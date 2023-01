Philips OLED807 4K TV review

(opens in new tab)

De Philips OLED807 4K TV toont een knap staaltje OLED-technologie en de hoogwaardige afwerking die we van Philips verwachten. Het beeld is werkelijk fantastisch en na één serie met Ambilight wil je nooit meer anders. Ook de ingebouwde speakers horen bij de betere op de markt en gamers kunnen dan weer genieten van een 120Hz refresh rate. Het grootste minpunt is voor sommigen zal de software zijn, aangezien Philips gebruikmaakt van Android TV.

Philips OLED807: review in een notendop

De Philips OLED807 is een van de nieuwste 4K OLED TV's van het merk en het ontwerp is alvast een schot in de roos. Het ongelooflijk dunne scherm en de hoogwaardige metallic afwerking zijn de beste combinatie met de Ambilight-technologie van Philips. Voor wie nog niet bekend is met Ambilight: langs de vier zijkanten van de tv zitten kleine LED-lampjes die nauwkeurig afgestemd worden op het scherm.

De beeldkwaliteit van de Philips OLED807 is nog opvallender dan het ontwerp. Het maakt gebruik van een van de nieuwste OLED EX-panelen LG Display, die nog helderder zijn dan gewone OLED-panelen. Dat zorgt voor levendige beelden, zoals je verwacht van de beste OLED TV's van het moment.

De Philips OLED807 is ook een geweldige optie voor gamers, dankzij de ondersteuning voor 4K en 120Hz, variabele refresh rates en automatische omschakeling naar een modus voor hoge reactiesnelheid. De ingebouwde speakers mogen er ook zeker zijn en hoewel ze geen soundbar kunnen vervangen, komen ze toch dicht in de buurt.

Als een cleane versie van Android TV 11 jou kan smaken, weten we niet wat je nog meer zou kunnen vragen van de OLED807. De LG C2 kan je meer gaming-ondersteuning en minder gepruts met de instellingen geven, maar zijn geluid is minder sterk en hij mist natuurlijk Ambilight. De Samsung S95B is nog steeds helderder voor dezelfde prijs, maar zijn beelden zijn dan weer minder verfijnd. Ook mist hij Dolby Vision en (wederom) dezelfde audiokwaliteit.

Voor deze review hebben we de 65-inch Philips 65OLED807 getest.

Philips OLED807 review: prijs en beschikbaarheid

Inmiddels overal beschikbaar in de Benelux

Vanaf 1.699 euro voor 48 inch

Beschikbaar in vier formaten: 48, 55, 65 en 77 inch

Ondanks een ontwerp en functies die eruit zien alsof ze bij een belachelijk dure tv horen, begint de OLED807 aan redelijke prijzen. Voor de 48-inch versie betaal je op dit moment 1.699 euro, voor de 55-inch versie 1.999 euro, voor de 65-inch versie 2.699 euro en voor de 77-inch versie 3.899 euro.

De concurrentie in de wereld van 4K OLED TV's is echter niet mild deze dagen. Zo heb je de LG C2 OLED die enkele honderden euro's minder kost in de overeenkomstige formaten. Voor de 48-inch LG OLED C2 betaal je namelijk 1.399 euro. Ook de 55-inch Samsung 55S95B gaat net onder de adviesprijs van Philips met 1.899 euro. Beide tv's van LG en Samsung kan je bovendien vaak met korting vinden.

Weet Philips het hoofd boven water te houden met deze stevige concurrentie?

Philips OLED807 review: Features

OLED TV met helder EX-paneel

P5 Gen 6 processor

Ondersteuning voor Dolby Vision, HDR, next-gen gaming en meer

Zoals altijd bij een OLED TV kan elke pixel in het scherm van de OLED807 zijn eigen licht produceren, wat enorme lokale contrastvoordelen oplevert ten opzichte van LCD-panelen. Bovendien maakt de OLED807 gebruik van OLED EX-technologie, waardoor het ongeveer 30% helderder is dan reguliere OLED-panelen. Voeg hier de nieuwe P5 Gen 6 processor van Philips aan toe en je krijgt een beeld dat bijna elke concurrent overtreft. Die zorgt voor de nieuwe Auto Film-modus en Ambient Intelligence, waardoor het beeld automatisch wordt afgestemd om het omgevingslicht.

De sensor voor Ambient Intelligence helpt de OLED807 ook bij het HDR10+ Adaptive HDR-systeem. Deze HDR-standaard is een toevoeging aan de bekende formaten zoals HDR10+, HLG, HDR10 en Dolby Vision. Dergelijke uitgebreide HDR-ondersteuning is nog steeds zeldzaam in de tv-wereld, aangezien veel concurrenten alleen HDR10+ of Dolby Vision, maar niet beide. Philips scoort hiermee meteen extra punten.

De OLED807 heeft ook de IMAX Enhanced-certificering gekregen, wat betekent dat IMAX de tv goed genoeg vindt om films met het IMAX Enhanced-formaat correct af te spelen. De Filmmaker Mode is daarnaast ontworpen in samenwerking met de UHD Association om nauwkeurige beelden te leveren die voldoen aan de normen van de filmindustrie.

Je krijgt hier Android TV als besturingssysteem, niet te verwarren met Google TV. Sony voegt bijvoorbeeld nog enkele eigen snufjes toe aan Android TV, maar Philips houdt het bij een schone versie. In tegenstelling tot bij smartphones, is dit voor tv's eerder een minpunt. Zo mist er bijvoorbeeld ondersteuning voor AirPlay. Je krijgt gelukkig wel alle streamingdiensten, van Netflix tot Disney Plus en ook Streamz in Vlaanderen.

Voor games krijg je twee HDMI 2.1-poorten (naast twee HDMI 2.0-poorten), met ondersteuning voor 4K 120Hz en Variable Refresh Rate, plus Auto Low Latency Mode zodat het overschakelt naar de Game Mode wanneer je een console opstart. Er is Dolby Atmos-decodering ingebouwd en HDMI eARC-ondersteuning voor soundbars.

Features score: 4,5/5

Philips OLED807 review: Beeldkwaliteit

Indrukwekkende helderheid

Levendige kleuren

Uitstekend contrast en detail

De Philips OLED806 van vorig jaar behoorde tot de allerbeste OLED tv's in het middensegment en de OLED807 weet zijn voorganger met gemak te overtreffen.

De grootste verbetering vinden we bij de helderheid. We hebben een behoorlijk hoge maximale helderheid van bijna 870 nits gemeten, wat ongeveer 100 nits meer is dan de pieklichtopbrengst van de OLED806. Dit merk je ook duidelijk bij HDR-content of wanneer het zonlicht binnen schijnt.

De 48-inch OLED807 haalt die helderheid echter niet, omdat er geen OLED EX-panelen gebruikt worden voor dit formaat. Hiervoor moet je dus het 55-inch, 65-inch of 77-inch model aanschaffen. Philips is erin geslaagd de extra helderheid van zijn nieuwe te bereiken zonder afbreuk te doen aan de rijke, diepe, neutrale zwarte kleuren. Zowel in de donkere grotten van Elden Ring als de tombe van Crackstone in de hitserie Wednesday konden we alle details goed zien, zelfs overdag.

De mogelijkheid om meer eigen helderheid te leveren betekent ook dat de helderste delen van HDR-beelden een breder scala aan natuurlijk ogende tinten hebben en dat de kans op clipping in gebieden met veel licht vermindert. Ondanks dit alles blijven de helderheid en kleurprestaties van de OLED807 er natuurlijk uitzien.

De OLED807 behoudt ook de jarenlange reputatie van Philips op het gebied van scherpte. Content in 4K met de Ultra Resolution-functie is een streling voor het oog en de details worden ook niet verstoord door camerabewegingen of intense actie, dankzij de uitstekende bewegingscompensatie van Philips. De Pure Cinema en Movie instellingen zijn hiervoor de beste opties, aangezien de standaardinstelling hier niet altijd consistent is.

Naar onze mening deden de automatische instellingen het altijd goed. Wanneer je content kijkt met Dolby Vision-ondersteuning, wordt dat ook duidelijk gemaakt door een logo onderaan het scherm. Zo weet je dat je de best mogelijke kwaliteit te zien krijgt. Experts kunnen zich dan weer verdiepen in de uitgebreide instellingen om alles tot in de puntjes in te stellen.

Beeldkwaliteit score: 5/5

Philips OLED807 review: Audio

Dolby Atmos

Krachtig gezien het dunne formaat van de tv

70W in een 2.1-kanaalsconfiguratie

Zeer weinig tv's in de prijsklasse van de OLED807 hebben een 70W audiosysteem en Philips doet daar zelfs nog een speciale basluidspreker bij. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de tv veel beter klinkt dan zijn concurrentie.

Het middenbereik van is breed en dynamisch genoeg om zelfs actiescènes goed weer te geven. De kracht en het dynamische bereik zorgen voor uitstekende details en een mooi geluidsbeeld. De speciale basdriver kan soms wat kraken wanneer je hem tot het uiterste drijft, maar je krijgt een rijkere basis voor lage frequenties.

Hoe positief we ook zijn over het geluid, willen we wel benadrukken dat geen enkele ingebouwde audio-installatie een losse soundbar kan vervangen.

Audio score: 4,5/5

Philips OLED807 review: Design

Ambilight is wederom prachtig

Erg dun scherm

Draaibare metalen standaard

De OLED807 is zeker geen lelijk eendje. Ten eerste komt dat door het Ambilight, die het beste tot zijn recht komt als je tv tegen een witte muur staat. Deze lampjes kunnen kleuren op de tv tot in de puntjes volgen en een stralende gloed op je muur toveren.

Wie maar niet genoeg krijgt van het Ambilight, kan nu genieten van de Aurora-modus. Die laat je kiezen uit enkele screensavers die optimaal gebruik maken van Ambilight. Zo wordt de tv het middelpunt van de belangstelling tijdens een gezellige avond met vrienden of familie.

De standaard van de OLED807 verdient tot slot nog wat aandacht. Het monteren van de standaard is niet heel handig, aangezien je de tv plat op een tafel moet leggen om hem erop te schroeven. Wel handig is dat je de tv op de standaard kan draaien. Aanvankelijk waren we hier wat onzeker over, omdat we het wat riskant vonden om een joekel van een tv op zo'n kleine standaard te draaien. In de praktijk gaat dit echter vlot en blijft het geheel enorm stabiel.

Design score: 4,5/5

Philips OLED807 review: Smart tv en menu's

Android TV 11

Uitgebreide menu's en instellingen

Geen ondersteuning voor AirPlay

De slimme functies van de OLED807 zitten verpakt in Android TV 11. Deze versie is veel beter dan alle vorige versies en lijkt nu echt gemaakt voor een tv-scherm in plaats van een tablet.

Op vlak van apps en features krijg je de bekende namen als Apple TV Plus, Disney Plus, Prime Video en Netflix. Ook regionale streamingdiensten zoals Streamz zijn hier beschikbaar.

Philips laat je bijna elk aspect van zowel de algemene beeldkwaliteit als de talloze menu's aan te passen. Dit maakt de instellingen echter extreem uitgebreid en ingewikkeld. Zelfs experts kunnen het soms moeilijk krijgen hierdoor. Wij vonden dat de automatische instellingen het prima deden en ons consistent goed beeld gaven.

Een mogelijk minpunt voor Apple-gebruikers is dat de tv geen AirPlay ondersteunt. Gebruikers van iPhones en iPads zullen daarom niet hun scherm kunnen casten op de televisie. Een ingebouwde Chromecast en Apple TV+ zijn wel aanwezig, maar muziek van iTunes of Apple Music werken bijvoorbeeld niet.

Tot slot merkten we dat de tv niet altijd even snel wilde opstarten. Als we op de powerknop drukten, had de tv soms een tiental seconden nodig om een teken van leven te geven. Soms reageerde hij ook pas nadat we een paar keer op de powerknop drukten.

Smart tv & menu's score: 3,5/5

Philips OLED807 review: Score

Swipe to scroll horizontally Philips OLED807 Categorie Opmerking Score Features Eersteklas HDR-ondersteuning, geweldige gamingfuncties en Ambilight. 4,5/5 Beeldkwaliteit Scherp, kleurrijk en helder. Je krijgt hier het beste van OLED-technologie. 5/5 Audio 70W vermogen met een aparte sub is beter dan elke concurrent. 4,5/5 Design Premium design met draaibare standaard. 4,5/5 Smart TV en menu's Android TV is verbeterd, maar mist enkele features en de instellingen zijn wel heel uitgebreid. 3,5/5

Philips OLED807 TV kopen

Koop hem als...

Je gek bent op Ambilight

Geen enkel ander merk heeft Ambilight op zijn tv's, dus als dit een must is voor jou, is Philips de enige keuze. De verlichting heeft echt een toegevoegde waarde bij eender wat je kijkt.

Je gewoon goed beeld wil

Levendige, krachtige, contrastrijke en uitzonderlijk scherpe beelden worden versterkt door volle, meer dynamische audio dan bij vrijwel elke andere tv in deze klasse.

Koop hem niet als...

Je vaak AirPlay gebruikt

Omdat de Philips OLED807 gebruik maakt van Android TV, kan je geen content streamen met AirPlay. Voor doorwinterde Apple-gebruikers kan dit een probleem zijn.