De Sennheiser Ambeo Mini is in veel opzichten ideaal. Hij is klein, maar klinkt veel groter dan hij eruitziet. Hij is krachtig, nauwkeurig, bevat uitgebreide instellingen in de app en ziet er gewoon erg goed uit. Zelfs als je luistert naar een bron zonder ruimtelijke audio weet de Ambeo Mini dit gevoel toch te creëren. De adviesprijs jammer genoeg hoog en dat is ironisch gezien hij vooral moeite heeft met de hoogte-effecten in ruimtelijke audio.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Sennheiser Ambeo Mini: review in een notendop

De Sennheiser Ambeo Mini is het kleinste, meest betaalbare lid van een drieledige familie soundbars. Hoewel hij absoluut geen goedkope soundbar is, is hij wel de goedkoopste optie van de Ambeo-serie.

Deze kleine soundbar rechtvaardigt zijn prijs in feite al op papier. De opstelling met zes drivers wordt aangedreven door 250 watt vermogen en is in staat om 43Hz te halen zonder subwoofer. Verder vertrouwt hij op virtuele Dolby Atmos, aangezien er geen opwaartse drivers aanwezig zijn en over het algemeen creëert de Ambeo Mini een overtuigende ruimtelijke audio-ervaring.

De audioprestaties zijn, zoals verwacht, een hoogtepunt. De hoeveelheid drive en punch zijn opmerkelijk gezien het formaat. De Sennheiser Ambeo Mini creëert een groot, open en detailrijk geluidsbeeld. Ook dialogen laat hij duidelijk horen, zelfs zonder Voice Enhancement ingeschakeld. Ruimtelijke audio van 5.1 of zelfs tweekanaals filmcontent zonder Dolby Atmos is prima, hoewel de claim van 12 audiokanalen (die dus grotendeels virtueel zijn) iets te hoog gegrepen is.

Het gebrek aan hoogte-effecten in de audio is het enige echte minpunt van de Sennheiser Ambeo Mini. Zijn tweede minpunt is de hoge adviesprijs, maar Sennheiser staat, net zoals Sonos, niet bepaald bekend om zijn schappelijke prijzen. Als hij net iets "hoger" zou klinken of net iets minder duur zou zijn, zou de Ambeo Mini misschien een perfecte score hebben. Als je hem kan betalen een tv tussen 34 en 55 inch hebt, zijn er weinig redenen om hem niet in huis te halen.

Er zijn ten slotte talloze mogelijkheden om hem te bedienen. Dat kan met de meegeleverde afstandsbediening, de Smart Control-app, Amazon Alexa of gewoon met aanraakbediening op de soundbar zelf.

De Sennheiser Ambeo Mini onder een tv van 48 inch (Image credit: Future)

Sennheiser Ambeo Mini review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds 1 september 2023

Adviesprijs van 799 euro

De Sennheiser Ambeo Mini is vanaf 1 september 2023 te koop in Nederland en België aan een adviesprijs van 799 euro. Dat klinkt als een hoog bedrag voor een kleine soundbar en dat is het ook. Toch is dit de goedkoopste optie uit de Ambeo-serie.

Door deze prijs staat de Ambeo Mini boven de Sonos Beam (Gen 2) of Bose Smart Soundbar 600. Zijn prijs komt in feite eerder in de buurt van de Sonos Arc, die veel groter is en beter ruimtelijk geluid levert. Toch zijn de Ambeo Mini en Sonos Arc geen concurrenten, aangezien je wellicht niet naar de Ambeo Mini zou kijken als je ruimte hebt voor de Arc.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

Sennheiser Ambeo Mini review: Specs

Swipe to scroll horizontally Afmetingen 700 x 65 x 100mm Audiokanalen 7.1.4 Connectiviteit 1x HDMI eARC, Wifi, Bluetooth 5.0, USB-A Dolby Atmos/DTS:X Ja/Ja Sub in pakket? Nee Achterspeakers in pakket? Nee Features Automatische kalibratie, 360 Reality Audio, adaptief Ambeo-geluid

Het Ambeo-logo licht op wanneer hij aan staat. (Image credit: Future)

Sennheiser Ambeo Mini review: Features

250 watt, 43Hz - 20kHz frequentierespons

Virtuele 7.1.4-kanaals audio

Slechts één HDMI-poort (eARC)

De Sennheiser Ambeo Mini wordt gepresenteerd als een 7.1.4-kanaals soundbar en dat is... euhm... ambitieus. Aangezien er slechts 6 drivers aanwezig zijn in deze soundbar en de optelsom van 7 + 1 + 4 gelijk is aan 12, komen we een paar drivers te kort. Er wordt namelijk software gebruikt om deze 7.1.4 kanalen te creëren. Daarnaast is er ondersteuning voor Dolby Atmos, DTX:X: MPEG-H en 360 Reality Audio.

Twee van de zes drivers zijn naar boven gerichte 102 mm (vier inch) woofers die de lage frequenties voor hun rekening nemen en een verdienstelijke 43 Hz bereiken. De andere vier zijn 38 mm (1,5 inch) full-range drivers. Elk uiteinde bevat er eentje om breedte te creëren en de overige twee bevinden zich centraler en zijn naar voren gericht. Alle zes drivers zijn gemaakt van cellulose en moeten allemaal een beetje bijdragen aan het hoogte-effect dat de Sennheiser Ambeo Mini virtueel produceert.

Verder is er in totaal 250 watt aan vermogen beschikbaar. Sennheiser zegt niet precies hoe dat is verdeeld, maar Sonos doet dat ook niet. Er zijn meer dan genoeg fabrikanten die niets zeggen over het vermogen van hun soundbars, dus we zijn al blij dat Sennheiser ons niet helemaal in het duister laat tasten.

Wat betreft connectiviteit heeft de Ambeo Mini alleen de meest essentiële fysieke aansluitingen: één HDMI eARC-poort, één USB-A-poort, een resetknop, set-upknop en natuurlijk de aansluiting voor de stroomkabel. Het gebrek aan HDMI-passthrough zou voor sommigen een probleem kunnen zijn. Deze soundbar is namelijk gemaakt voor kleinere tv's die vaak minder HDMI-aansluitingen hebben. Als je tv bijvoorbeeld maar drie aansluitingen heeft en je al een PS5, Nintendo Switch en Google Chromecast hebt, dan moet je een van die drie apparaten uittrekken. Een extra HDMI-poort in de soundbar was daarom zeker handig geweest.

Draadloze connectiviteit is gelukkig uitgebreider. Wifi en Bluetooth 5.0 (met ondersteuning voor de SBC- en AAC-codecs) zorgen voor het grootste deel van de draadloze functies. Verder heb je nog UPnP, Spotify Connect, Tidal Connect, Apple AirPlay 2 en Google Chromecast.

Features score: 4,5/5

(Image credit: Future)

Sennheiser Ambeo Mini review: audio

Uitstekende bas en goede prestaties bij lage frequenties

Groots geluid ondanks de beperkte afmetingen

Ruimtelijke audio mist vooral hoogte-effecten

Na minder dan vijf minuten was de automatische kalibratie van de Sennheiser Ambeo Mini afgerond en konden we onze serie bekijken. Dat moest natuurlijk een serie zijn met Dolby Atmos en onze voorkeur ging uit naar het nieuwste seizoen van Legends of Tomorrow.

Meteen wordt duidelijk dat Sennheiser veel moeite heeft gestopt in de virtuele Dolby Atmos. Toen een personage op rolschaatsen langs de linkerkant in beeld kwam, werd dat duidelijk weergegeven door de soundbar. Vervolgens werden er hamburgers gebakken op een grill die verder achterin de ruimte stond en ook daar hoorden we een subtiel verschil tegenover de personages die op de voorgrond een gesprek voerden.

Een aflevering van Legends of Tomorrow is niet compleet zonder een gevecht met al dan niet bedenkelijke visual effects. In deze aflevering begon het gevecht toen een soort van gigantische buitenaardse mot uit zijn cocon kwam en door het dak van een huis vloog. Eerst zagen de scène in de zolder waar de mot zelf was en toen werd duidelijk hoe indrukwekkend het lage bereik van de soundbar is. Het instortende dak klonk relatief overtuigend, hoewel je hier wel merkt dat het hoogtekanaal volledig virtueel wordt gecreëerd.

In de daaropvolgende scène springen we naar andere personages die in de verte konden horen dat de mot op komst was. Ook hier was de Dolby Atmos accuraat en konden we echt merken dat de explosie enkele straten verderop plaatsvond. Ondanks al deze chaos en het gebrul van de buitenaardse mot bleven de dialogen tussen personages verrassend helder dankzij de twee centrale drivers in de soundbar. Daarna hebben we dezelfde scène met Voice Enhancement beluisterd, maar dat maakte de dialoog naar onze mening iets te helder en werden andere geluiden in de soundtrack wat vervormd.

Het hele frequentiebereik werkt over het algemeen goed samen en hoewel het haast onmogelijk lijkt voor de Sennheiser Ambeo Mini om 12 audiokanalen na te bootsen met slechts zes drivers, is er een samenhang in de Dolby Atmos-weergave. Het geluidsbeeld dat wordt gecreëerd is veel groter dan de soundbar en klinkt enorm overtuigend, met uitzondering van de hoogte-effecten.

In elk ander opzicht is de Ambeo Mini echter beter dan Sonos Beam (Gen 2). Hij is dynamischer en in staat om je te laten opspringen wanneer een rustige dialoog wordt verstoord door een explosie of crash. Hij weet meer breedte te creëren aan de voorkant van het geluidsbeeld en effecten nauwkeuriger te plaatsen.

Helaas heeft niet elke serie en film ondersteuning voor Dolby Atmos, maar dat houdt de Sennheiser Ambeo Mini niet tegen om toch ruimtelijke effecten te proberen creëren. Er is namelijk een Ambeo-modus die elke audiobron kan upmixen tot iets dat ruimtelijker klinkt. Dat gaat bij de ene bron weliswaar iets beter dan bij de andere. Toen we Avatar: The Last Airbender herbekeken (de tekenfilmserie van Nickelodeon, niet de bedroevend slechte film waarvan we het bestaan ontkennen), klonken de explosies van Combustion Man en Azula's bliksem gewoon luider zonder dat er een ruimtelijk effect werd toegevoegd.

Daarna gingen we over naar twee hoogtepunten van de Nederlandse televisie: Good Luck Guys en Echte Meisjes In De Jungle. Ook hier hoorden we hetzelfde. Alles klonk net iets overtuigender, iets "breder" maar er werd niet plots geweldige ruimtelijke audio gecreëerd. Dat mag echter geen verrassing zijn, want de Sennheiser Ambeo Mini probeert letterlijk iets te produceren dat er niet is. Een Volkswagen Polo kan ook niet zomaar de snelheid van een Porsche Cayenne halen. Toch is de poging van Sennheiser verdienstelijk en weet het toch telkens iets toe te voegen aan soundtracks.

Tot slot klinkt muziek eveneens goed. We hebben zowel via Apple Music als Spotify enkele nummers geluisterd in de muziekmodus en het resultaat was zoals verwacht. De bas is wederom enorm overtuigend bij nummers als Padam Padam van Kylie Minogue, terwijl elk onderdeel in de pure chaos in Cha Cha Cha van Käärijä gedetailleerd blijft. We raden wel aan om altijd de modus van de Sennheiser Ambeo Mini aan te passen, want muziek luisteren in de filmmodus klinkt meteen minder goed. Je kan ook via Bluetooth muziek afspelen, maar je merkt duidelijk het verschil in kwaliteit. Aangezien er ondersteuning is voor Spotify Connect, Chromecast en Apple AirPlay snappen we in feite niet waarom iemand überhaupt vrijwillig via Bluetooth zou verbinden.

Audio score: 4,5/5

Het grandioze totaal van drie aansluitingen achteraan. (Image credit: Future)

Sennheiser Ambeo Mini review: Design

Ontwerp van plastic en stof

Iets breder dan de Sonos Beam

Geschikt voor tv's van ongeveer 40 inch en groter

Als je ook maar een beetje bekend bent met de Ambeo-serie of de Sonos Beam (Gen 2), dan heb je al een goed idee van het design van de Ambeo Mini. Het geheel is van plastic gemaakt en afgewerkt met stoffen bekleding, net zoals de Ambeo Plus. De afmetingen lijken erg op die van de Sonos Gen 2, hoewel hij iets breder en korter is.

We kunnen amper iets aanmerken op het design. Alles is vlekkeloos in elkaar gezet en de Ambeo Mini is gemaakt van materialen die duurzaam zijn en zelfs goed aanvoelen. Als we dan toch één puntje willen aanhalen, dan is dat het gebrek aan kleurenopties. Sennheiser kent maar één kleur en dat is zwart. Sonos geeft je daarentegen de keuze tussen een zwarte en witte versie.

Design score: 4,5/5

De Sennheiser-app is eenvoudig en toch uitgebreid. (Image credit: Sennheiser)

Sennheiser Ambeo Mini review: installatie en gebruiksgemak

Automatische kalibratie

Bediening via stembesturing, app en afstandsbediening

Veel verschillende modi

De installatie van een soundbar kan haast niet makkelijker. Zet de Sennheiser Ambeo Mini op de gewenste plaats, steek de stroomkabel erin, verbind hem via HDMI eARC met je tv en je bent klaar. Daarna hoef je alleen nog maar de Smart Control-app te openen en de automatische kalibratie zijn werk te laten doen. Er wordt een vrij korte selectie testtonen afgespeeld terwijl de app je verzekert dat alles in orde is en dan wordt de Ambeo Mini geoptimaliseerd.

Naast de mogelijkheid om de Ambeo-virtualisatietechnologie aan of uit te zetten, zijn er zes EQ-instellingen (van "adaptief" tot "neutraal", "muziek" en "film"), een "nachtmodus" die dynamische respons onderdrukt en Voice Enhancement die de informatie van het middenkanaal naar voren duwt.

Er is verder aanraakbediening op de schuine bovenkant van de soundbar voor de meeste belangrijke functies en er is een muteknop om de vier ingebouwde microfoons uit te schakelen. Als je liever geen stembesturing via Amazon Alexa hebt, dan doen de microfoons eigenlijk niets, dus je kan dan ze gerust uitzetten. Google Assistant is helaas niet aanwezig, maar je kan de soundbar wel toevoegen in Google Home.

De afstandsbediening die bij de Ambeo Mini wordt geleverd, is ten slotte erg klein, maar wel verrassend zwaar. Het zou fijn geweest zijn als er achtergrondverlichting in de afstandsbediening zat, maar aangezien we de soundbar altijd via de app bediend hebben, struikelen we daar niet over.

Installatie en gebruiksgemak score: 5/5

(Image credit: Future)

Moet je de Sennheiser Ambeo Mini kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Features Veel vermogen, ondersteuning voor de belangrijkste audioformaten en uitgebreide app. Alleen HDMI-passthrough ontbreekt. 4,5/5 Audio Uitstekend bereik voor dit formaat, alleen hoogte-effecten bij Dolby Atmos zijn zwak. 4,5/5 Design Minimalistisch ontwerp, ideaal voor kleine tv's. 4,5/5 Installatie en gebruiksgemak Plug-en-play, maar alle geavanceerde opties zijn zeer eenvoudig toegankelijk. 5/5 Value Hij is beter dan de concurrentie in deze categorie, maar toch best prijzig. 3,5/5

Koop hem als...

Je een kleine soundbar van hoge kwaliteit zoekt

Kleine soundbars klinken vaak enorm teleurstellend. De Sennheiser Ambeo Mini klinkt daarentegen even goed als soundbars die twee keer groter zijn.

Je geen plaats hebt voor een aparte sub

De ingebouwde bas van de Ambeo Mini klinkt geweldig, zeker voor dit formaat. Als je geen plaats hebt voor een aparte subwoofer, is dit een ideale soundbar.

Je geen technisch wonder bent

Zowel de installatie als app zijn enorm eenvoudig. Je hoeft geen expert te zijn om deze soundbar te installeren en geweldige audio te krijgen.

Koop hem niet als...

Je plaats hebt voor een grotere soundbar

Er zijn grotere soundbars voor minder geld die gelijkaardige prestaties bieden. Daarnaast ziet deze kleine soundbar er wat idioot uit onder een grote tv.

Je de beste hoogte-effecten wil met Dolby Atmos

Er zijn geen opwaartse drivers en virtualisatietechnologie heeft bepaalde grenzen. De hoogte-effecten zijn de achilleshiel van de Ambeo Mini.

Sennheiser Ambeo Mini: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Sennheiser Ambeo Mini Bose Smart Soundbar 600 Sonos Beam Gen 2 Afmetingen 700 x 65 x 100mm 694 x 56 x 104 mm 651 x 68,6 x 100 mm Audiokanalen 7.1.4 3.0.2 N/A Connectiviteit HDMI eARC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-A HDMI eARC, optical, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 HDMI eARC, optical (via adapter), Wi-Fi Dolby Atmos/DTS:X Ja/ja Ja/nee Ja/nee Sub in pakket? Nee Nee Nee Achterspeakers in pakket? Nee Nee Nee Features Automatische kalibratie, 360 Reality Audio, Ambeo-modus Bose-app Sonos-app

Sonos Beam (Gen 2)

De Sonos Beam Gen 2 heeft een geweldige balans tussen formaat, prestaties en prijs. Net als de Ambeo Mini maakt hij gebruik van digitale geluidsverwerking om een ruimtelijke geluidservaring te creëren en net als de Sennheiser is hij daar behoorlijk goed in. Je krijgt echter niet zo'n krachtige bas en er is geen DTS-ondersteuning. Lees hier de volledige Sonos Beam Gen 2 review.