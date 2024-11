Mijn favoriete soundbar krijgt Black Friday-korting en is een must voor filmliefhebbers

Gelieve je adblock uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze Black Friday-overzichten.

We hebben het hoogtepunt van Black Friday 2024 bereikt, want bij elke retailer vind je nu aantrekkelijke deals op allerlei elektronica. Zo krijgen verschillende tv's hoge kortingen, maar misschien heb je recent al een nieuwe tv gekocht en heb je niets aan deze deals. Waar je daarentegen misschien wel iets aan hebt, zijn deals op soundbars. Zelfs de duurste OLED TV's kunnen qua geluidskwaliteit niet tippen aan soundbars.

Soundbars zijn er in allerlei vormen en maten. Je hebt losse soundbars, soundbars met een subwoofer en soundbars met een sub én achterspeakers. Mijn persoonlijke favoriet van dit jaar hoort thuis in deze tweede categorie en is de Samsung HW-Q800D. Dit is niet het topmodel van Samsung (dat zou de HW-Q990D zijn), maar naar mijn mening is de prijs-kwaliteitverhouding van de HW-Q800D beter. Net zoals sommige andere Samsung-soundbars, zijn er enkele exclusieve functies voor recente Samsung-tv's. Ik heb deze soundbar echter getest met de Philips OLED807 en zelfs zonder deze exclusieve functies is de Samsung HW-Q800D zijn geld meer dan waard.

De installatie van de Samsung HW-Q800D is een fluitje van een cent. Zoals bij elke soundbar met sub, maakt de sub draadloos verbinding met de soundbar. De set-up gebeurt in de SmartThings-app waarmee je ook andere apparaten van Samsung bedient, van tv's en robotstofzuigers tot airco's en wasmachines. Het 5.1.2-kanaals geluid klinkt uitstekend en de Dolby Atmos is zo krachtig dat je zou denken dat je in de bioscoop zit. Voor muziekliefhebbers zijn er betere opties, maar in elk ander scenario zijn er weinig soundbars die dezelfde ervaring bieden als de Samsung HW-Q800D. Je kan trouwens achteraf achterspeakers toevoegen aan deze set-up als je daar nood aan zou hebben.

Als je een recente Samsung-tv hebt (2021 of nieuwer), dan geniet je van nog beter geluid dank Q-Symphony. Normaal worden de speakers in je tv uitgeschakeld wanneer je een soundbar aansluit, maar met Q-Symphony worden de ingebouwde speakers gecombineerd met de soundbar voor een nog beter geluid. Op zichzelf is de Samsung HW-Q800D nog steeds meer dan krachtig genoeg en ook als je geen (recente) Samsung-tv hebt, is deze soundbar een uitstekende keuze. Nog een leuke extra voor iPhone-gebruikers: er is ondersteuning voor AirPlay 2, dus je kan gewoon muziek in hoge kwaliteit van je iPhone/iPad streamen naar de soundbar.

Samsung HW-Q800D Black Friday-deals in Nederland

Samsung HW-Q800D Black Friday-deals in België

Achterspeakers nodig (of net niet)?

Zoals ik hierboven al aanhaalde, kan je de Samsung HW-Q800D achteraf uitbreiden met achterspeakers. Als je op zoek bent naar een soundbar die met sub én achterspeakers wordt geleverd, dan is de Samsung HW-Q990D interessanter. Dit is het topmodel van Samsung en bevat in feite dezelfde features, zoals Q-Symphony, als de HW-Q800D. De grote verschillen zijn dat je hier achterspeakers krijgt en geen 5.1.2-kanaals audio, maar wel 11.1.4-kanaals audio. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de HW-Q990D bijna twee keer zoveel kost. In de prijsvergelijker hieronder kan je zien dat je nog steeds bijna 1.000 euro moet neertellen voor deze soundbar.

Niet iedereen heeft voldoende ruimte voor een soundbar met sub en achterspeakers. In mijn eigen woonkamer kan ik bijvoorbeeld geen achterspeakers volledig juist positioneren voor het ideale effect. Een sub past nog net naast mijn tv-meubel, maar ook dat is niet overal het geval. Dan moet je op zoek naar een losse soundbar. Mijn persoonlijke aanrader voor mensen die een kleine, losse soundbar zoeken en zo weinig mogelijk compromissen willen sluiten, is de Sennheiser Ambeo Mini. Die soundbar geniet nu van Black Friday-korting en dat is maar goed ook, want voor zo'n kleine soundbar is hij best duur.

Er mogen dan wel minder drivers in de Sennheiser Ambeo Mini zitten, maar dankzij virtuele upmixing levert deze soundbar overtuigend 7.1.4-kanaals geluid. Ik heb hem zelf getest onder een tv van 65 inch en hoewel de soundbar zelf amper half zo breed was als de tv, wist hij toch de hele kamer te vullen met krachtige audio en realistische Dolby Atmos. Bij grotere tv's schieten alleen de hoogte-effecten wat tekort en dat is eigenlijk de enige compromis die je hier sluit, want zelfs de bas was erg diep.

Opnieuw vind je hieronder de prijsvergelijker en zoals je kan zien, kost de Ambeo Mini nu evenveel als de Samsung HW-Q800D. Als je de ruimte hebt voor de sub van de Samsung-soundbar, zou ik die wel nog steeds aanraden in plaats van de Sennheiser. De bas van de Ambeo Mini is sterk, maar kan niet op tegen de bas die een sub produceert.