's maken gebruik van deze technologie. TCL, HiSense, Samsung en Sony waren snel met de introductie van mini-LED in hun aanbod, maar ook LG en Panasonic hebben inmiddels enkele mini-LED TV's.

Panasonic introduceerde dit jaar de W95A, terwijl LG's QNED-serie al een tijdje meegaat, maar ook in 2024 nog niet echt weet te overtuigen tegenover de rest. Een van de grootste tv-verrassingen van 2024 was Sony's keuze om geen nieuwe flagship OLED TV uit te brengen, maar te focussen op mini-LED TV's, zoals de nieuwe Bravia 9. Die maakt gebruik van een nieuwe microscopische 22-bit mini-LED-driver en XR Backlight Master Drive-verwerking om kleuren beter te weergeven. Dit alles zorgt voor een extreem hoge helderheid waar zelfs de beste OLED TV's alleen maar van kunnen dromen.

Met dit alles in ons achterhoofd wilden we mini-LED TV's van dichterbij bekijken. Met wat geluk konden we twee mini-LED TV's op twee verschillende prijspunten vergelijken, met name de Hisense U6N (instapmodel) en de Sony X95L (flagship). Hoewel de Sony X95L natuurlijk beter presteert, is het interessant om te bekijken wat de compromissen zijn als je minder uitgeeft. Wat de concrete prijzen betreft, kan je de 65-inch Hisense U6N vinden voor 1.099 euro, terwijl de 65-inch Sony X95L momenteel te koop is voor 1.999 euro. Goed om te weten, is dat de Hisense U6N ook verkrijgbaar is in kleinere formaten, waarvan de 50-inch versie slechts 749 euro kost.

Alles onder controle

Hisense U6N (links) en Sony X95L (rechts) (Image credit: Future)

Ons idee voor deze test was om naar de tv's te kijken zoals mensen er dagelijks naar zouden kijken in hun woonkamer. Dat betekende dat we op beide tv's de beste preset selecteerden zonder in de geavanceerde instellingen te duiken en dat we vervolgens dezelfde content afspeelden. Voor deze tests stond de Hisense U6N in de standaardmodus en de Sony X95L in de Cinema/Movie-modus, waarover verderop meer.

De eerste stap was een test met donkere beelden, omdat mini-LED TV's vanwege hun hogere helderheid en lokale dimming vaak niet dezelfde zwartniveaus kunnen bereiken als OLED TV's. We kozen voor de 4K Blu-ray van The Batman, die werd afgespeeld op een Panasonic DP-UB820 4K Blu-ray speler.

Het was meteen duidelijk hoe goed de lichtregeling van de Sony X95L was. Zwart zag er nauwkeurig uit en gaf de sombere toon van de film perfect weer. Hij liet ook een uitstekend contrast zien, vooral in een scène waarin Batman en Jim Gordon door een gang lopen die alleen verlicht wordt door kleine lampjes. De Sony X95L zorgde voor een perfecte balans tussen de felle lampen en de donkere gang, politie-uniformen en het pak van Batman. De U6N in de standaardmodus had het moeilijk en leverde een veel helderder beeld waarop het zwart eruitzag als uitgewassen grijs. Standaard zag er echter beter uit dan de film- en filmmakersmodi op de U6N.

In schemerige en donkere scènes presteerde de Sony X95L het beste. Zelfs in helderdere omstandigheden had de Sony X95L de overhand, hoewel de U6N beter omging met reflecties. Toch kan je gewoon niet negeren hoe goed de X95L donkere gebieden weergeeft.

Op gelijke hoogte

Hisense U6N (links) en Sony X95L (rechts) (Image credit: Future)

Hoewel de Hisense U6N moeite had met zwart en schaduwen, hield hij zich goed staande met kleuren en helderdere beelden. Dat wil niet zeggen dat hij er beter uitzag dan de Sony X95L, die liet zien hoe contrast extra diepte en detail toevoegt aan het beeld.

Bij het bekijken van Ready Player One, waarin flink wat kleurrijke CGI voorkomt, was de kleurenweergave op de Hisense erg goed. De avatar van het hoofdpersonage heeft opvallende blauwe ogen en de tv gaf dit helder en nauwkeurig weer. Hetzelfde zagen we bij allerlei bruine, oranje en gele herfstkleuren aan het einde van een intense race.

De Sony behield de meeste details en gaf de kleuren meer diepte, hoewel de Cinema modus de voorkeur gaf aan een warmer kleurenpalet. Dat betekende dat de Hisense eigenlijk beter bij Ready Player One paste. Zelfs toen we overschakelden naar de standaard beeldmodus van de Sony X95L, zag hij er nog steeds warmer uit dan de Hisense U6N. Dit zorgde voor het verrassende resultaat dat de goedkopere mini-LED TV het eigenlijk beter deed bij deze film.

We gebruikten daarnaast demobeelden van de Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray, waaronder landschapsopnamen overdag voor kleur, schemer- en nachtopnamen voor contrast en close-ups van objecten zoals horloges en dieren om de zwartniveaus en details te testen. Dit bewees opnieuw dat de geavanceerdere verwerking en het hogere aantal dimzones van de Sony X95L zorgen voor levensechte en realistische beelden. De Hisense U6N met goedkopere backlight toonde daarentegen vooral scherpe beelden met degelijke kleurenweergave.

Conclusie

Hisense U6N (links) en Sony X95L (rechts) (Image credit: Future)

De Sony X95L is de betere tv in deze vergelijking en dat is maar goed ook, want hij kost bijna twee keer meer. Hij gaf beelden nauwkeuriger weer en stelde op geen enkel gebied teleur. De Hisense U6N had moeite met contrast en zwartniveaus, maar de kleuren en helderdere beelden waren goed genoeg.

Je krijgt wel degelijk meer als je meer betaalt voor een mini-LED TV. Het prijsverschil van bijna 1000 euro mag je hier zeker niet vergeten. Dat is een enorm bedrag, waarmee je een krachtige soundbar met subwoofer en achterspeakers kan kopen. Ten slotte toonde de vergelijking ook aan dat goedkope mini-LED TV's steeds geavanceerder worden. Vooral tijdens de heldere scènes in Ready Player One ging onze voorkeur uit naar de goedkopere Hisense U6N tegenover de warmere tint die de Sony X95L leverde. Hoewel de Sony X95L de betere tv is, zullen de meeste mensen meer dan tevreden zijn met de Hisense U6N.