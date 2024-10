We vergeleken premium OLED TV's van Samsung en LG: dit ene verschil verbaasde ons

LG heeft de voorbije maanden geen nieuwe tv's onthuld, maar we konden wel recent (bijna) hun volledige line-up naast elkaar bekijken. Een hoogtepunt waren de LG G4 en LG C4 OLED TV's, twee van de beste tv's van 2024, die naast elkaar tentoongesteld waren.

Na onze review van de middenklasse LG C4 was het interessant om hem naast de LG G4, de flagship OLED TV van het merk, te zien. Die laatste tv is uitgerust met MLA-technologie (Micro Lens Array) die de helderheid verhoogt en daardoor de beeldkwaliteit in zijn geheel verbetert. Het is niet zo dat de LG C4 er slecht uitzag. Het is eerder zo dat die er normaal gesproken fantastisch uitziet in omstandigheden met weinig licht, maar moeite heeft om te concurreren in helder verlichte omgevingen, zoals de ruimte waarin de twee tv's stonden opgesteld. In dit scenario zag je meteen dat de kleurenweergave en helderheid van de LG G4 aanzienlijk beter waren.

Een andere vergelijking van twee tv's naast elkaar vond plaats achter gesloten deuren in een donkere kamer en deze bleek net zo overtuigend. De vergelijking ging tussen de LG G4 en de Samsung S95D, de premium OLED TV van het andere Zuid-Koreaanse merk. Zowel de LG G4 als de Samsung S95D kregen vijf sterren in onze reviews en worden beschouwd als de beste OLED TV's voor videoliefhebbers die beeldkwaliteit boven alles stellen en bereid zijn daarvoor te betalen. De piekhelderheid van beide modellen is vergelijkbaar hoog (al had Samsung in onze metingen een streepje voor op de LG) en beide modellen voldoen aan alle andere mogelijke vereisten.

Een eigenschap die deze twee OLED TV's gemeen hebben is een antireflectiescherm dat helpt om de beeldkwaliteit te behouden in omstandigheden met fel omgevingslicht. Denk bijvoorbeeld aan je woonkamer op een zonnige zaterdagmiddag wanneer je toch echt die ene sportwedstrijd live wil bekijken. Het blijkt dat de beste OLED TV's van Samsung en LG op heel verschillende manieren omgaan met reflecties in heldere en donkere omgevingen. De demo van LG gaf daar een heel duidelijk voorbeeld van.

Image 1 of 2 De Samsung S95D (rechts) had geen last van reflecties, maar ging niet goed om met zwarte gebieden, terwijl de LG G4 dieper zwart kon weergeven, maar wel wat reflecties vertoonde. (Image credit: Future) Met alle lichten uit hadden beide tv's geen moeite met de perfecte weergave van zwarte gebieden. (Image credit: Future)

Een donkere tint grijs

Voor de demo waren de LG G4 en Samsung S95D OLED TV's naast elkaar opgesteld met draagbare lampen voor de tv's geplaatst, die ook worden gebruikt voor fotografie of videoproducties. Beide toestellen waren ingesteld op de Filmmaker-beeldmodus. Met de lampen aan, reflecteerde de LG (de linkse tv in bovenstaande afbeelding) de lampen directer, wat goed te zien was in de zwarte gebieden van het videotestpatroon dat op beide tv's werd weergegeven. De Samsung (de rechtse tv in bovenstaande afbeelding) wist het licht beter tegen te gaan, wat resulteerde in bijna geen zichtbare reflecties op het scherm, zelfs niet met een lamp ervoor.

Naast de verschillen in schermreflecties op beide tv's, waren de verschillen in de zwartweergave net zo interessant. De LG behield een goed contrast en een goede weergave van zwarte tinten met de lampen aan, terwijl de Samsung de echt diepzwarte gebieden omvormde tot een soort van donkergrijs, wat goed te zien is op de bovenstaande foto. Dat is iets wat je niet zou merken bij het kijken naar sport- of nieuwsprogramma's, waar het beeld voornamelijk bestaat uit heldere gebieden met weinig schaduwen. Als je in een lichte kamer naar films of donkere programma's zoals House of the Dragon kijkt, zijn de verhoogde, grijsachtige zwarttinten van Samsung wel zichtbaar.

Dit brengt ons bij de tweede afbeelding in de galerij hierboven, die beide tv's laat zien met het licht uit in de donkere demoruimte. In deze omstandigheden bleken LG en Samsung even goed in staat om de perfect diepe zwarttinten weer te geven die we verwachten op de beste OLED TV's. LG gebruikte filmfragmenten samen met testpatronen om dit te demonstreren.

Onze conclusie van de demo was dat zowel de LG G4 als Samsung S95D even goede tv's zijn die hun score van vijf sterren verdienen. Hun zeer verschillende technieken om reflecties te verminderen stellen potentiële kopers voor een belangrijke keuze. Wil je een tv die volledig immuun is voor schermreflecties of een tv die gevoelig is voor sommige reflecties, maar zelfs in een goed verlichte kamer diep zwart kan weergeven?

Samsungs OLED Glare-Free-paneel levert het beste werk dat we tot nu toe op tv's hebben gezien op vlak van schermreflecties. In combinatie met de hoge helderheid is de Samsung S95D uitgerust om elk beeld in elke lichtomstandigheden duidelijk weer te geven, al moet je er rekening mee houden dat zwart er soms donkergrijs kan uitzien in fel verlichte omstandigheden.

De LG G4 is daarentegen in staat om heldere beelden met een sterk contrast en diepe zwarttinten weer te geven, zelfs met lampen die recht op het scherm schijnen. Zet echter een lamp tegenover de tv en je hebt veel meer kans om dat licht op het scherm te zien weerkaatsen dan met de Samsung S95D. Ook dat konden we zien in de demo.

Uiteindelijk moet de keuze tussen de twee afhangen van het soort content dat je overdag bekijkt of met het licht aan. Is dat vooral sport? Dan zal je tevreden zijn met beide tv's. Als je ook films kijkt en geen lichtbron (de zon valt hier ook onder) hebt die recht op je tv schijnt, dan kun je de LG G4 beter bekijken. Die laat iets meer reflecties zien, maar behoudt wel in alle omstandigheden die perfecte weergave van zwarte tinten zonder ze donkergrijs te maken.